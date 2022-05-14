УКР
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР. ФОТОрепортаж

Підрозділи Сухопутних військ ЗС України продовжують відпрацьовувати навики наступальних дій.

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив проведення підготовки одного з підрозділів Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

Українські воїни вже активно використовують техніку та озброєння надані нашими партнерами. Тренування проходять на БТР М113, що вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні працюють 89 із 90 гаубиць США: переважна більшість - на передовій, - Пентагон

- Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські-окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта, - відзначив командувач Сухопутних військ.

Тактика ведення бою в містах та селах, зачистка житлових приміщень, наступ піхоти під прикриттям бронетехніки – це те що зараз потребує максимального вдосконалення для нашої беззаперечної перемоги.

Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 01
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 02
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 03
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 04
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 05
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 06
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 07
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 08
Сухопутні війська ЗСУ показали, як тренуються на американських БТР 09

зброя (7741) військові навчання (2817) Сирський Олександр (749)
Топ коментарі
+38
Точно бабушкин половой орган настал раисии))))
14.05.2022 15:34 Відповісти
+15
а это точно Демилитариза́ция?
14.05.2022 15:48 Відповісти
+15
Резервы у Украины эээсть а у орков все боесспособные части или раз**баны или на издыхании....а мобилизацию обьявлять Пуйло боится,не хочет повторения февраля и октября 1917.
14.05.2022 15:52 Відповісти
Точно бабушкин половой орган настал раисии))))
14.05.2022 15:34 Відповісти
Да и дедушкин половой орган с ними!
14.05.2022 18:15 Відповісти
Гармати радянські, а бтри клас.
14.05.2022 15:41 Відповісти
І гіацинт і д-30, цілком пристойні гармати!
14.05.2022 18:30 Відповісти
Непогано вони "старе корито "відрихтували"! Це ж було просто "відкрите броньоване корито" - прочитав статтю і думаю - бог з ним! Хоч міномети 120мм поставлять та хлопці з боків прикриті будуть та швидко по бездоріжжю переміщаться - і то користь буде! А тут дивлюся - та його "відтюнінгували"!
14.05.2022 15:42 Відповісти
Принаймні візуально цегеть інша машина, вже й не впізнати той старий м113
14.05.2022 16:21 Відповісти
на фото не М113, а YPR-765 - голландська версія БМП AIFV
14.05.2022 16:48 Відповісти
Пригодится все, раритет Д-44,тоже.
14.05.2022 15:46 Відповісти
а это точно Демилитариза́ция?
14.05.2022 15:48 Відповісти
Так кричат крысе в бункер по переговорной трубе!
14.05.2022 18:16 Відповісти
Такого добра необхідно хоча б штук 100 на кожному стратегічному напрямку...
14.05.2022 15:50 Відповісти
Резервы у Украины эээсть а у орков все боесспособные части или раз**баны или на издыхании....а мобилизацию обьявлять Пуйло боится,не хочет повторения февраля и октября 1917.
14.05.2022 15:52 Відповісти
Є і в нього. Гуляють відео де записуються ідіоти добровольці. А потім в полоні ниють
14.05.2022 17:07 Відповісти
На последнем фото, у артиллеристов, такие же полицейские броники как и у меня 😄 сочувствую пацанам
14.05.2022 16:33 Відповісти
У нас тоже кто успел в феврале получили корсар4 остальным волонтеры подогнали самодельные броники. Но сейчас потихоньку меняют на нормальные. А по этим самодельным стреляли для проверки ,с 20 м 5,45 ещё держит а 7.62 пробивает.
14.05.2022 16:48 Відповісти
Молодці. Навчений воїн і психологічно стійкіший.
14.05.2022 16:34 Відповісти
А де Абрамси, блдь?
14.05.2022 16:34 Відповісти
Це ж не трактор,американці спитають а скільки у вас є навчених екіпажів на таку техніку і що їм відповісти?Доречі поляки замовили два роки тому їх і отримають в кінці року,а поки ще вчаться..
14.05.2022 16:43 Відповісти
А у Вас все мосты выдержат Абрамсы? У нас с этим были проблемы.
14.05.2022 17:06 Відповісти
А где Минитмен 3? И почему мы не в НАТО, а, Байден?
14.05.2022 20:19 Відповісти
О-о-о-о... УкрАінци заскавуліли. Американці не те нам подарували. То відмовтесь! Скажіть, шо нам етага нінада і відправте назад у штати...
Дарований кінь аж сів на дупу. Такої наглості тварина ще не бачила.
14.05.2022 16:51 Відповісти
Дуже файна фіра тігати піхоту, а а якщо поставити автоматичній гранатомет- ціни не буде., чи міномет.
14.05.2022 20:14 Відповісти
2,5 МИРОВАЯ ВОЙНА !)
15.05.2022 00:11 Відповісти
Бредлі гарні бронетранспортери, кацпам звісно вішак, але думаю що коли закінчиться війна (навіть не стверджую що при Зе вона закінчиться Перемогою), то хрєн хто згадає що Зе впустив кацапів на Південь України через кримський перешейок, чи те що Зе здав азовців кацапам у руки. Дуже коротка у нашого народу память, про Вагнергейт вже давно забули, як його і не було
17.05.2022 11:49 Відповісти
 
 