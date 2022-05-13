УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8809 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні Війна
32 403 86

Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні. ФОТОрепортаж

Американські гаубиці М777, передані Україні, зарекомендували себе як високоточна і дуже ефективна зброя.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!" - зазначив Залужний.

Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 01
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 02
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 03
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 04
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 05
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 06
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 07
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 08
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 09
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 10
Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допомагатимуть Україні, доки агресія РФ не припиниться, - Держдеп

Автор: 

армія рф (18773) зброя (7737) допомога (8757) США (24357) Залужний Валерій (740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
показати весь коментар
13.05.2022 15:42 Відповісти
+41
Очередной раз выскажу свою любовь к Залужному. Хотя я его читаю только на цензоре, но каждый его пост на фоне окружающего бреда и непрофессионализма смотрится островком здравомыслия.
показати весь коментар
13.05.2022 15:46 Відповісти
+29
Тільки користуйтесь правильно. Обережно.
Щоб механізм працював якнайдовше
показати весь коментар
13.05.2022 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки користуйтесь правильно. Обережно.
Щоб механізм працював якнайдовше
показати весь коментар
13.05.2022 15:42 Відповісти
Вы считаете офицеры и солдаты ЗСУ не способны правильно эксплуатировать эту гаубицу? Напрасно, даже рашисты признают высокий уровень работы артиллерии Украины.
Тут скорее вопрос в другом - достаточном количестве боеприпасов, с учетом всего стреляющего 155 калибра обещанного разными странами.
показати весь коментар
13.05.2022 15:51 Відповісти
Украине дают дохрена припасов. Главная проблема в том на что рассчитаны эти гаубицы. Украина воюет иначе, так что надо адаптировать доктрину. Посмотрим что получится.
показати весь коментар
13.05.2022 15:54 Відповісти
Одна гаубица потребляет вагон боеприпасов в сутки, и это не в 3х сменку даже
показати весь коментар
13.05.2022 16:03 Відповісти
Ну значит я ошибся. Просто цифра там какая-то запредельная как для стороннего наблюдателя.
показати весь коментар
13.05.2022 16:08 Відповісти
У нас так не стреляет никто. Если целиться и попадать, то на одну гаубицу в среднем десяток снарядов в день.

Єто надо по площадям лупить чтоб вагон.
показати весь коментар
13.05.2022 16:10 Відповісти
Одна гаубица Д-30 потребляет вагон боеприпасов в сутки. M777A2 требуется в разы меньше чтобы достичь цели.
показати весь коментар
13.05.2022 16:10 Відповісти
Только с этими гаубицами не надо 10 раз с лишним вокруг цели стрелять.
показати весь коментар
13.05.2022 16:11 Відповісти
С вагона боеприпасов эскалибуров у пида рассии артилерии не астанецца, вааще.
показати весь коментар
13.05.2022 16:14 Відповісти
Це в вас пам`ять з совка. Так як совок не в змозі був забезпечити якість стволів та прицілів, то точність була дуже низька. Навіть зараз, після 30 років, з новими прицілами тощо, гаубиця Д-20/30 кладе снаряд на максимальну відстань в круг радіусом принаймні 50 метрів. Гаубиця М777А2 кладе снаряд в круг радіусом 20 метрів зі звичайним підривником (на фотці - зелений носик в снаряда), і в круг радіусом 5м з спеціалізованим підривником (носик в снаряда буде з "крильцями").

Тож для ураження конкретної цілі для М777 треба на порядок менше снарядів.

А ще - вона частково зроблена з титану. Вона на 1.5 тони легша за гаубицю Д-20 (при тому, що М777 оснащена радіоприймачем, GPS, бортовим компьютером, інерціальним прицілом - відновлює приціл сама, тощо, на відміну від Д-20). Тому її тягати можна звичайною 2.5 тонкою. А це означає, що на той грузовик, який раніше тягав гаубицю Д-20, тепер можна ще більше БК вантажити, або не вантажити і мати хоч і на трішки, але більшу мобільність.

А ще у М777 розрахунок - 5-7 осіб (5 - якщо не треба "швидкості"). А у Д-20 - 8 осіб.
показати весь коментар
13.05.2022 17:17 Відповісти
Сейчас так не стреляют, как во время ВМВ. 20-30 снарядов в сутки. Если очень жарко - 100. Какой там вагон.
показати весь коментар
13.05.2022 18:23 Відповісти
На мою думку нам краще підійшли б сау типу паладін. У них десь близько 2000 штук з них 500 на зберіганні, невже наприклад 100-200 зіграли б для них якусь значну втрату? А ці гармати гарні, але ж у нас війна вистрелив і одразу змінив позицію. А тут хлопці без жодної броні, до них достане будь яке рзсв і її ж іще треба скласти, рвдчипити і поїхати.
Я розумію, що дариному коню в зуби не дивляться, але чесно кажучи, оце зволікання і надання по чайній ложці вже дістало.
показати весь коментар
13.05.2022 16:09 Відповісти
Чтобы сложить гаубицу M777A2 в походное положение нужно всего 2 минуты.
показати весь коментар
13.05.2022 16:15 Відповісти
Я нажаль сам був свідком ще на початку війни, коли на місто де хвилину тому були наші сау прилетіли два осколочні реактивні снаряди, що посіли все навкруг, якби там хтось був неприкритий бронею там би було дуже тяжко. Уявіть як після декількох пострілів хлопцям приходиться це все діло швидко складати і це якщо над ними не має цих падлючих орланів. І це багато разів. Роман Донік тиждень назад писав як за батареєю сау буквально добу полювали чи урагани чи смерчі. Я не знаю чим би то закінчилось аби то була звичайна гармата.
показати весь коментар
13.05.2022 16:26 Відповісти
Согласен, самоходка M109 лучше, но и прицепная по факту "снайперская", в сравнении с российским мотлохом, гаубица M777A2 с РЛС контрбатарейной борьбы это тоже очень и очень хорошо.
показати весь коментар
13.05.2022 16:38 Відповісти
один з "смаколиків" М777А2 - це інерціальна система. Ця гаубиця сама приціл відновлює. Саме тому вона "снайперська".
показати весь коментар
13.05.2022 17:23 Відповісти
Тока смерч, а смерча барьяктар, он все равно наводит.
показати весь коментар
13.05.2022 16:15 Відповісти
Нам скоріше потрібні їх m142, а не сау.
показати весь коментар
13.05.2022 16:17 Відповісти
Це само собою. Потрібне і те і інше для своїх задач.
показати весь коментар
13.05.2022 16:30 Відповісти
Эта гаубица готова к транспортировке за 7 секунд. Плюс - она самая легкая и может любым 2,5 тонным автомобилем буксироваться. Она намного мобильнее может быть чем САУ.
Главное это чтобы дальность была километров на 5 больше чем у Мсты или Гвоздыкы при нормальных руках можно безнаказанно расстреливать в дуэли.
показати весь коментар
13.05.2022 16:39 Відповісти
Я читала коментар , що в наших якісь дорогі частини покидані на землю, в пісок.
Американці ж складають все акуратно.
показати весь коментар
13.05.2022 16:03 Відповісти
Молодцы, но на видео бросают досылатель снарядов в песок например, - Д-30 это не M777A2
показати весь коментар
13.05.2022 16:05 Відповісти
Теж це кидається в очі, ще й не в пісок, а скоріше мокра земля, болото.
показати весь коментар
13.05.2022 16:08 Відповісти
Американская гаубица всё-таки сильно отличается от совковых, которые у нас, и к ней надо привыкать и бережно относиться, что не всегда мы видим на видео, тяп-ляп здесь не пройдёт. Народ кстати высказывал обоснованные предостережения по поводу прочности ходовой данного орудия при постоянных перемещениях по пересечёнке, в отличии от американцев, которые тягают их на вертолётах. Надёжность данной системы всё-таки покажет жёсткая эксплуатация в наших реалиях, а не победоносные лозунги. А по поводу снарядов, опять таки придётся нам перестраиваться с перепахивания полей эшелонами совковых снарядов к более точной стрельбе и аккуратному хранению и транспортировке боеприпасов. Хочешь точности и максимальной эффективности, соответственно и относись к оружию
показати весь коментар
13.05.2022 16:23 Відповісти
Нашій артилерії дуже допоміг Ілон Маск завдяки його
системі старлінк і розробці наших айтішників вони дуже влучно стріляють.
показати весь коментар
13.05.2022 20:59 Відповісти
если бы к ним еще управляемые ракетные снаряды?
показати весь коментар
13.05.2022 16:28 Відповісти
Там все износоуязвимые узлы и детали изготовлены из титана. Все будет ОК.)
показати весь коментар
13.05.2022 17:07 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:42 Відповісти
Це добре! Цікаво, а міст вони здатні рознести?
показати весь коментар
13.05.2022 15:57 Відповісти
Сьогодні про це написала преса і завтра Ізраїль відмовиться... про зброю треба мовчати, а лише показувати результати роботи ВСУ, а хто чим і як, тільки після війни...
показати весь коментар
13.05.2022 16:02 Відповісти
навпаки про зброю потрібно писати, ще й трохи прибрехувати, щоб кацапи сцяли сюди лізти....вони хоч тупі, але мабуть теж ці новини читають....і навіть в тупого кацапа є інстинкт самозбереження
показати весь коментар
13.05.2022 20:38 Відповісти
Слава богу.. Если даже израильтяне доставят оружие, то русские успели всех разозлить.
показати весь коментар
13.05.2022 17:11 Відповісти
Как не вовремя Залужный с этой пушкой! Так и переговоры сорваться могут.
показати весь коментар
13.05.2022 15:44 Відповісти
Навпаки. Вправні воїни із класною зброєю як би натякають ***** про перспективи для його армії-банди.
показати весь коментар
13.05.2022 15:47 Відповісти
"Так и переговоры сорваться могут" (С) Сарказм? Если да, то не все его воспринимают
показати весь коментар
13.05.2022 16:06 Відповісти
Очередной раз выскажу свою любовь к Залужному. Хотя я его читаю только на цензоре, но каждый его пост на фоне окружающего бреда и непрофессионализма смотрится островком здравомыслия.
показати весь коментар
13.05.2022 15:46 Відповісти
Полностью согласен! Залужный с июня прошлого года (когда его назначили) трубил во все трубы о катастрофическом некомплекте в ВСУ (60%), об отсутствии элементарной экипировки (форма, броники, каски), о полном отсутствии укрепрайонов на границе с РФ и т.д. и т.п.
Или не трубил? Все устраивало? "Готовы к любым сценариям"?
Может вы знаете? А то я с этой войной запутался - все сразу такими героями стали ...
показати весь коментар
13.05.2022 16:35 Відповісти
Не знаю. Я за ним не следил. Но вики говорит, что его назначили в конце июля.
показати весь коментар
13.05.2022 16:50 Відповісти
Це не задача Головнокомандувача ЗСУ - "трубити". Його задача - в рамках того, що є, зробити все найефективніше і запропонувати шляхи перетворень чи забезпечення.

Він і зробив диво. За 7 місяців.

Якщо вас цікавлять конкретні речі: наприклад, програма виробництва ракет Нептун, якими завалили ракетний крейсер мацква, флагман чорномроського флоту рашки та один з 6 найбільших кораблів рашки - відновлена була завдяки рішенням та вимогам Залужного. Скільки виробили - інша справа - але рашкованам дуже сподобалось.

А "трубити" повинні були - зе-шобла загалом і персонально Леська "великий ротяка" *********** та "найвеличніший". Але вони до шашликів, як відомо, готувалися. Замість, наприклад, відпрацювання та забезпечення детальних планів евакуації населення будь-звідкіля.
показати весь коментар
13.05.2022 17:32 Відповісти
Люся, ти?
Я тебе у новій сукні не впізнав.
показати весь коментар
13.05.2022 18:27 Відповісти
Ну так в людини декільки вищих освіт з відзнакою, здається знає 4 мови. Це ж не гопота з 90-х, яка в підворотнях підняла бабла, а зараз всі в депутати подались.
показати весь коментар
13.05.2022 20:40 Відповісти
Дякуємо народові США, смерть кацапам! Ми переможимо мордор.
показати весь коментар
13.05.2022 15:49 Відповісти
Switchblade покажите в действии. Он же камерой на цель наводится. Сотни штук уже передали, а ни одного видео. Или по договоренности нельзя публиковать?
показати весь коментар
13.05.2022 15:50 Відповісти
а давай на них лучше после победы посмотрим. Дотерпишь ?
показати весь коментар
13.05.2022 16:05 Відповісти
Конечно потерплю )). Просто столько разговоров про эти штуки было, столько надежд. И - тишина.
показати весь коментар
13.05.2022 17:29 Відповісти
Херовая эта штука - летающая ручная граната - годится только против террористов.
показати весь коментар
13.05.2022 17:01 Відповісти
Там есть 2 модели - одна легкая, вторая потяжелее. И еще одна совсем секретная. ))
показати весь коментар
13.05.2022 17:31 Відповісти
Да ладно! Из Карабаха как раз большинство видео было сняты подобными "ручными гранатами", а не Байрактарами.
показати весь коментар
13.05.2022 17:42 Відповісти
Сама нижня фотка, буде використана федерастами. Ну ви зрозуміли )))
показати весь коментар
13.05.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:55 Відповісти
Нас_рать на їх використання! Вони і без цього на нас купу багна ллють... Вам ще цікава їхня думка?
показати весь коментар
13.05.2022 16:00 Відповісти
зигующий чувак на последней фотке) Будет о чем поговорить час другой Скабеевой с Соловьевым)
показати весь коментар
13.05.2022 15:54 Відповісти
прелестно
показати весь коментар
13.05.2022 15:55 Відповісти
Нехай кричать, хоч лопнуть.
показати весь коментар
14.05.2022 12:22 Відповісти
Гарна кацапокосилка.
показати весь коментар
13.05.2022 15:54 Відповісти
У Кремлі шоковані проукраїнськими настроями в Криму та збираються посилити репресії
https://24tv.ua/kremli-shokovani-***************-nastroyami-krimu-zbirayutsya_n1975237
показати весь коментар
13.05.2022 15:55 Відповісти
Гаубицю Д-30 теж тягають за ствол. Зусилля на вигин при транспортуванні за ствол не здатно його викривити.
показати весь коментар
13.05.2022 16:10 Відповісти
Не понятно, - так лучше молчи 😁 Есть хорошая армейская пословица :"Молчи,- за умного сойдешь"😝😝😝😜🤪 Кстати, способ буксировки орудия никак на точность стрельбы не влияет, на точность стрельбы влияет много других факторов, как-то: метеоусловия, точность расчета исходных установок для стрельбы, точность топографической привязки, но... тебе это не понять 😁 Кстати, советская гаубица Д-30 тоже буксируется с помощью шворневой балки приваренной к дульному тормозу и это никак не отражается на точности стрельбы орудия😁 Ну чо, пойнял
показати весь коментар
13.05.2022 16:12 Відповісти
Pavlik Morozov : ты у него ещё спроси,что есть угломер по цели и поправка на деривацию!
показати весь коментар
13.05.2022 18:01 Відповісти
Гарні колошмати.Слава ЗСУ!
показати весь коментар
13.05.2022 15:56 Відповісти
Така штука може добре впердолити ванюшкам. По самі гланди.
показати весь коментар
13.05.2022 15:56 Відповісти
Хорошая штука ,теперь ещё пару тысяч самоходок не помешает .
показати весь коментар
13.05.2022 15:57 Відповісти
"Бис! Дай- ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
показати весь коментар
13.05.2022 15:58 Відповісти
Последняя фотка огонь!
показати весь коментар
13.05.2022 15:58 Відповісти
+ с высокоточными снарядами экскалибур, тоже нам даны, кто не знает, бьёт на 40км с точностью 3метра, москалям просто *****....
показати весь коментар
13.05.2022 15:59 Відповісти
Воно стріляє - бу-бух! У кацапів попа болить дуже-дуже
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
В угруповання рашистів на південному сході ( Донбас) є 2 тили....перешийок і східний кордон( Луганська область здебільшого). Зі східним кордоном все погано, а от чому не лупити в тил - перешийок? А це і є звільнення херсонської області! Зато ці гаубиці мабуть поїдуть на Донбас, щоб лоб в лоб довбатися до обопільної усирачки. Ну і тактика у Залужного.
показати весь коментар
13.05.2022 16:02 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 16:09 Відповісти
Питання для диванних військ. Яка кількість артилерії повинна бути на 1 км фронту? Дякую...
показати весь коментар
13.05.2022 16:10 Відповісти
Достаточной
показати весь коментар
13.05.2022 16:19 Відповісти
Це штампи другої світової про кількість.

Скажімо у кацапів 10 гаубиць на км. Стріляють вони на 15 км і хз куди.

У нас одна 777 яка стріляє на 25 км і попадає точно в ціль з другого снаряда.

Результат їх дуелі досить очевидний - 10:0. Кацапські банально не дістануть по відстані.
показати весь коментар
13.05.2022 16:20 Відповісти
Гаубиця Гіацинт-B 152 мм стріляє на 28,5 км звичайним снарядом.
показати весь коментар
13.05.2022 16:51 Відповісти
Отвечу тебе, не вставая с тахты😁 Для разного вида целей привлекается разное колличество артиллерийских орудий Никто не будет привлекать дивизион 122мм. гаубиц для того, чтобы подавить дот, или просто пулеметное гнездо,- накладно это, для этого достаточно снайпера, или гранатометчика, можна влкпить с МТ12, или той же Д-30 прямой наводкой. А вот для подавления более других, групповых целей уже привлекается большее колличество артиллерии, от того каких и зависит колличество стволов на километр фронта, если так хочется считать, мне так в дится... с тахты
показати весь коментар
13.05.2022 16:24 Відповісти
Если на один участок фронта привезти два дивизиона гаубиц 155 мм ,а это 24-48 шт ,скажем на Изюмское направление ,то там через три дня ни будет ни одного кацапа ,они сравняют все с землей.
показати весь коментар
13.05.2022 16:37 Відповісти
У ******** війні не кількість артилерії на 1 км фронту вирішує, а точність влучання та здатність швидко змінити позицію та швидко прив'язатися у новій точці. Реалізується з допомогою цифровой СУВ. Система управління вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на ціль. Виявлення цілей, їх положення, та корегування вогнем, як можна бачити в інтернеті, здебільшого зараз виконується з допомогою БПЛА.
Тобто стрільба по площам визнана неефективною.
показати весь коментар
13.05.2022 16:53 Відповісти
В цьому і суть питання: скільки артилерії необхідно накопичити для оборони, скільки для переваги (чи щоб подавити противника), а скільки для теоретичного контр-удару. Дякую, що проконсультували.
показати весь коментар
13.05.2022 16:52 Відповісти
********* : " В ЗСУ вже зігують прямо в окопах")))
показати весь коментар
13.05.2022 16:54 Відповісти
Я взагалі зігую зранку, не встаючи з ліжка!
показати весь коментар
13.05.2022 17:15 Відповісти
Головне тут не в самих гаубицях, а у необмеженій кількості 155 мм снарядів, які мають у своєму розпорядженні країни НАТО. Ось чому вони так цінні, бо свого виготовлення снарядів у нас практично нема.
показати весь коментар
13.05.2022 17:01 Відповісти
На каждую гаубицу давали 2000 снарядов ! Учитывая точность попадания, то это эквивалентно десяткам тысяч кацапских неаналогов их систем.....
показати весь коментар
13.05.2022 17:37 Відповісти
Мене бентежать викопані капоніри на фото. Від вогню у відповідь вони не врятують, за ідеєю повинні приїхати на крапку, розвернутися, прицілитися, накрити ціль, звернутися за 2-3 хвилини і поїхати. Для цього на гаубиці є цифрова СУВ.
показати весь коментар
13.05.2022 17:26 Відповісти
а хіба можна кривє дишло кидати на землю, а потім у ствол багнюку заносить?
показати весь коментар
13.05.2022 18:28 Відповісти
А хтось знає, яку саме версію передали нам американці? М777 зі звичайними снарядами? Чи з снарядами екскалібур що наводяться?
показати весь коментар
13.05.2022 21:44 Відповісти
 
 