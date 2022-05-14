18 285 16
"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на вулицях Херсона з'явилися листівки зі зверненням до окупантів. ФОТО
У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні на вулицях з'явилися звернення до ворожих сил з нагадуванням, що місто незабаром буде відвойоване.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідне фото з'явилося в місцевих Телеграм-каналах. Місцеві патріоти розвішують на стовпах листівки з текстом, адресованим окупантам.
"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - йдеться в тексті листівки.
Топ коментарі
+26 Bob Fayn
показати весь коментар14.05.2022 13:19 Відповісти Посилання
+21 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар14.05.2022 13:25 Відповісти Посилання
+15 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар14.05.2022 14:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці херсонці!