Діти з внутрішньо переміщених родин отримали допомогу від українських військових, - Наєв. ФОТОрепортаж

Понад вісім тонн гуманітарних вантажів цільового призначення отримали діти та їхні батьки з внутрішньо переміщених родин у Піщанській, Губиниській, Перещепинській, Магдалинівській об’єднаних територіальних громадах Новомосковського району, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Вантажі було доставлено у межах гуманітарних ініціатив командувача Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

– Гуманітарну допомогу в першу чергу отримали багатодітні та соціально незахищені родини, які через підступний напад російської федерації тимчасово покинули свої домівки, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що допомога складалася з харчових продуктів, іграшок, памперсів, засобів гігієни, а також корму для домашніх улюбленців.

Своєю чергою голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський повідомив, що в Новомосковському районі зараз перебуває 3324 дитини разом із батьками, які тимчасово переміщені з Харківської, Донецької, Луганської областей та інших територій де ведуться бойові дії.

Діти з внутрішньо переміщених родин отримали допомогу від українських військових, - Наєв 01
Діти з внутрішньо переміщених родин отримали допомогу від українських військових, - Наєв 02
Діти з внутрішньо переміщених родин отримали допомогу від українських військових, - Наєв 03
Діти з внутрішньо переміщених родин отримали допомогу від українських військових, - Наєв 04

гуманітарна допомога (1022) Наєв Сергій (355)
Українські військові найкращі у світі.
показати весь коментар
14.05.2022 09:33 Відповісти
Не знаю чи має хоч одна Армія світу скількох нормальних Генералів. Так тримати і важкі гостинці також передавайте. Мій племінник найде їм толк
показати весь коментар
14.05.2022 09:59 Відповісти
Піар!фуу наєв! Не справа військових їздити з гуманітаркою по вільній Дніпропетровщині! Що в тих районах влади цивільної для цивільних цілей немає??? Ганьбище.
показати весь коментар
14.05.2022 11:03 Відповісти
Що Ви мелите? А хто відповідає за ліквідацію гум катастрофи у нч? Чи знову все на волонтерів?
показати весь коментар
14.05.2022 11:36 Відповісти
 
 