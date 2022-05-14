УКР
Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін. ФОТОрепортаж

Україна готова повернути Росії тіла ліквідованих під Києвом та Черніговом російських окупантів, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом.

Про це розповів глава відділу військово-цивільної співпраці України Володимир Лямзін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору", - зауважив Лямзін.

Повідомляється, що українська військова влада 13 травня повантажила тіла російських солдатів, зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підполковник спецназу ГРУ РФ Карімов знищений в Україні

За словами Лямзіна, у різних регіонах України стояло кілька поїздів, де зберігалися тіла російських солдатів.

У поїзді, який знімали журналісти на околиці Києва, лежить кілька сотень тіл російських окупантів.

Лямзін зазначив, що більша частина їх привезена з Київської області, є також тіла з Чернігівської області та з деяких інших областей.

Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін 01
Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін 02
Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін 03
Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін 04
Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах, - глава відділу військово-цивільної співпраці Лямзін 05

армія рф (18793) ліквідація (4462)
Топ коментарі
+22
Даремні сподівання. Це сміття з різних ****** там теж не потрібне.
14.05.2022 12:01 Відповісти
+20
Треба привезти до кордону і висипати за порєбрік, хай там смердить і розкладається!
14.05.2022 12:05 Відповісти
+20
14.05.2022 12:05 Відповісти
Такое продавать нужно. Возня с ними тоже денег стоит.
14.05.2022 11:57 Відповісти
Згоден, потрібно. Скіко там кацапам дають за 200? Ото половину на потреби ЗСУ, та най забирають.
14.05.2022 12:38 Відповісти
мля!!!! та невже не знайшли 300 л солярки і бульдозера??????????????????

робите проблему з гівна
14.05.2022 13:54 Відповісти
яма і вапно... і соляри не треба,вапно все "перетравить"))))
14.05.2022 22:57 Відповісти
А виплата? Поки нема тіла то нема бабосів.
14.05.2022 12:39 Відповісти
Главное добить мутантов !!!
14.05.2022 12:06 Відповісти
в баночки наскребзти з-під аналізів...от нехай і забирають
14.05.2022 12:08 Відповісти
Не будуть вони їх забирати бо це ще компенсацію треба платити. А так нема тіла нема діла.
14.05.2022 12:11 Відповісти
Вже писав : якщо Росія відмовиться від цих трупів (А вона (скоріш всього) - відмовиться!), то привезти їх до кордону на Харківшині в таке місце, де поряд проходять залізниця з Росії (по якій ходять поїзди з Москви і автораси звідти ж)Там поховать і поставить великий хрест На ньому написать "Окупантам" Щоб всі , хто в"їжджає в Україну, бачили долю тих, хто прийде в Україну зі зброєю
14.05.2022 12:12 Відповісти
косооким бурятам хреста ? (( викопати котлован на кордоні загорнути там їх усіх гамузом згідно до ними ж розроблених нормативів і зверху забити осикового кілка з табличкою "а ***** шастать" !
14.05.2022 12:23 Відповісти
На «день пабеди» потрібно їм відправити.
14.05.2022 12:15 Відповісти
Обов'язково фіксувати кількість тіл при допомозі міжнародних організацій, пропонувати забрати їх росії, у випадку відмови закопувати в братські могили, поближче до мордору.
14.05.2022 12:18 Відповісти
Сфотографируйте каждого, и выставьте на Авито или куда там Пускай кацапские мамаши ищут своих выродышей и штурмуют ***** чтобы забрал росийских дохляков.
14.05.2022 12:22 Відповісти
Что предлагаете?
14.05.2022 12:34 Відповісти
Просто цікавиться... Цікавий.
14.05.2022 13:35 Відповісти
Він пропонує Украіні капітулювати !
14.05.2022 13:41 Відповісти
Обязательно надо , что бы это все фиксировали международные комиссии Есть вероятность , что не расии их кремируют и все
14.05.2022 12:33 Відповісти
Какой нибудь катапультой зашвырнуть за поребрик и пусть собирают.
14.05.2022 12:36 Відповісти
Выкиньте эту падаль в скотомогильник .
14.05.2022 12:39 Відповісти
Перекиньте тіла через кордон.
За порєбрік оту гниль.
14.05.2022 12:48 Відповісти
Наших, живих людей, дітей і військових поверніть!
З облоги і полону.
14.05.2022 12:51 Відповісти
Вивезти до кордону і викинути з потяга - нехай забирають. Нічого на це бюджет витрачати, ЗСУ зараз гроші потрібніші.
14.05.2022 12:54 Відповісти
На поля !
14.05.2022 13:08 Відповісти
Так они рефрижераторы *******. Это же гопники.
Пусть своим транспортом забирают.
14.05.2022 13:31 Відповісти
Ніхто цих трупаків забирати не збирається , так як за кожного орка ,
потрібна фінансова компенсація рідним , а кремлівська челядь не хоче цього робити , взпгалі 😕
14.05.2022 13:39 Відповісти
*****?????(((((
14.05.2022 13:45 Відповісти
Створити сайт, куди викладати фото цих трупів. Вказати дату появи кожного фото і коментар: якщо його через місяць, наприклад, ніхто не впізнає і не зробить запит на повернення - труп викидається на скотомогильник. Повернення тіла - лише після сплати всіх понесених витрат на його зберігання Нехай на россії дивляться, скільки тут "патєрь" насправді, і нехай впізнають кожен свого. Чим більше кацапи бачитимуть, як насправді "родіна" їх "бросаєт", тим менше бажаючих сюди буде їхати.
14.05.2022 13:48 Відповісти
Морду, татуировки, шрамы - чтобы не ошиблись.
То что немножко по кускам - звиняйте, дядьку, нефиг шастать...
14.05.2022 15:43 Відповісти
Поміняйте їх на загиблих воїнів "Азова".
14.05.2022 14:13 Відповісти
Срачь надо выкинуть обратно
14.05.2022 15:45 Відповісти
На хрена дерьмо складировать?
14.05.2022 15:47 Відповісти
 
 