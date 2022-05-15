Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех "Азоту", - Гайдай. ФОТО

Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку - є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж доби поранено чотирьох жителів області.

"Відсотків 40 усіх атак росіян 14 травня припали на Сєверодонецьк. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади. Руйнувань дуже багато. Це - 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити "Азот". Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", - зазначає Гайдай.

Зазнали поранень три жителя Врубівки. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три - в Лисичанську, де ворог завдав авіаудару, два - в Рубіжному.

"Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про де'вять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири - в Тошківці, п'ять - в Золотому, два - в Троїцькому. У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинок культури. Є руйнування в Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці", - додає очільник регіону.

Гайдай нагадує, що на фронті Луганщини та Донеччини за учора відбито 12 атак ворога. Знищено: вісім танків, п'ять артилерійських систем, д'евять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".