Керівники посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілись у Києві. ФОТО

У Києві 13 травня відбулася зустріч керівників дипломатичних установ США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства США.

У повідомленні зазначається: "Четвірка повернулась! Очільники посольств Великої Британиії, США, Німеччини та Франції зустрілися в Києві вперше з початку війни. Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу, ми допоможемо 🇺🇦 виграти війну.
(Зліва направо: посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Тимчасовий повірний посольства США Крістіна Квін, Посол Німеччини Анка Фельдгузен, зступник Посла Франції Бруно Косанель".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брінк обіцяє якнайскоріше повернути посольство США до Києва

Керівники посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілись у Києві 01

Велика Британія (5797) Німеччина (7736) посольство (961) США (24357) Франція (3166)
