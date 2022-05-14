УКР
Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб. В місті залишається близько 10 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб, з них троє - діти.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєверодонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителіа міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!" - наголосив  Гайдай.

За його словами, в обласному центрі досі залишаються близько 10 тисяч мешканців, ще п'ять тисяч в селах громади.

"Тим не менш, охочих виїжджати не так багато. В місті відсутні всі комунікації, рашисти продовжують хаотичні обстріли, вчора палали одразу сім багатоповерхівок", - додав він.

Місто Сєверодонецьк , потрібно виправити ( переписати) на - Сіверськийдонецьк , щоби нічого не нагадувало про клятих кацапів 😠
14.05.2022 17:14
З 10 тис. евакуювали 17 чол....з гаслом "ми це зробили"... Це не про "перемогу", це більше про неадекватність зелених...
14.05.2022 17:52
Тем кто остается русский мир наверное норм...
14.05.2022 17:26
Місто Сєверодонецьк , потрібно виправити ( переписати) на - Сіверськийдонецьк , щоби нічого не нагадувало про клятих кацапів 😠
14.05.2022 17:14
Вот і я про це - Фаріон класно пройшлась про назву Северо. По українські вообще ПІВНІЧ

‼️‼️‼️‼️ ІРИНА ФАРІОН

Судний день для рускоязичних - Фаріон виграла Верховний Суд | Ірина Фаріон

https://youtu.be/xsx_R5TWUM0
14.05.2022 17:21
Сиверский и сиверцы это лихачевщина, дебильный перевод "Повести временных лет". Незнание и непонимание изначальных терминов использованных в Повести: на самом деле сивецы, т.е сеятели, на польском так и есть, поэтому Сивецкий Донец. И т.п. и т.д.: дреговичи на самом деле друговичи - иные не славяне (там жили варяги гаплогруппа N3a), голядь с мардовского прибалты, вятичи, вятко, с мардовского чуваши, булгаре язычники и т.п. лихачевщина.
14.05.2022 17:30
Назва цього міста походить не від річки, а від розташування у Донецькому регіоні - російською "Север Донецкий". А далі норми перекладу:

"Існує нормативно-правовий акт «Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях», затверджений у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. відповідно до Закону України «Про географічні назви»

Пункт 3.4.

Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:
Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...

Тобто, як і вчили у сєвєродонецьких школах у 60 роках правильна назва міста українською - Сєверодонецьк.

Кому цікаво, почитайте про https://sd.ua/news/13745#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%20%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1,%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%C2%BB. епопею з назвою Сєвєродонецька статтю від Сергія Каленюка - члена Спілки краєзнавців України та письменника.
14.05.2022 18:24
Тем кто остается русский мир наверное норм...
14.05.2022 17:26
Вони просто не розуміють що там найближчим часом може відбуватися, влада не хоче сіяти паніку і це зрозуміло, але хоча б дітей звідти треба було вивести всіх обов'язково.
14.05.2022 17:34
Тот кто остаётся собирается сыграть в монетку с Богом. А вдруг выпадет мне, и моя хата окажется не разрушенная/разворованная.
С другой стороны это не выжить в войне как на необитаемом острове, а сесть на шею военным и волонтёрам.
Грубо: 3 раненых, 2 военных и гражданский (бабушка/дедушка) машина эвакуирует 2 человек.
Обязательно одним из пассажиров будет гражданский. "Солдат ребёнка не обидит"
14.05.2022 17:40
Такі є -вони ждуть "освободителей". Хто вибирав опзж і шаріїв головного мозгу?
14.05.2022 18:20
З 10 тис. евакуювали 17 чол....з гаслом "ми це зробили"... Це не про "перемогу", це більше про неадекватність зелених...
14.05.2022 17:52
Чому Гайдай жодного разу не оприлюднив слова людей про причини небажання евакуюватися? Там реально одна вата залишилася чи може людям просто не кажуть куди їх вивезуть, в які умови? Бо просто закинути автобусом на вокзал Запоріжжя і помахати ручкою поїзду - це для більшості мабуть не прийнятно. Бо далі куди їхати,хто зустріне і т.д.?
14.05.2022 18:34
Про необхідність евакуації говорили давно і не раз. Значить, залишилися лише ті, хто "не боїться окупації". Або й взагалі на неї чекає...
14.05.2022 19:22
 
 