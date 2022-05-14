На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя. ФОТОрепортаж
Окупанти вбили мирного жителя, ще 12 поранили. Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт - житлові будинки, промислові та аграрні підприємства, залізниця.
Про це повідомляють на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Залізне, Лиман, Слов’янськ, Святогірськ, Сіверськ, Вугледар, Мар’їнка, Іллінка, Новолуганське, Ярова, Бахмутське, Богородичне.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
