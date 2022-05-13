Керівники посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілись у Києві. ФОТО
У Києві 13 травня відбулася зустріч керівників дипломатичних установ США, Великої Британії, Франції та Німеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства США.
У повідомленні зазначається: "Четвірка повернулась! Очільники посольств Великої Британиії, США, Німеччини та Франції зустрілися в Києві вперше з початку війни. Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу, ми допоможемо 🇺🇦 виграти війну.
(Зліва направо: посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Тимчасовий повірний посольства США Крістіна Квін, Посол Німеччини Анка Фельдгузен, зступник Посла Франції Бруно Косанель".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар13.05.2022 22:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Влеррий
показати весь коментар13.05.2022 22:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
уаыау
показати весь коментар13.05.2022 22:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михаил Клецко #429391
показати весь коментар13.05.2022 23:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль