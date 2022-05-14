УКР
На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони. ФОТОрепортаж

У місті Кременчук, що на Полтавщині, піротехніки ДСНС знешкодили залишки ракети, що не вибухнула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram-каналі ДСНС.

"Смертоносна ракета вагою майже в 500 кілограмів впала у місті поблизу житлового сектору, під час чергового ворожого обстрілу російськими окупантами. Для забезпечення протипожежної безпеки під час знешкодження вибухонебезпечного предмету залучалося 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС звітують, що 14 травня о 13:10 залишки ракети булр знешкоджено шляхом підриву на спеціальному полігоні подалі від населених пунктів.

На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони 01
На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони 02
На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На розмінування українських територій може знадобитися від 5 до 10 років, - ДСНС


На Полтавщині знешкодили залишки російської ракети, вага якої сягає півтони 04

Кременчук (327) ракети (4183) ДСНС (5294) Полтавська область (1235)
конечно я фантазер.. але добре було б відправити назад.. на мацкву..прям в мавзолей-толі членін може літати над мацквою і кричати-всі на суботнік
14.05.2022 14:18 Відповісти
Кацапи , ми вам бажаємо такого самого ,,щастя" , яке ви нам посилаєте кожного дня - щоби на ваші тупі голови падали таки іграшки по пів тонни , кожної секунди 😠
14.05.2022 14:19 Відповісти
нпз
14.05.2022 14:21 Відповісти
Більше схоже на паркан біля заводу КрАЗ!
14.05.2022 14:36 Відповісти
За даними видання Defense Express всього того дня росіянами було випущено 12 ракет. Відомо, що чотири з них, що поцілили у нафтопереробний завод - типу Х-22, були випущені були випущені з бомбардувальників Ту-22М3 у небі над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курською областю РФ
Бойова частина: фугасно-кумулятивна 9А-22. Маса БЛ - 960 кг. З відсіком 1000 кг маса ВР-630 кг тип ВР ТГАГ-5. Кумулятивний струмінь спрямований вниз на 45°
Точний тип інших восьми КР, які того дня були випущені по Кременчуку, лишається невідомим.
14.05.2022 15:07 Відповісти
Дефективные уроды ***********,вам ли терпеть в заднем проходе слоновый буй,не унывайте,вас ждут ахренительные сюрпризы,подмывайся шелушпонь лапотная,к вам ****** мокрожопые уже едут.
14.05.2022 15:56 Відповісти
Так і хочеться крикнуть: "Хлопці бл*дь! Ви що - показилися?!!!!" То ж здається - Х-22 Її такою заразою заправляють - окислювач - концентрована азотна кислота - димуча, пальне - гас із токсичними присадками, що працюють в костюмах хімзахисту і протигазах А ви навіть протигази не одягаєте! Та й бочка водного розчину аміаку під рукою буть повинна - нейтралізувать окислювач!
14.05.2022 16:14 Відповісти
 
 