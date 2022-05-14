УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
24 565 36

Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи. ФОТОрепортаж

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ захопили військові трофеї - технику і зброю російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 01

"Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет)", - йдеться у повідомленні.

Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 02
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 03
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 04

Як вказують документи, раніше тут стояли солдати армії РФ з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тракторні "війська" затрофеїли російську САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

"Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М." та "Журнал учета боевой подготовки" вказує прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу РФ до мотострілкового батальйону військової частини 43057. А "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за БМП-3.

Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 05
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 06
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 07
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 08
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 09

"Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади і після невеличкого "рестайлингу" битиме своїх колишніх господарів", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Бійці 128-ї ОГШБр влучним пострілом з ПТРК знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 10
Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи 11

Автор: 

128 окрема гірсько-піхотна бригада (158) трофеї (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Пєрвая абосраная армія в мірє прадалжаєт абсірацца...
показати весь коментар
14.05.2022 17:17 Відповісти
+18
русский не сдается!русский убегает.
показати весь коментар
14.05.2022 17:29 Відповісти
+17
то что часть из Осетии еще не означает что экипаж местный. скорее всего такие же оккупанты Осетии из-за Урала
показати весь коментар
14.05.2022 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пєрвая абосраная армія в мірє прадалжаєт абсірацца...
показати весь коментар
14.05.2022 17:17 Відповісти
Вона обісрана народилась.
показати весь коментар
14.05.2022 17:34 Відповісти
то что часть из Осетии еще не означает что экипаж местный. скорее всего такие же оккупанты Осетии из-за Урала
показати весь коментар
14.05.2022 17:17 Відповісти
Там много местных чуркобесов служит.
показати весь коментар
14.05.2022 17:21 Відповісти
Мамаєв, Вердієв - це Північний Кавказ Це прізвища характерні саме для того регіону Скоріш всього - Дагестан
показати весь коментар
14.05.2022 17:38 Відповісти
Чому не осетіни(алани)?? Прізвища саме аланські!!!))
показати весь коментар
14.05.2022 17:44 Відповісти
Цохов, Кицохов, Кибизов, Агузаров, Айдаров, Габисов, Бибилов, Карабугаев, Мильдзихов, черджиев и т.д. - иронгутанги Северной Осетии. Единственное, в них отличие это деление на иронцев, дигорцев и кударцев, как у приматов - макаки, обезьяны, павианы и т.д. Впрочем, почему КАК?
показати весь коментар
14.05.2022 17:59 Відповісти
Аланы? Хочешь сказать что персы Хири(так называемые осетины) 250 лет заселены русней из территории Грузии, на оккупированные русской территории - это Аланы? Они такие же Аланы, как рузские в Украине-украинцы.
показати весь коментар
14.05.2022 19:37 Відповісти
Мамаев - чисто северо-осетинский павиан.
показати весь коментар
14.05.2022 18:00 Відповісти
В салоні не накурено? )))
показати весь коментар
14.05.2022 17:18 Відповісти
Бросили железяку, потому, что пепельница полная. За новой в военторг побежали.
показати весь коментар
14.05.2022 17:28 Відповісти
судячи з пропаленого "именного списка личного состава" - накурено. пропалили тєтрадку бичком й дописували вже "із горящєго бмп"
показати весь коментар
14.05.2022 17:34 Відповісти
Немного обосрано.
показати весь коментар
14.05.2022 17:35 Відповісти
да хер его знает этого бабаева или как его там?
показати весь коментар
14.05.2022 18:42 Відповісти
Тікають кацапські боягузи і мародери , так як воінами називати іх не можна , а просто срань і виродки !!
показати весь коментар
14.05.2022 17:19 Відповісти
русский не сдается!русский убегает.
показати весь коментар
14.05.2022 17:29 Відповісти
""недолго продолжался бой: бежали робкие мамаи" )) - мамаево побоище ))
показати весь коментар
14.05.2022 17:30 Відповісти
Гэть з Украины, москаль некрасивый!
показати весь коментар
14.05.2022 17:31 Відповісти
Что здесь, гуляла мамаева рать? Один ведь, один! И что б столько насрать!
показати весь коментар
14.05.2022 17:32 Відповісти
Вона обісрана народилась.
показати весь коментар
14.05.2022 17:32 Відповісти
Повний боєкомплект вони отримали ще у листопаді 21 року.
показати весь коментар
14.05.2022 17:34 Відповісти
І я на це увагу звернув! ТОбто вони знали ще тоді що їдуть воювать - тільки не знади коли саме їм команду дадуть! Бо на навчаннях БК для бойовх стрільб частіше всього завозять на полігон і споряджають бойову одиницю прямо на полігоні (були при СРСР випадки коли їхали на стрільби (або з них) з БК і ставалися "самопостріли" (коли забували ставить зброю на запобіжники чи забували снаряди у стволах) ТОму після стрільб залишки БК вилучалися ї його везли окремо - у вантажному автомобілі
показати весь коментар
14.05.2022 18:04 Відповісти
З 21 листопада 2021 року їхали на "учєнія"
показати весь коментар
14.05.2022 18:12 Відповісти
так цікаві дати у зошитах,рішення нападу на Україну було прийнято ще минулого року..
показати весь коментар
14.05.2022 18:31 Відповісти
А наліпка на обкладинці "тєтраді" відповідає вимогам "Устава бюрократічєской служби"? Шрифт і розміри "букаф", відстань від країв аркуша "саатвєтствуют"? Якщо ні, то повідомте "вишесідящім камандірам асвабадітєлєй", і втікачі отримають покарання більше, ніж за кинуту зброю і техніку. А взагалі - распіз-во і бюрократія ворога - кращі друзі розвідників і контррозвідників.
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
128 бригада, калап долу. Повага.
показати весь коментар
14.05.2022 18:27 Відповісти
А хто знає - що на четвертому фото за агрегат з балоном? На цивільний оприскувач не схоже - надто надійні вузли На вогнемет - теж
показати весь коментар
14.05.2022 18:32 Відповісти
Не знаю. Но судя по виду, какая-то горелка (газовая паяльная лампа). Что-то похожее применяют для гидроизоляции кровли, к примеру. Только там баллон используют обычный пропановый и сопло другое.
показати весь коментар
14.05.2022 18:56 Відповісти
****** на газовий резак - "горелку"
показати весь коментар
14.05.2022 19:01 Відповісти
Ну, взагалі, таким агрегатом смалять свиней, як заколють.
показати весь коментар
14.05.2022 19:01 Відповісти
це вогнемет, на першому фото запасні балони.
показати весь коментар
14.05.2022 19:10 Відповісти
Ну там щось лежить на третьому фото, а не на першому А назва його відома? А по-друге - для чого його застосовують? Судячи з усього - він на дальній пуск не розрахований І який у нього принцип дії? У ранцевих періоду ІІ Світової був балон зі стисненим газом і резервуар з пальним Подавалось пальне і газ, який те пальне витісняв і воно виштовхувалося зі ствола А тут же один балон!
показати весь коментар
14.05.2022 19:30 Відповісти
тетрадь раба сруського Мамаева - подобається, маю надію двухсотіка..
показати весь коментар
14.05.2022 20:17 Відповісти
Оккупанты отправились печь пироги на тот свет
показати весь коментар
14.05.2022 20:36 Відповісти
Осетини такі ж раби-************* як буряти і т .д. тупе гарматне м'ясо.
показати весь коментар
14.05.2022 22:15 Відповісти
 
 