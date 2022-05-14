Білогорівку надійно захищено, ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки рашистів, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Українські захисники повністю контролюють переправи поблизу Білогорівки.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні знову був на місці видатної перемоги Збройних Сил України поблизу села Білогорівка Луганської області, де російська армія зазнала нищівної поразки у боях 5-13 травня. Село Білогорівка надійно захищено підрозділами 58-ї мотопіхотної, 80-ї десантно-штурмової та 128-ї горно-піхотної бригад.
Сьогодні разом з піхотою 58-ї зайшов на висоти, які повністю контролюють переправи біля Білогорівки. Російські війська вибито на північний берег Сіверського Донця. Противник продовжує обстріли району Білогорівки, але це вже не потужний артилерійський наступ, а короткі вогньові нальоти. Стала зрозуміла обстановка на знищеному російському плацдармі, в районі якого обуло розбито дві російські батальйонні тактичні групи. Ми підійшли до самого місця переправи. Російські війська ще залишились на іншому березі річки, дистанція до них близько 100-200 метрів. Зачистка місцевості від залишків розбитих російських військ продовжується. При розгромі російського наступу українські воїни знищили понад 100 одиниць бойової техніки. Збираю усі фото та відео цієї видатної перемоги української армії", - розповів журналіст.
Це вже якийсь Zombie Nazi Mode, як у Call of Duty Потрібно 20:0 - може, якусь ачівку дадуть...
Я допоміг зруйнувати міст через Сіверський Донець і зірвати плани оточити Лисичанськ.
Користувач твіттера @kms_d4k, який ідентифікує себе як українського військового інженера та офіцера саперного підрозділу, розповів про нещодавню операцію зі знищення понтонної переправи росіян.
https://texty.org.ua/fragments/106670/ya-zrujnuvav-mist-cherez-siverskyj-donec-i-zirvav-plany-otochennya-lysychanska-rozpovid-vykonavcya/?src=main
Навели, СНН по всьому світу рознесла кадри естафетного танкового запливу на коротку дистанцію. Так тримати, вояки танкового тріатлону - прискакали, втопили кінські сили і поскакали назад.
Тримайтесь, браття...
бережи себе,будь ласка!!!