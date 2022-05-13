"Карта рашизму буде бита": Залужний презентував колоди карт з головними окупантами. ФОТО

Волонтери InformNapalm випустили дві колоди гральних карт, на яких зображено військових злочинців РФ.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів. Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Це високоточна і дуже ефективна зброя, - Залужний показав американські гаубиці М777, передані Україні. ФОТОрепортаж



