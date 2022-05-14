УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4072 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
8 823 17

На півдні України російські військові знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу. Люди та довкілля у небезпеці, - Денісова. ФОТО

Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

На півдні України російські військові знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу. Люди та довкілля у небезпеці, - Денісова 01

"Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей (його площа сягає понад 60 гектарів), багаторічні дерева, рожеві озера, тварини. Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставки продуктів для місцевих мешканців", - зазначає Людмила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстрілювали Херсонщину ймовірно фосфорними боєприпасами, - Офіс Генпрокурора

Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.

"Дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них (в т.ч. Протоколу № 1 від 1977 року)", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова та звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні.

Денісова Людмила (883) пожежа (4426) воєнні злочини (1936) Херсонська область (6237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Там де кацапи ,- там завжди горе , голод , вбивства та руіни і так відбувається на нашій землі століттями !
Пора раз і назавжди загнати цю нечисть в стойло , щоби не тероризували нас і весь світ 😠
показати весь коментар
14.05.2022 12:10 Відповісти
+8
Вам же сказали с ОП: ********, что не понятно.
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
+6
До речі це вже вдруге цю місцевість безжально нищять росіянє.Не менших збитків цьому регіону було завдано і за часів російської імперії..
показати весь коментар
14.05.2022 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что вы хотели? Орда она и есть Орда. Они еще солью будут засыпать наши земли чтобы ничего не росло
показати весь коментар
14.05.2022 12:05 Відповісти
Вам же сказали с ОП: ********, что не понятно.
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
До речі це вже вдруге цю місцевість безжально нищять росіянє.Не менших збитків цьому регіону було завдано і за часів російської імперії..
показати весь коментар
14.05.2022 12:08 Відповісти
Там де кацапи ,- там завжди горе , голод , вбивства та руіни і так відбувається на нашій землі століттями !
Пора раз і назавжди загнати цю нечисть в стойло , щоби не тероризували нас і весь світ 😠
показати весь коментар
14.05.2022 12:10 Відповісти
Кацапи - шакали !
показати весь коментар
14.05.2022 12:12 Відповісти
а на заході і всюди де кацапня преться люди і довкілля в безпеці?
за південь з зеленої маячні буде жорстокий спрос
показати весь коментар
14.05.2022 12:12 Відповісти
Нелюдь кацапська знищує все, чого торкається.
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
А що, в Омані, про таке не попереджали?
показати весь коментар
14.05.2022 12:17 Відповісти
Если не выгоним рашистов сразу то потом вся ета территория будет потеряна на многие века и восстанавливать нашим детям и внукам все придется очень долго.
показати весь коментар
14.05.2022 12:18 Відповісти
може дзвякнути ***** не через макрона - а так буба в бубу?
показати весь коментар
14.05.2022 12:18 Відповісти
мроzи я там так и не был
показати весь коментар
14.05.2022 12:27 Відповісти
Боятся суки десанта...
показати весь коментар
14.05.2022 12:36 Відповісти
може який приказ на утвердження 331 в Раду - "не мандячити кацапські танки на збудованих бубою дорогах, а то штраф, бо то потенціальні Нептуни" ?
показати весь коментар
14.05.2022 12:42 Відповісти
денисова уже в защитники природы подалась? людей уже защитила?
показати весь коментар
14.05.2022 12:46 Відповісти
Там ще є дикі коні, вони точно загинуть!
показати весь коментар
14.05.2022 13:06 Відповісти
Дивився відосик як бабуся української корупції завітала до Харкова. Бронік, зачіска і .... юбка. Позерка залишаться позеркою. Так і денисова, її подружка, як була людиною фрази так і залишилась.
показати весь коментар
14.05.2022 14:18 Відповісти
Шо вы носитесь с теми женевскими......можете в сортир с ними....
показати весь коментар
14.05.2022 15:44 Відповісти
 
 