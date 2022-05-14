УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 668 10

Величезну колону автівок із маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя, - радник мера Андрющенко. ФОТОрепортаж

Колона автівок із Маріуполя очікувала пропуску до Запоріжжя понад три дні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Анатолій Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Є шанс на евакуацію із "Азовсталі" за участю ООН і Червоного Хреста, - Верещук

Величезну колону автівок із маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя, - радник мера Андрющенко 01
Величезну колону автівок із маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя, - радник мера Андрющенко 02
Величезну колону автівок із маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя, - радник мера Андрющенко 03

Автор: 

Запоріжжя (2401) Маріуполь (3268) евакуація (2424)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Гаврило був «Герой асфальту» В асфальт ракети закатав. «Заславши» Скумбрію на Мальту Гаврило Боневтіком став! Гаврило був «Герой асфальту» Чонгар Гаврило про... втикав. Проте попав на перші шпальта І МАЧОм Гавріілом став!
показати весь коментар
14.05.2022 18:20 Відповісти
+23
показати весь коментар
14.05.2022 18:21 Відповісти
+16
выпустили ли русские ******** маму Алисы???
показати весь коментар
14.05.2022 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
выпустили ли русские ******** маму Алисы???
показати весь коментар
14.05.2022 18:15 Відповісти
Гаврило був «Герой асфальту» В асфальт ракети закатав. «Заславши» Скумбрію на Мальту Гаврило Боневтіком став! Гаврило був «Герой асфальту» Чонгар Гаврило про... втикав. Проте попав на перші шпальта І МАЧОм Гавріілом став!
показати весь коментар
14.05.2022 18:20 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 18:26 Відповісти
Цікаво. А парашну пропаганду не дивує, що люди які "так сильно їх чекали" взагалі кудись хочуть виїхати...
показати весь коментар
14.05.2022 18:25 Відповісти
А як в розбомбленому місті змогли 3 місяці зберегти так багато автівок і палива до них? Чи то не з самого Маріуполя люди, а з околиць і сіл?
показати весь коментар
14.05.2022 18:47 Відповісти
думаете везде снаряды сыпались дождем?Где шли активные боевые действия-там все разбито в разной степени,где меньше -все более менее сохранилось .В селах рядом с мариуполем активных боев почти не было (гляньте в телеграмме или ютубе луггандонские каналы -там много окрестных сел почти не пострадало-и во многих поначалу с хлебом -солью встречали орков)
показати весь коментар
14.05.2022 19:00 Відповісти
Почему номера запорожские?
показати весь коментар
14.05.2022 18:56 Відповісти
н-да ... і як Запоріжська область усих розмістить ??
показати весь коментар
14.05.2022 19:55 Відповісти
усіх це 1000 х 5 = 5000 чоловік, а реально: 2 - 3 тисячі

із приблизно 100 000, що залишились в Марику
показати весь коментар
14.05.2022 21:43 Відповісти
 
 