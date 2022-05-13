Керівники посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілись у Києві. ФОТО

У Києві 13 травня відбулася зустріч керівників дипломатичних установ США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства США.

У повідомленні зазначається: "Четвірка повернулась! Очільники посольств Великої Британиії, США, Німеччини та Франції зустрілися в Києві вперше з початку війни. Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу, ми допоможемо 🇺🇦 виграти війну.

(Зліва направо: посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Тимчасовий повірний посольства США Крістіна Квін, Посол Німеччини Анка Фельдгузен, зступник Посла Франції Бруно Косанель".

