"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на вулицях Херсона з'явилися листівки зі зверненням до окупантів. ФОТО

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні на вулицях з'явилися звернення до ворожих сил з нагадуванням, що місто незабаром буде відвойоване.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідне фото з'явилося в місцевих Телеграм-каналах. Місцеві патріоти розвішують на стовпах листівки з текстом, адресованим окупантам.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - йдеться в тексті листівки.

