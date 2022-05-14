Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб. В місті залишається близько 10 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб, з них троє - діти.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєверодонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителіа міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!" - наголосив Гайдай.

За його словами, в обласному центрі досі залишаються близько 10 тисяч мешканців, ще п'ять тисяч в селах громади.

"Тим не менш, охочих виїжджати не так багато. В місті відсутні всі комунікації, рашисти продовжують хаотичні обстріли, вчора палали одразу сім багатоповерхівок", - додав він.

