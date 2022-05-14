Ще понад 100 тонн гуманітарної допомоги зі США доставлено в Україну. ФОТО
Черговий літак доправив до України 105 тонн важливої гуманітарної допомоги.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Серед вантажу: 3 автомобілі швидкої допомоги для ДСНС (вже прямують на Схід, де вони найбільше потрібні), 220+ палет медикаментів та медичного обладнання, харчові продукти тривалого зберігання тощо", - написала Маркарова.
Вона також подякувала українській діаспорі та небайдужим американським громадянам за допомогу.
выставить на показательную порку на телевидение
с последующим уголовным наказанием .
жёсточайший контроль .
А может даже немедленно ввести в уголовный кодекс
существенный срок за хищения и злоупотребления по её
распределению.