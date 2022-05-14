"Помста за MH17": Напис на одному зі снарядів, які поставили в Україну Нідерланди. ФОТО

Нідерланди відправили до України снаряди, на одному з них був напис "Помста за MH17".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОВА.

"Помста за MH17" - таке "послання" написали на одному зі снарядів, які поставили в Україну Нідерланди. Йдеться про "Боїнг", котрий збила Росія в небі над Донбасом у 2014 р.", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

