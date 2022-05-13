УКР
"Карта рашизму буде бита": Залужний презентував колоди карт з головними окупантами. ФОТО

Волонтери InformNapalm випустили дві колоди гральних карт, на яких зображено військових злочинців РФ.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів. Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині", - йдеться в повідомленні.

Карта рашизму буде бита: Залужний презентував колоди карт з головними окупантами 01
Карта рашизму буде бита: Залужний презентував колоди карт з головними окупантами 02

Автор: 

Залужний Валерій (740)
+54
13.05.2022 23:43 Відповісти
+51
13.05.2022 23:49 Відповісти
+50
13.05.2022 23:46 Відповісти
nifiga se - u nih tam vremja v karty sygratj e ?
13.05.2022 23:38 Відповісти
І навіть поспати та поїсти час знаходять!...
13.05.2022 23:43 Відповісти
13.05.2022 23:46 Відповісти
Тільки замість =лає= - гавкає.
13.05.2022 23:50 Відповісти
В кожному поважному штабі мають бути штабні "карти".
14.05.2022 00:51 Відповісти
"Шістка хрестова" хто?
14.05.2022 08:10 Відповісти
москалі будуть ображатися чого він дама чи валет а не король)
13.05.2022 23:39 Відповісти
Они шестерки
14.05.2022 00:18 Відповісти
Це як чорні мітки для рашистів, пора готувати білі тапки
13.05.2022 23:41 Відповісти
а )(уйло шістьорка?
13.05.2022 23:43 Відповісти
13.05.2022 23:43 Відповісти
Вы только не унижайте красивые шкарпетки Не все же мужчинам только чёрные и белые носить
13.05.2022 23:48 Відповісти
Кім став «пісним» коли знесли обладміністрацію, багато людей загинуло, а він бачте проспав і не прийшов на роботу вранці. Краще б усі працівники так «проспали» вранці, а не лише той Кімченин
14.05.2022 06:00 Відповісти
Цей сяючий хлопчик тоді дуже засмутився що пропали його айкоси. Я йому звісно співчуваю з такою втратою, але ніяк не можу зрозуміти який ідіот назначив такого дурня на таку відповідальну посаду. Насправді це було риторичне питання бо відповідь добре відома.
15.05.2022 21:25 Відповісти
13.05.2022 23:44 Відповісти
А на нервы действует) Причем не только изображенным выродкам, но и их выводку...
13.05.2022 23:45 Відповісти
Ціна на ці карти битиме рекорди на аукціонах.
13.05.2022 23:45 Відповісти
це все "биті карти"...
13.05.2022 23:45 Відповісти
Почему имена переведены, они же не украинцы?
13.05.2022 23:46 Відповісти
чтобы больнее было
14.05.2022 00:11 Відповісти
Шістки, мабуть, всякі Пєтушиліні?
13.05.2022 23:49 Відповісти
13.05.2022 23:49 Відповісти
Лом Кадафи уже стучится Путину в Жопу. А лучшие «интеллектуалы» Запада за огромные гонорары бросились призывать спасать ему лицо
13.05.2022 23:51 Відповісти
Як на мене, так собі ідея. На це лайно навіть дивитися гидко, не то щоб ними ще в шось грати.
13.05.2022 23:54 Відповісти
Його бити добре,це креатив.
13.05.2022 23:59 Відповісти
пропагандонов тоже надо
13.05.2022 23:59 Відповісти
их на других изделиях выпускают
14.05.2022 00:32 Відповісти
Политическая партия «Европейская солидарность» призывает власть ввести санкции против Русской православной церкви как организации-пособника терроризма, а также против её руководителей и подразделений в Украине, говорится в официальном заявлении политсилы.
13.05.2022 23:59 Відповісти
***** туз? не смешите мои тапочки!
13.05.2022 23:59 Відповісти
А как тогда ? Вафлет или полупокер ?
14.05.2022 00:36 Відповісти
Окурок он от *********.
14.05.2022 01:29 Відповісти
Ця карта використовуватимеця тільки при грі "В очко"...
14.05.2022 01:37 Відповісти
А как можно купить
14.05.2022 03:03 Відповісти
14.05.2022 05:32 Відповісти
А вот этот гидроцефал есть в колоде?

14.05.2022 09:04 Відповісти
Хернёй страдаете, зачем этих пдров делать запоминающимися? Сдохли да и хер с ними, отработанный материал. Они не стоят той бумаги которую вы потратили на эти карты.
14.05.2022 11:46 Відповісти
 
 