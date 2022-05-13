Рашисти залишили на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z", - "Схеми". ФОТОрепортаж
Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z" - символ агресії РФ проти України. Біля острова також помічений плавучий кран, який загарбники могли транспортувати з Севастополя для підняття затонулого десантного катера типу "Серна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На супутникових знімках Maxar за 12 травня на північно-східній частині острова помітні великі літери "Z".
Також супутник 12 травня зафіксував затоплений катер типу "Серна", біля якого – плавучий кран. Цей десантний катер український безпілотний літальний апарат "Байрактар" знищив 7 травня. Біля плавучого крану та затонулого катера на супутникових знімках зафіксований також інший катер типу "Серна".
Раніше подібний плавучий кран був помічений у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту РФ.
Окремо Maxar зафіксував імовірний ракетний удар по "Серні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згідно свіжих новин орки розмістили на острові ЗРК Панцир, та ЗРК Тор. Зараз буде вкрай важко їх атакувати.
Или уже все, закрепились?
Так вони й мітять все на що око впаде. Це так Zкрепно!
З яких це часів латинська зет стала для них сакральним знаком?
Чіканашки якісь
як на Z поріжемо сраки їм.
- І мацкву!