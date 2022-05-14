УКР
Білогорівку надійно захищено, ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки рашистів, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Українські захисники повністю контролюють переправи поблизу Білогорівки.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні знову був на місці видатної перемоги Збройних Сил України поблизу села Білогорівка Луганської області, де російська армія зазнала нищівної поразки у боях 5-13 травня. Село Білогорівка надійно захищено підрозділами 58-ї мотопіхотної, 80-ї десантно-штурмової та 128-ї горно-піхотної бригад.

Сьогодні разом з піхотою 58-ї зайшов на висоти, які повністю контролюють переправи біля Білогорівки. Російські війська вибито на північний берег Сіверського Донця. Противник продовжує обстріли району Білогорівки, але це вже не потужний артилерійський наступ, а короткі вогньові нальоти. Стала зрозуміла обстановка на знищеному російському плацдармі, в районі якого обуло розбито дві російські батальйонні тактичні групи. Ми підійшли до самого місця переправи. Російські війська ще залишились на іншому березі річки, дистанція до них близько 100-200 метрів. Зачистка місцевості від залишків розбитих російських військ продовжується. При розгромі російського наступу українські воїни знищили понад 100 одиниць бойової техніки. Збираю усі фото та відео цієї видатної перемоги української армії", - розповів журналіст.

Читайте: Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат. ФОТО

Білогорівку надійно захищено, ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки рашистів, - Бутусов 01
Білогорівку надійно захищено, ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки рашистів, - Бутусов 02
Білогорівку надійно захищено, ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки рашистів, - Бутусов 03
Білогорівку надійно захищено, ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки рашистів, - Бутусов 04

Автор: 

Бутусов Юрій (3648) Луганська область (4938)
Топ коментарі
+71
14.05.2022 19:17 Відповісти
+46
14.05.2022 19:33 Відповісти
+45
ЗСУ наша гордість, Слава Україні, Героям слава!
14.05.2022 19:21 Відповісти
Чернобаевка 2.0
14.05.2022 19:16 Відповісти
14.05.2022 19:33 Відповісти
14.05.2022 19:47 Відповісти
Та це вже 3.0, 2.0 була на Зміїному😃
14.05.2022 19:57 Відповісти
А у Чорнобаївці, ви таки будете сміятися, 19:0.
Це вже якийсь Zombie Nazi Mode, як у Call of Duty Потрібно 20:0 - може, якусь ачівку дадуть...
14.05.2022 20:27 Відповісти
14.05.2022 19:17 Відповісти
ЗСУ-респектище...Давайте ще...
14.05.2022 19:18 Відповісти
ЗСУ наша гордість, Слава Україні, Героям слава!
14.05.2022 19:21 Відповісти
Дякую! Дякую, пане Юрію, що інформацію нам надає не тільки арестович...
14.05.2022 19:21 Відповісти
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!


14.05.2022 19:22 Відповісти
раки в северском донце в этом году на 10 потянут!
14.05.2022 19:23 Відповісти
Неправильно! Буде дуже багато раченят! М"ясо їдять тільки самки Коли вона готується відкладать ікру (а це вона робить навесні) то шукає у воді якусь затонулу здохляку Поселяється поблизу І чим більше їсть м"яса тим більше у неї ікри Вона її затискає під хвостом і чекає коли вилупляться раченята Якщо харчу калорійного достатньо то всі раченята добре розвиваються і окріпнувши на підкомці яку мама забезпечила розпливаються для самостійного життя! Ну а мама дійсно підросте і може навіть линять частіше ніж завжди - бо у старий панцир не вміщатиметься!
14.05.2022 20:25 Відповісти
кращі друзі раків - українські сапери

Я допоміг зруйнувати міст через Сіверський Донець і зірвати плани оточити Лисичанськ.

Користувач твіттера @kms_d4k, який ідентифікує себе як українського військового інженера та офіцера саперного підрозділу, розповів про нещодавню операцію зі знищення понтонної переправи росіян.
https://texty.org.ua/fragments/106670/ya-zrujnuvav-mist-cherez-siverskyj-donec-i-zirvav-plany-otochennya-lysychanska-rozpovid-vykonavcya/?src=main
14.05.2022 20:36 Відповісти
Збройні Сили Украіни - це наша гордість і надія 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.05.2022 19:28 Відповісти
а мы шо...уже в белогородскую обл. прорывались???


14.05.2022 19:39 Відповісти
7 раз. И это только после обеда
14.05.2022 19:51 Відповісти
История успеха ВСР(то ли вооруженные, то ли всратые силы роиси). От Киева за три дня, до обороны Белгорода
14.05.2022 19:51 Відповісти
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/14/467758/ на Харьковщине ВСУ почти вытеснили российские войска из артиллерийской зоны досягаемости города, а в одном месте - даже на расстояние 2-3 км от международной границы. Именно это "выступление" позволяет им перерезать одну из основных линий снабжения, идущих из России к ее силам в Изюме.
14.05.2022 19:55 Відповісти
форма как у вермахта
14.05.2022 19:57 Відповісти
Ну так писали ж: "СРСР нацизм не розгромив Він його "усиновив"!"
14.05.2022 20:29 Відповісти
А сутність, страшніше ніж у СС!
14.05.2022 21:38 Відповісти
просто он хотел из горящего танка письмо маме дописать. а так бы смылся после первого же услышанного выстрела )))
14.05.2022 20:07 Відповісти
Може, це він у World of Tanks?
14.05.2022 20:20 Відповісти
Пириважу с мардовскава : мардва с паганяловом покойник, кавота замочило, ну типа непабидимый зомбак. Скаски у стиле мардовских людоедов про бабку людоедку в лесной избе.
14.05.2022 20:20 Відповісти
А чё сразу не на москву?
14.05.2022 21:23 Відповісти
Та що там по дрібницях... На Приамур'я одразу! Визволяти Зелений Клин з кацапської окупації! І брататися з японською армією на Сахаліні! 🇺🇦🇯🇵
14.05.2022 22:44 Відповісти
Да-да, слышали. Герой-Панфиловец бл..дь
17.05.2022 03:09 Відповісти
скоріш за все, казанський танкіст герасимов приїзджав організовувати перекидання з-під Ізюму вояків на Білогорівку, щоб "внезапнім, сокрушаючим ударом повергнуть противника вспять" і як говорять історики рузге -навесмти ужас.
Навели, СНН по всьому світу рознесла кадри естафетного танкового запливу на коротку дистанцію. Так тримати, вояки танкового тріатлону - прискакали, втопили кінські сили і поскакали назад.
14.05.2022 19:39 Відповісти
Разоруженные силы россии
14.05.2022 19:46 Відповісти
хорошая работа. ВСУ красавчеки
14.05.2022 19:46 Відповісти
моя 58-ма...
Тримайтесь, браття...
14.05.2022 19:50 Відповісти
Буквально попереднє повідомлення в стрічці: "Під Білогорівкою на Луганщині російські окупанти втратили близько 250 одиниць техніки" Джерело: https://censor.net/ua/v3341369. Хоча, чого це я прискіпуюсь... 250 це ж більше ніж 100, так?
14.05.2022 19:51 Відповісти
Це із пральними машинами і холодильниками 🙂🙂🙂
14.05.2022 20:15 Відповісти
100 штук - это только одна переправа.
14.05.2022 21:31 Відповісти
Юра,
бережи себе,будь ласка!!!
14.05.2022 20:05 Відповісти
58-ма Конотопська - це залізобетон! Якщо вони там б'ють орків, то можна не хвилюватись!
14.05.2022 20:14 Відповісти
ЮРА, ты самый КЛАССНЫЙ!!!!!
14.05.2022 21:23 Відповісти
14.05.2022 21:28 Відповісти
Очередные невыдуманные истории от хохлов, даже о количестве не договорились, на всех сайтах разная инфа
16.05.2022 14:05 Відповісти
Ага,то постанова, и все танки "Абрамсьі"
16.05.2022 17:00 Відповісти
А в тебе є інша інфа, з доказами?
16.05.2022 22:06 Відповісти
Кацапчику, от якби історія була вигадана, то вона б співпадала в найменших деталях у всих, ну як по вашому зомбоящику. Слідчі, при допиті свідків, завше звіряють покази, якщо історії співпадають в наймеших дрібницях - то це колективна брехня.
17.05.2022 09:14 Відповісти
 
 