Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб. В місті залишається близько 10 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО
Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб, з них троє - діти.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєверодонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителіа міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!" - наголосив Гайдай.
За його словами, в обласному центрі досі залишаються близько 10 тисяч мешканців, ще п'ять тисяч в селах громади.
"Тим не менш, охочих виїжджати не так багато. В місті відсутні всі комунікації, рашисти продовжують хаотичні обстріли, вчора палали одразу сім багатоповерхівок", - додав він.
Amber
14.05.2022 17:14
Нина Лабунская
14.05.2022 17:52
Robin Bobin #188213
14.05.2022 17:26
‼️‼️‼️‼️ ІРИНА ФАРІОН
Судний день для рускоязичних - Фаріон виграла Верховний Суд | Ірина Фаріон
https://youtu.be/xsx_R5TWUM0
"Існує нормативно-правовий акт «Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях», затверджений у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. відповідно до Закону України «Про географічні назви»
Пункт 3.4.
Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:
Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...
Тобто, як і вчили у сєвєродонецьких школах у 60 роках правильна назва міста українською - Сєверодонецьк.
Кому цікаво, почитайте про https://sd.ua/news/13745#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%20%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1,%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%C2%BB. епопею з назвою Сєвєродонецька статтю від Сергія Каленюка - члена Спілки краєзнавців України та письменника.
С другой стороны это не выжить в войне как на необитаемом острове, а сесть на шею военным и волонтёрам.
Грубо: 3 раненых, 2 военных и гражданский (бабушка/дедушка) машина эвакуирует 2 человек.
Обязательно одним из пассажиров будет гражданский. "Солдат ребёнка не обидит"