2 982 14

На Одещині екскерівника бази палива "Укрзалізниці" підозрюють у розтраті дизпалива на понад 1,2 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику бази палива регіональної філії "Одеська залізниця" за фактом розтрати бюджетних коштів.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

На Одещині екскерівника бази палива Укрзалізниці підозрюють у розтраті дизпалива на понад 1,2 млн грн 01
На Одещині екскерівника бази палива Укрзалізниці підозрюють у розтраті дизпалива на понад 1,2 млн грн 02

"За даними слідства, підозрюваний створив на підприємстві необліковані залишки дизельного пального та заволодів ними. З цією метою до бухгалтерських документів було внесено недостовірні відомості щодо використання та списання дизпалива. Воно було "списане" на поїзди, які на той час не могли здійснювати перевезення та перебували у неробочому стані. Внаслідок таких дій керівник підприємства привласнив понад 63 тис літрів дизельного палива, завдавши державі збитків на загальну суму понад 1,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

+4
Залейте ему в глотку дизтопливо. До полного. А бене и зеле автогаз.
показати весь коментар
13.05.2022 13:37 Відповісти
+2
Это просто отвратительно ,,, если после войни все так и останется ,,,все было зря
показати весь коментар
13.05.2022 13:35 Відповісти
+2
підозрювать - це святе! а шо ще буде коли стартує план маршала дєрьмака та його брата.
показати весь коментар
13.05.2022 13:38 Відповісти
і давно підозрюють???? як сильно-- так сильно аж кушать не могу
показати весь коментар
13.05.2022 13:33 Відповісти
Это просто отвратительно ,,, если после войни все так и останется ,,,все было зря
показати весь коментар
13.05.2022 13:35 Відповісти
Залейте ему в глотку дизтопливо. До полного. А бене и зеле автогаз.
показати весь коментар
13.05.2022 13:37 Відповісти
підозрювать - це святе! а шо ще буде коли стартує план маршала дєрьмака та його брата.
показати весь коментар
13.05.2022 13:38 Відповісти
Терміново взяти на роботу його на якусь керівну посаду. Такі працівники потрібні в кожній організації.
показати весь коментар
13.05.2022 13:39 Відповісти
По 19 грн за литр
серьёзно? а наторговал сколько? Всё правильно, поделись - и будь свободен
показати весь коментар
13.05.2022 13:53 Відповісти
это до войны было
показати весь коментар
13.05.2022 15:01 Відповісти
керівництво одес.залізн. злочинці один на одному сидять
показати весь коментар
13.05.2022 13:53 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

показати весь коментар
13.05.2022 13:54 Відповісти
Куда дивиться Венедіктова і Єрмак з Татаровим, яких призначив Портнов! Якого призначив ZEленський, якого призначив 73% ZEнарід
показати весь коментар
13.05.2022 13:56 Відповісти
красти менше ніж на суму з шістьма нулями мабуть совіть не дозволяє
показати весь коментар
13.05.2022 14:01 Відповісти
сімья не без урода так було і буде
показати весь коментар
13.05.2022 14:02 Відповісти
та ладна. там сєрлєщ все під контролєм тримає за 300к у місяць
показати весь коментар
13.05.2022 14:15 Відповісти
Це типу - крадіжка палива може бути лише централізованою?
показати весь коментар
13.05.2022 15:14 Відповісти
 
 