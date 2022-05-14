УКР
"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на вулицях Херсона з'явилися листівки зі зверненням до окупантів. ФОТО

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні на вулицях з'явилися звернення до ворожих сил з нагадуванням, що місто незабаром буде відвойоване.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідне фото з'явилося в місцевих Телеграм-каналах. Місцеві патріоти розвішують на стовпах листівки з текстом, адресованим окупантам.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - йдеться в тексті листівки.

ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется, - на вулицях Херсона зявилися листівки зі зверненням до окупантів 01

Також читайте: "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

армія рф (18793) Херсон (3628)
Топ коментарі
+26
Сегодня у орков серьезный минус и по живой силе, и по технике", - рассказал о военной противостоянии с российской армией Александр Вилкул.
показати весь коментар
14.05.2022 13:19 Відповісти
+21
Гарний кацап- мертвий кацап! Майже цитата...
показати весь коментар
14.05.2022 13:25 Відповісти
+15
Корисні листівки.
Молодці херсонці!
показати весь коментар
14.05.2022 14:26 Відповісти
що спитав?
показати весь коментар
14.05.2022 13:38 Відповісти
скоро вас повезуть у поліетилені 200-тими
показати весь коментар
14.05.2022 13:37 Відповісти
Закацапте всіх орків !
показати весь коментар
14.05.2022 13:48 Відповісти
На вулицях Харкова ще є окупанти ? ТИоді виникає питання для кого ці листівки і хто фінансує ...
показати весь коментар
14.05.2022 14:30 Відповісти
Ти прочиталo уважно? В украi'нському Херсонi кацапеди гнiздяться останнi днi.
показати весь коментар
14.05.2022 14:41 Відповісти
ти будеш удивляться, но є, и не только на улицах.... при желании можешь проверить...может тебе и понравится....
показати весь коментар
14.05.2022 15:53 Відповісти
Та ни .уя они не идут, только щеки надувают.
показати весь коментар
14.05.2022 16:47 Відповісти
Видимо, составивший текст человек моего поколения и является поклонником некогда узнаваемой группы "Ласковый бык".
показати весь коментар
14.05.2022 17:14 Відповісти
 
 