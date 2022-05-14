УКР
Ще понад 100 тонн гуманітарної допомоги зі США доставлено в Україну. ФОТО

Черговий літак доправив до України 105 тонн важливої гуманітарної допомоги.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Серед вантажу: 3 автомобілі швидкої допомоги для ДСНС (вже прямують на Схід, де вони найбільше потрібні), 220+ палет медикаментів та медичного обладнання, харчові продукти тривалого зберігання тощо", - написала Маркарова.

Вона також подякувала українській діаспорі та небайдужим американським громадянам за допомогу.

США (24372) гуманітарна допомога (1022) Маркарова Оксана (502)
Амерам-черговий респект за підтримку України.Не зупиняйтесь...
14.05.2022 07:55 Відповісти
Гуманитарная помощь 155 калибра очень даже подошла бы..
14.05.2022 10:52 Відповісти
14.05.2022 08:18 Відповісти
О гуманитарке. Мои в эвакуации в Пятихатках. Сразу по прибытию, с месяц назад, им со склада выдали, как они это восприняли на ********... Чтобы больше и не обращались... Пакетики формировала выдающая, пророщенная цибуля, сморщенная картошка, все остальное в ничтожном количестве и соответственного качества. И пару дней назад приезжали волонтеры... С этим складом работать они отказались и развезли все по адресам... Гуманитарка была из одной из Европейских стран. Говорят ящики ели донесли, на всех ящиках указан ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖИМОГО.... И само содержимое отличного качества. И перечень именно то что в первую очередь необходимо... Как то так...
14.05.2022 08:35 Відповісти
Вот и надо не отмалчиваться ,а этот склад и ему подобные
выставить на показательную порку на телевидение
с последующим уголовным наказанием .
14.05.2022 09:28 Відповісти
Ото злодюги з повноваженнями і без заворушились. Аж слину, мабуть, пускають.
14.05.2022 08:41 Відповісти
у тімашонки аж щелепи зводить, що мимо її рученят загребущих
14.05.2022 08:48 Відповісти
Над распределением гуманитарки давно уже пора установить
жёсточайший контроль .
А может даже немедленно ввести в уголовный кодекс
существенный срок за хищения и злоупотребления по её
распределению.
14.05.2022 09:16 Відповісти
Не зрозумів, це фото для наводки ракет? До цих пір журналістам не зрозуміло, що можуть це місце обстріляти?
14.05.2022 13:55 Відповісти
 
 