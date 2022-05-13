400-річну липу Петра Могили зламала негода. Але дерево можна врятувати. ФОТОрепортаж

Одна з найстаріших лип Києва серйозно постраждала від негоди. Спочатку думали, що дереву настав кінець, але тепер з’ясувалося, що його можна врятувати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Дерево постраждало від негоди напередодні, а нині його обстежили комунальники й арбористи.

За словами арбориста Ігоря Сінгера, для початку можливі тимчасові аварійні рішення, зокрема підпорки. Але щоб такі випадки не повторювалися, потрібні більш сучасні "динамічні" конструкції. Також велику гілку липи можуть прорідіти на 20-25%, щоб зменшити її вагу.

Липа Петра Могили розташована на початку Андріївського узвозу поруч із Національним музеєм історії України та залишками фундаменту Десятинної церкви. Вік липи - близько 400 років, вона є пам’яткою природи. За легендою, липа була посаджена митрополитом Петром Могилою у 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви.

Загалом учорашня негода зламала в столиці понад 70 дерев і пошкодила ще 230. Найбільше дерев постраждали у Святошинському та Солом’янському районах.

Автор фото - Олег Богачук








































