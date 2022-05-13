УКР
Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергових ворожих обстрілів пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки жителів Гуляйполя, а також інша інфраструктура міста. Попередньо встановлено, що травмовано трьох місцевих мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Нацполіція повідомляє у Telegram.

12 травня військовослужбовці РФ вкотре обстрілювали населені пункти Пологівського району. Внаслідок обстрілів з важкої артилерії пошкоджено близько десятка приватних будинків мешканців Гуляйполя, а також 8 багатоповерхівок, декілька магазинів та поштове відділення. Від ворожих обстрілів будівлі зазнали значних ушкоджень: зруйновані дахи вікна, а деякі приміщення від влучених ракет вигоріли вщент.


Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені 01
Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені 02
Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені 03

Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені 04
Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені 05
Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені 06

За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Запорожскую и Херсонскую область отдали на растерзание кацапам. Ни каких подвижек по освобождению этих областей нет в принципе
13.05.2022 16:32 Відповісти
Нету столько сил, чтобы контратаковать на всех участках. ВСУ освободят от кацапов все захваченные территории, но не сразу и не быстро. Серьезно наступать на Запорожье и Херсонщине кацапы уже не могут. Сейчас идет формирование ударной группировки ВСУ, насыщение нужной техникой и боеприпасами.
13.05.2022 17:05 Відповісти
для власть имущих сволочей самое главное что бы в Киеве и Конча-Заспе было всё хорошо .
13.05.2022 16:39 Відповісти
та даже в Запорожье дерибан ужасный, срать руководству на область
13.05.2022 18:29 Відповісти
толку от того криминального дела...какое оно по счету за 8 лет и три месяца..№1000000000000000000000000000000 по счету это все равно что завести дело на корову что пописяла или ворону шо покаркала..ищи в поле ветра))
13.05.2022 21:20 Відповісти
 
 