Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех "Азоту", - Гайдай. ФОТО
Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку - є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, упродовж доби поранено чотирьох жителів області.
"Відсотків 40 усіх атак росіян 14 травня припали на Сєверодонецьк. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади. Руйнувань дуже багато. Це - 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити "Азот". Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", - зазначає Гайдай.
Зазнали поранень три жителя Врубівки. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три - в Лисичанську, де ворог завдав авіаудару, два - в Рубіжному.
"Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про де'вять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири - в Тошківці, п'ять - в Золотому, два - в Троїцькому. У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинок культури. Є руйнування в Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці", - додає очільник регіону.
Гайдай нагадує, що на фронті Луганщини та Донеччини за учора відбито 12 атак ворога. Знищено: вісім танків, п'ять артилерійських систем, д'евять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів.
Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".
так як знущатися над людьми , нормальна людина не стала би 😡
Це нелюд , це потвора і чортяка !
В Кремле могут сколько угодно угрожать Варшаве "денацификацией", но зонтик НАТО - это гарантия против того, что Путин рискнет пересечь польскую границу, а с теми "успехами", которые "демонстрирует" сейчас кремлевский сброд в Украине, можно с уверенностью сказать, что единственным, кого реально денацифицируют во всей этой истории, станет сам агрессор.
Бандформирование, прикидывающееся страной и не способное теперь оставаться даже бензоколонкой, должно быть растоптано цивилизованным миром, расчленено на безопасные для окружающих стран территориальные образования и предано вечному забвению за все те страдания, которые это отвратительное образование причиняло человечеству на протяжении последних трех столетий и продолжает причинять прямо сейчас.
Дни кровавых выродков близятся к концу. Больше никто не боится их угроз. Они хотят ядерной войны, будучи свято уверены в том, что выиграют её. Однако ядерная война если и состоится, то с иными для просящего результатом: попросту ядерное разоружение России случится быстрее, чем на это рассчитывал Рональд Рейган, подписывая с Михаилом Горбачевым договор о сокращении стратегических вооружений.
Мир дорого заплатит за такой исход, но Россия расплатится своим физическим существованием: там, где она когда-то существовала, будут расстелены тысячи километров зараженной радиацией дикой земли, где и через сто лет опасно будет садить картошку."