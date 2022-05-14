Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін. ФОТОрепортаж
Україна готова повернути Росії тіла ліквідованих під Києвом та Черніговом російських окупантів, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом.
Про це розповів глава відділу військово-цивільної співпраці України Володимир Лямзін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору", - зауважив Лямзін.
Повідомляється, що українська військова влада 13 травня повантажила тіла російських солдатів, зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.
За словами Лямзіна, у різних регіонах України стояло кілька поїздів, де зберігалися тіла російських солдатів.
У поїзді, який знімали журналісти на околиці Києва, лежить кілька сотень тіл російських окупантів.
Лямзін зазначив, що більша частина їх привезена з Київської області, є також тіла з Чернігівської області та з деяких інших областей.
