Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергових ворожих обстрілів пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки жителів Гуляйполя, а також інша інфраструктура міста. Попередньо встановлено, що травмовано трьох місцевих мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Нацполіція повідомляє у Telegram.

12 травня військовослужбовці РФ вкотре обстрілювали населені пункти Пологівського району. Внаслідок обстрілів з важкої артилерії пошкоджено близько десятка приватних будинків мешканців Гуляйполя, а також 8 багатоповерхівок, декілька магазинів та поштове відділення. Від ворожих обстрілів будівлі зазнали значних ушкоджень: зруйновані дахи вікна, а деякі приміщення від влучених ракет вигоріли вщент.









За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".