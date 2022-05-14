УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4072 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 039 0

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили мирного жителя, ще 12 поранили. Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт - житлові будинки, промислові та аграрні підприємства, залізниця.

Про це повідомляють на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Залізне, Лиман, Слов’янськ, Святогірськ, Сіверськ, Вугледар, Мар’їнка, Іллінка, Новолуганське, Ярова, Бахмутське, Богородичне.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Ураган".

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя 01
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств Слов'янська, - мер Лях


На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя 03
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя 04

Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (31008) Нацполіція (15507) Донецька область (9660)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 