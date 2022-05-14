Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР. ФОТОрепортаж

Підрозділи Сухопутних військ ЗС України продовжують відпрацьовувати навики наступальних дій.

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив проведення підготовки одного з підрозділів Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

Українські воїни вже активно використовують техніку та озброєння надані нашими партнерами. Тренування проходять на БТР М113, що вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

- Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські-окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта, - відзначив командувач Сухопутних військ.

Тактика ведення бою в містах та селах, зачистка житлових приміщень, наступ піхоти під прикриттям бронетехніки – це те що зараз потребує максимального вдосконалення для нашої беззаперечної перемоги.

















