На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони. ФОТОрепортаж
У місті Кременчук, що на Полтавщині, піротехніки ДСНС знешкодили залишки ракети, що не вибухнула.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram-каналі ДСНС.
"Смертоносна ракета вагою майже в 500 кілограмів впала у місті поблизу житлового сектору, під час чергового ворожого обстрілу російськими окупантами. Для забезпечення протипожежної безпеки під час знешкодження вибухонебезпечного предмету залучалося 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС звітують, що 14 травня о 13:10 залишки ракети булр знешкоджено шляхом підриву на спеціальному полігоні подалі від населених пунктів.
Бойова частина: фугасно-кумулятивна 9А-22. Маса БЛ - 960 кг. З відсіком 1000 кг маса ВР-630 кг тип ВР ТГАГ-5. Кумулятивний струмінь спрямований вниз на 45°
Точний тип інших восьми КР, які того дня були випущені по Кременчуку, лишається невідомим.