Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех "Азоту", - Гайдай. ФОТО

Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку - є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж доби поранено чотирьох жителів області.

"Відсотків 40 усіх атак росіян 14 травня припали на Сєверодонецьк. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади. Руйнувань дуже багато. Це - 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити "Азот". Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", - зазначає Гайдай.

Зазнали поранень три жителя Врубівки. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три - в Лисичанську, де ворог завдав авіаудару, два - в Рубіжному.

"Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про де'вять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири - в Тошківці, п'ять - в Золотому, два - в Троїцькому. У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинок культури. Є руйнування в Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці", - додає очільник регіону.

Також читайте: Рашисти готуються знову переправлятися через Сіверський Донець поблизу Білогорівки, ідіоти, - Гайдай

Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех Азоту, - Гайдай
Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех Азоту, - Гайдай 02
Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех Азоту, - Гайдай 03
Війська РФ завдали 11 артилерійських ударів по Сєверодонецьку, пошкоджено будинки, технікум та цех Азоту, - Гайдай 04

Гайдай нагадує, що на фронті Луганщини та Донеччини за учора відбито 12 атак ворога. Знищено: вісім танків, п'ять артилерійських систем, д'евять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

армія рф (18832) обстріл (31050) Сєверодонецьк (509) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Коли будуть судити зелених зрадників, які здали Херсон? Чому прокуратурою досі не подана екстрадиція генерала сбу Наумова з Європи? Де наразі перебуває генерал Криворучко? (Відпустили під залог?) Де інші зрадники?
15.05.2022 09:04 Відповісти
в спам скотину
15.05.2022 10:40 Відповісти
Кремлівський недопалок і вбивця перед своєю смертю біснується ,
так як знущатися над людьми , нормальна людина не стала би 😡
Це нелюд , це потвора і чортяка !
15.05.2022 09:06 Відповісти
Куйло любит мацкальский сатанат. Фото не даст соврать:
15.05.2022 09:10 Відповісти
дира в стелі--це прямий звязок з небесами
15.05.2022 09:14 Відповісти
"Польские руководители вовремя подняли вопрос о контрибуциях, которые Россия должна будет заплатить Украине: стратегически ситуация склоняется в пользу украинцев, несмотря на все трудности на фронте, а, значит, пора подумать и о "взысканиях".

В Кремле могут сколько угодно угрожать Варшаве "денацификацией", но зонтик НАТО - это гарантия против того, что Путин рискнет пересечь польскую границу, а с теми "успехами", которые "демонстрирует" сейчас кремлевский сброд в Украине, можно с уверенностью сказать, что единственным, кого реально денацифицируют во всей этой истории, станет сам агрессор.

Бандформирование, прикидывающееся страной и не способное теперь оставаться даже бензоколонкой, должно быть растоптано цивилизованным миром, расчленено на безопасные для окружающих стран территориальные образования и предано вечному забвению за все те страдания, которые это отвратительное образование причиняло человечеству на протяжении последних трех столетий и продолжает причинять прямо сейчас.

Дни кровавых выродков близятся к концу. Больше никто не боится их угроз. Они хотят ядерной войны, будучи свято уверены в том, что выиграют её. Однако ядерная война если и состоится, то с иными для просящего результатом: попросту ядерное разоружение России случится быстрее, чем на это рассчитывал Рональд Рейган, подписывая с Михаилом Горбачевым договор о сокращении стратегических вооружений.

Мир дорого заплатит за такой исход, но Россия расплатится своим физическим существованием: там, где она когда-то существовала, будут расстелены тысячи километров зараженной радиацией дикой земли, где и через сто лет опасно будет садить картошку."
15.05.2022 10:13 Відповісти
 
 