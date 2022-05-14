На півдні України російські військові знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу. Люди та довкілля у небезпеці, - Денісова. ФОТО

Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей (його площа сягає понад 60 гектарів), багаторічні дерева, рожеві озера, тварини. Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставки продуктів для місцевих мешканців", - зазначає Людмила Денісова.

Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.

"Дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них (в т.ч. Протоколу № 1 від 1977 року)", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова та звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні.