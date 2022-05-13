УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6600 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
24 141 48

Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z", - "Схеми". ФОТОрепортаж

Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z" - символ агресії РФ проти України. Біля острова також помічений плавучий кран, який загарбники могли транспортувати з Севастополя для підняття затонулого десантного катера типу "Серна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На супутникових знімках Maxar за 12 травня на північно-східній частині острова помітні великі літери "Z".

Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери Z, - Схеми 01

Також супутник 12 травня зафіксував затоплений катер типу "Серна", біля якого – плавучий кран. Цей десантний катер український безпілотний літальний апарат "Байрактар" знищив 7 травня. Біля плавучого крану та затонулого катера на супутникових знімках зафіксований також інший катер типу "Серна".

Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери Z, - Схеми 02

Раніше подібний плавучий кран був помічений у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту РФ.

Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери Z, - Схеми 03

Окремо Maxar зафіксував імовірний ракетний удар по "Серні".

Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери Z, - Схеми 04

Також читайте: Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, - керівник ГУР Буданов

Автор: 

Зміїний (165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Ніякі мітки не врятують лапатніків від повного знищення на Зміїбаївці...
показати весь коментар
13.05.2022 17:41 Відповісти
+30
Ну так знищуйте кран .
показати весь коментар
13.05.2022 17:43 Відповісти
+23
На дні гарно лежить
показати весь коментар
13.05.2022 17:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На дні гарно лежить
показати весь коментар
13.05.2022 17:40 Відповісти
Ані утанулі
показати весь коментар
13.05.2022 18:20 Відповісти
Исследует фауну подводного мира.
показати весь коментар
13.05.2022 18:31 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 19:23 Відповісти
Ніякі мітки не врятують лапатніків від повного знищення на Зміїбаївці...
показати весь коментар
13.05.2022 17:41 Відповісти
Для орків..."Змієраздолбаєвку " потрібно.
показати весь коментар
13.05.2022 17:41 Відповісти
Ну так знищуйте кран .
показати весь коментар
13.05.2022 17:43 Відповісти
тем более он единственный
показати весь коментар
13.05.2022 18:26 Відповісти
Здається, що вже запізно.
Згідно свіжих новин орки розмістили на острові ЗРК Панцир, та ЗРК Тор. Зараз буде вкрай важко їх атакувати.
показати весь коментар
13.05.2022 19:22 Відповісти
Давай источники.
показати весь коментар
13.05.2022 20:26 Відповісти
мацкву притопили, а дві танкетки - нараз!
показати весь коментар
13.05.2022 21:14 Відповісти
Артой совместно с атакой Байкатаров можно достать?!
Или уже все, закрепились?
показати весь коментар
13.05.2022 17:44 Відповісти
то ZОПА означає
показати весь коментар
13.05.2022 17:44 Відповісти
или ******.
показати весь коментар
13.05.2022 17:52 Відповісти
то значить шо нічого не ставить там нізя, ні вертольотам сідать нізя
показати весь коментар
13.05.2022 17:54 Відповісти
кран бы тоже не мешало бы епнуть, что бы было им трудно там к причалу подплывать
показати весь коментар
13.05.2022 17:45 Відповісти
Вони на своїх могилах теж можуть літеру Z малювати
показати весь коментар
13.05.2022 17:46 Відповісти
Може у них тепер усі прізвища будуть на Z закінчуватись. кожен з ума по свойому сходить
показати весь коментар
13.05.2022 17:49 Відповісти
путінз лавровз шойгуз соловйовз скабєєваз
показати весь коментар
13.05.2022 17:52 Відповісти
Точно. У всіх однакове прізвище адаптоване для китайців - ПІДЕ РАZ
показати весь коментар
13.05.2022 19:34 Відповісти
Байрактарами ППО і бомбардувальниками кран (Вові на замєтку)
показати весь коментар
13.05.2022 17:47 Відповісти
Наші ракети призивають. То-благодать
показати весь коментар
13.05.2022 17:47 Відповісти
на сраці нехай собі тей знак витатують, буде гарна мішень.
показати весь коментар
13.05.2022 17:49 Відповісти
Кацап така істота - де пройде, там і насере.
показати весь коментар
13.05.2022 17:51 Відповісти
Кацапи як песики. Попісяв, мітку поставив,нюхнув : "Я тут був!"
Так вони й мітять все на що око впаде. Це так Zкрепно!
показати весь коментар
14.05.2022 20:55 Відповісти
MLRS HIMARS
показати весь коментар
13.05.2022 17:51 Відповісти
неужели вырыли траншею..., дебилы, ***...
показати весь коментар
13.05.2022 17:58 Відповісти
Отже означає що є робота байрактару,поки що нескінчена.
показати весь коментар
13.05.2022 18:01 Відповісти
Признаюсь, в детстве тоже на заборе плохие слова писал. Больше не буду
показати весь коментар
13.05.2022 18:06 Відповісти
Зомби? зоофилы?
показати весь коментар
13.05.2022 18:12 Відповісти
треба, щоб вся Росія жила на острові...
показати весь коментар
13.05.2022 18:14 Відповісти
Zашкварки.
показати весь коментар
13.05.2022 18:19 Відповісти
Як діти, ей Богу. Цікаво, а у крана довжина стріли достатня, шоб зі дна маніпулювати? Треба потопити і з'ясувати.
показати весь коментар
13.05.2022 18:24 Відповісти
Знищать по можливості й того крана
показати весь коментар
13.05.2022 18:26 Відповісти
Дібілоїди...
З яких це часів латинська зет стала для них сакральним знаком?
Чіканашки якісь
показати весь коментар
13.05.2022 18:36 Відповісти
Стане сакральним,
як на Z поріжемо сраки їм.
показати весь коментар
13.05.2022 19:51 Відповісти
гадаю цікавіше було б дивитись як той кран і катер лежать на дні .....
показати весь коментар
13.05.2022 18:46 Відповісти
*** с ними с метками ,главное чтобы кацапы регулярно лезли в те помеченные места на утилизацию .
показати весь коментар
13.05.2022 18:49 Відповісти
опять наZрали
показати весь коментар
13.05.2022 19:05 Відповісти
набZZZдєлі
показати весь коментар
13.05.2022 21:26 Відповісти
Ракета в молоко ушла((
показати весь коментар
13.05.2022 19:10 Відповісти
треба написати х!йло
показати весь коментар
13.05.2022 19:45 Відповісти
Потопили сєрну потопимо й кран.
показати весь коментар
13.05.2022 20:39 Відповісти
- І мацкву?
- І мацкву!
показати весь коментар
13.05.2022 21:16 Відповісти
Тотемний знак московії-плямиста гієна. Напевно це вона так мітить ті місця де тільки но побуває.
показати весь коментар
13.05.2022 22:04 Відповісти
 
 