Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У результаті ворожого обстрілу населених пунктів Луганської області пошкоджено понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод гумових технічних виробів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова ОВА Сергій Гайдай.

"Більше 50 будинків зруйнували росіяни у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.



Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують і прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їхні домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці", - йдеться в повідомленні.



Крім того, зазначається, що впродовж дня пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєверодонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

