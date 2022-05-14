УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4633 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 857 1

Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У результаті ворожого обстрілу населених пунктів Луганської області пошкоджено понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод гумових технічних виробів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова ОВА Сергій Гайдай.

"Більше 50 будинків зруйнували росіяни у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують і прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їхні домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що впродовж дня пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєверодонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

Також читайте: Білогорівка - це рашистська смерть, батальйон окупантів відмовився йти в атаку, - Гайдай

Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай 01

Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай 02

Також дивіться: Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай 03

Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай 04

Унаслідок обстрілів у Луганській області руйнувань зазнали понад 50 будинків, у Лисичанську пошкоджено завод, - Гайдай 05

Автор: 

обстріл (31008) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Восимлет укры обстреливали, но все дома были целыми...
показати весь коментар
15.05.2022 20:22 Відповісти
 
 