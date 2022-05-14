Величезну колону автівок із маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя, - радник мера Андрющенко. ФОТОрепортаж
Колона автівок із Маріуполя очікувала пропуску до Запоріжжя понад три дні.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Анатолій Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - йдеться в повідомленні.
