Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи. ФОТОрепортаж
Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ захопили військові трофеї - технику і зброю російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет)", - йдеться у повідомленні.
Як вказують документи, раніше тут стояли солдати армії РФ з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.
"Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М." та "Журнал учета боевой подготовки" вказує прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу РФ до мотострілкового батальйону військової частини 43057. А "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за БМП-3.
"Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади і після невеличкого "рестайлингу" битиме своїх колишніх господарів", - йдеться у дописі.
