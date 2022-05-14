На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони. ФОТОрепортаж

У місті Кременчук, що на Полтавщині, піротехніки ДСНС знешкодили залишки ракети, що не вибухнула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram-каналі ДСНС.

"Смертоносна ракета вагою майже в 500 кілограмів впала у місті поблизу житлового сектору, під час чергового ворожого обстрілу російськими окупантами. Для забезпечення протипожежної безпеки під час знешкодження вибухонебезпечного предмету залучалося 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС звітують, що 14 травня о 13:10 залишки ракети булр знешкоджено шляхом підриву на спеціальному полігоні подалі від населених пунктів.







