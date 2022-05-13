Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z", - "Схеми". ФОТОрепортаж

Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z" - символ агресії РФ проти України. Біля острова також помічений плавучий кран, який загарбники могли транспортувати з Севастополя для підняття затонулого десантного катера типу "Серна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На супутникових знімках Maxar за 12 травня на північно-східній частині острова помітні великі літери "Z".

Також супутник 12 травня зафіксував затоплений катер типу "Серна", біля якого – плавучий кран. Цей десантний катер український безпілотний літальний апарат "Байрактар" знищив 7 травня. Біля плавучого крану та затонулого катера на супутникових знімках зафіксований також інший катер типу "Серна".

Раніше подібний плавучий кран був помічений у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту РФ.

Окремо Maxar зафіксував імовірний ракетний удар по "Серні".

