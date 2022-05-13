На Одещині екскерівника бази палива "Укрзалізниці" підозрюють у розтраті дизпалива на понад 1,2 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику бази палива регіональної філії "Одеська залізниця" за фактом розтрати бюджетних коштів.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора





"За даними слідства, підозрюваний створив на підприємстві необліковані залишки дизельного пального та заволодів ними. З цією метою до бухгалтерських документів було внесено недостовірні відомості щодо використання та списання дизпалива. Воно було "списане" на поїзди, які на той час не могли здійснювати перевезення та перебували у неробочому стані. Внаслідок таких дій керівник підприємства привласнив понад 63 тис літрів дизельного палива, завдавши державі збитків на загальну суму понад 1,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.