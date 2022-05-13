Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні. ФОТОрепортаж

Американські гаубиці М777, передані Україні, зарекомендували себе як високоточна і дуже ефективна зброя.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!" - зазначив Залужний.























