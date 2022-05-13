УКР
400-річну липу Петра Могили зламала негода. Але дерево можна врятувати. ФОТОрепортаж

Одна з найстаріших лип Києва серйозно постраждала від негоди. Спочатку думали, що дереву настав кінець, але тепер з’ясувалося, що його можна врятувати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Дерево постраждало від негоди напередодні, а нині його обстежили комунальники й арбористи.

За словами арбориста Ігоря Сінгера, для початку можливі тимчасові аварійні рішення, зокрема підпорки. Але щоб такі випадки не повторювалися, потрібні більш сучасні "динамічні" конструкції. Також велику гілку липи можуть прорідіти на 20-25%, щоб зменшити її вагу.

Липа Петра Могили розташована на початку Андріївського узвозу поруч із Національним музеєм історії України та залишками фундаменту Десятинної церкви. Вік липи - близько 400 років, вона є пам’яткою природи. За легендою, липа була посаджена митрополитом Петром Могилою у 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви.

Читайте: У Києві та області змінюють час комендантської години, транспорт працюватиме довше

Загалом учорашня негода зламала в столиці понад 70 дерев і пошкодила ще 230. Найбільше дерев постраждали у Святошинському та Солом’янському районах.

Автор фото - Олег Богачук

Автор: 

Виправте прізвище у заголовку
13.05.2022 17:01 Відповісти
Обріжте липу і якщо зріз буде близько від коріневої системи (до півтора метра) вона обов"язково пустить пагони,з яких залишають два-три...І липа матиме друге життя,таке ж довге...На жаль,це не той випадок,липу будуть лікувати заробляючи дупла і вона потроху всохне...років через десять...На жаль...
13.05.2022 17:15 Відповісти
Звичайно, це зараз саме потрiбне - Рубiжне, Северодонецк здали, Попасна на пiдходi, в Марiуполi гуманiтарна i военна катастрофа, а ми з липою. Лiкуйте собi тихенько.
13.05.2022 17:18 Відповісти
За Рубіжне бої. Сєвєродонецьк наш, його так просто не візьмуть. В Попасній давно кцп. Щось все переплутано.
І липа тут ні до чого. Комусь боронити Вітчизну, комусь дерева лікувати, а комусь коментарі строчити про те, що всі кругом дурні, крім деяких обраних.
13.05.2022 17:34 Відповісти
Уявіть,що ця липа пам*ятає ще часи Богдана Хмельницького,а на час Полтавської битви це вже було немолоде дерево.Маю надію,що врятують.Ця липа заслужила на другий шанс.
13.05.2022 17:20 Відповісти
Там сердцевина поражена грибком - она сгнила уже. Нет смысла спасать в нынешнем виде.
показати весь коментар
як діти, Їй-Бо... маленькі діти бавляться
13.05.2022 17:25 Відповісти
В целом виде в прошлом году

13.05.2022 17:47 Відповісти
 
 