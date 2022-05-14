УКР
"Помста за MH17": Напис на одному зі снарядів, які поставили в Україну Нідерланди. ФОТО

Нідерланди відправили до України снаряди, на одному з них був напис "Помста за MH17".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОВА.

"Помста за MH17" - таке "послання" написали на одному зі снарядів, які поставили в Україну Нідерланди. Йдеться про "Боїнг", котрий збила Росія в небі над Донбасом у 2014 р.", - розповіли в ОВА.

Помста за MH17: Напис на одному зі снарядів, які поставили в Україну Нідерланди 01

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору
Схоже, що у світі немає країни, яка б не хотіла привітати мордор снарядом.
Голандобандерівці?
14.05.2022 23:08 Відповісти
14.05.2022 23:08 Відповісти
Говорит Москва

На работе начальству сказал на неделе, мол, мобилизация возможна скоро, давайте удаленку из-за бугра согласуем.
На три-четыре месяца в +++++ улечу.
Посмотрели на меня, как на мудака. Как-будто в разных странах живём...
Но обещали поговорить с высшим руководством.
Слушай, у нас народ в основной своей массе реально не понимает, что происходит.
14.05.2022 23:13 Відповісти
Ідіотізм,це не надовго,це назавжди !!!)))
14.05.2022 23:24 Відповісти
Український гурт Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення" закликав порятувати заблокованих у Маріуполі азовців, попри заборону на "політичні висловлювання"
14.05.2022 23:13 Відповісти
Ну і до кого це звернення? Зараз дискваліфікують Україну і все. Ніхто крім Ердогана це не може зробити. А він не буде це робити, бо не хоче сваритись з ******
15.05.2022 00:35 Відповісти
то не політичне висловлювання, це гуманітарний заклик, врятувати людей.
16.05.2022 23:26 Відповісти
Доречі,рейс SBI-1812 в якому загинув 51 громадянин Ізраїлю також збила росія.Розслідування проводила сама рф ,тому юридичної відповідальності так і не понесла.
14.05.2022 23:15 Відповісти
Украина случайно сбила. ...по официальной версии...
14.05.2022 23:22 Відповісти
Кузьмук виграв суд про не причетність до збиття. Як тобі така офіційна версія?
15.05.2022 00:21 Відповісти
Нуда, ну да, и русские-славяне...
15.05.2022 00:34 Відповісти
Це Кучма по домовленості з Ірзаілем ***** лице рятував
15.05.2022 00:45 Відповісти
Случайно такі ракети не попадають. Коли ЗСУ проводили навчання ПВО на мисі Чауда кацапня тренувалася перехвачувати управління ракет комплексу С-200 та протидії. Далі писати хто збив?
15.05.2022 06:59 Відповісти
Це повісили на Україну, Кучма не став пручаться.
14.05.2022 23:53 Відповісти
Мало того он после выплат компенсации Израильтянам заявил о подписании контракта на газ по 50 долларов до 2012г как раз перед выборами, когда 3 раз собирался на президента.
15.05.2022 09:48 Відповісти
Скільки людей загинуло на борту літака стільки і снарядів... За діток у подвійній мірі...
14.05.2022 23:17 Відповісти
Зачотно
14.05.2022 23:24 Відповісти
14.05.2022 23:34 Відповісти
ну медаль причепите всему отважному голландскому войску
14.05.2022 23:37 Відповісти
если бы они еще приговор отважились вынести через 10 лет, было бы вообще супер!!
14.05.2022 23:58 Відповісти
це самий зворушливий і духопід'ємний напис з часів "на рейхстаг"
15.05.2022 08:33 Відповісти
 
 