УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8731 відвідувач онлайн
Новини Фото Допомога Україні Війна
10 674 46

Кулеба зустрівся у Берліні із Блінкеном: Більше зброї прямує до України. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", - цитує Кулебу зовнішньополітичне відомство.

Кулеба зустрівся у Берліні із Блінкеном: Більше зброї прямує до України 01

Автор: 

Держдепартамент США (1675) зброя (7744) США (24399) продовольство (340) Кулеба Дмитро (3606) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Арестович у якого позивний, Люся,вчора Фейгіну: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
показати весь коментар
15.05.2022 12:26 Відповісти
+27
показати весь коментар
15.05.2022 12:24 Відповісти
+19
Люся не збреше, не дихне. Тим більше, дерьмак, їй за це гарно платить бюджетними, нарідними грошима.
показати весь коментар
15.05.2022 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.05.2022 12:24 Відповісти
Не. А шо? Хорошая штука. Кому то не нравится???
показати весь коментар
15.05.2022 15:59 Відповісти
а комусь зайде, по самісіньскі..
показати весь коментар
15.05.2022 19:15 Відповісти
Арестович у якого позивний, Люся,вчора Фейгіну: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
показати весь коментар
15.05.2022 12:26 Відповісти
Люся не збреше, не дихне. Тим більше, дерьмак, їй за це гарно платить бюджетними, нарідними грошима.
показати весь коментар
15.05.2022 12:28 Відповісти
Люся аДрестович бреше , як дихає по всім напрямках , пора писок натовкти цьому голубку
показати весь коментар
15.05.2022 12:30 Відповісти
ЗЄлікі не дружать зі звуком "Р". А[p]істовіч
показати весь коментар
15.05.2022 13:56 Відповісти
та це ж обдристович, рашист в 2005ому року, з дугіним і вітренко Антипомаранчевий Євразійський фронт проти США і НАТО робили, думаєте є рашисти які можуть змінитися?!
показати весь коментар
15.05.2022 12:34 Відповісти
так, люди змiнюються, коли отримують 500 кiлограмову валентинку вiд Путiна на свою вулицю.
показати весь коментар
15.05.2022 15:16 Відповісти
Аферистович еще в тюрячку сядет при Порошенко =)
показати весь коментар
15.05.2022 12:50 Відповісти
"Арестович-шоу" дивіться на каналі в ютюб
показати весь коментар
15.05.2022 12:56 Відповісти
Невже ви досі нічого не навчилися? Це сумно.
показати весь коментар
15.05.2022 13:07 Відповісти
ще один "експертний" рівень зможе додати до свого СV =) він уже "військовий", "актор", "авіатор" (що особливо смішно) буде ще "арестантом" =)
показати весь коментар
15.05.2022 13:36 Відповісти
Чому люди досі тягнуться до старих політиків? У нас зараз нова нація гартується війною, а вам далі дідів корупціонерів подавай.
показати весь коментар
15.05.2022 14:24 Відповісти
Дурню, справа не в обличчях, а в цінностях.
Допоки такі ідіоти, як ти цього не зрозуміють, - буде біда.
А нові обличчя ми з 2019 бачимо...
показати весь коментар
15.05.2022 14:41 Відповісти
Цінності? Хм, і які у старих політиків цінності?
показати весь коментар
15.05.2022 14:51 Відповісти
Армія, Мова, Віра.
показати весь коментар
15.05.2022 15:01 Відповісти
Це лише лозунг. Можна ще кращий зробити. Я можу почати дискусію про досягнення кондитера, але тоді отримаю бан. Модери тут не ******* критику кондитера.
показати весь коментар
15.05.2022 15:09 Відповісти
Це не лозунг.
Це ПКР "Нептуп", який потоповив "Москву" і "Вільха", яка б"є рашистів і ПТРК "Стугна", яка вибиває танкі...
Це українізація України, бо як ми переконалися, москаль лізе туда де русскія язик. І є різниця як називається Вулиця.
Це ПЦУ, а не філал КГБ, - РПЦ МП.
показати весь коментар
15.05.2022 15:18 Відповісти
Якщо реформи були вдалі, тоді чому ми досі вулицям змінюємо назви?. Чому нам потрібна зброя нато, закон про мову мав бути ще жорсткіший. Чому рпц мп досі існує, з ними взагалі ніхто не боровся, і досі майже нічого не роблять.
показати весь коментар
15.05.2022 16:57 Відповісти
тому, що "нові обличчя" намагалися путіну в очі подивитись, точніше в шоколадне око.
КБ "Луч" саботували пів року не виділяючи кошти на ПКР "Нептун". Якби у нас був дивізіон Нептунів на 24.02.2022 - ніякої агресії росіі просто би не відбулось. "Причина", "наслідки" і зв"язок. Разом, - причинно-наслідковий зв"язок.
показати весь коментар
15.05.2022 18:52 Відповісти
як почитаєш коментарі , то всі "блюють" на "люсю" але чомусь продовжують втіхаря слухати і дивитись його побрехеньки...
показати весь коментар
15.05.2022 13:49 Відповісти
єрмак з арестовичем втоплять Зеленського на наступних виборах, якщо той знову візьме їх у свою команду.
показати весь коментар
15.05.2022 16:56 Відповісти
може Люсю на підвал? днів на "сєм-восєм"
показати весь коментар
15.05.2022 19:19 Відповісти
Щира подяка за підтримку і допомогу!
показати весь коментар
15.05.2022 12:27 Відповісти
ППО дайте. літаки дайте!
показати весь коментар
15.05.2022 12:35 Відповісти
Дайте нам одну ядерную гранату.
Я ее в мавзолей пронесу.
показати весь коментар
15.05.2022 12:47 Відповісти
замах на лєніна ж вже був..ви родич Фані Каплан?
показати весь коментар
15.05.2022 12:59 Відповісти
напевно пасдедователь
показати весь коментар
15.05.2022 19:21 Відповісти
красавчик
показати весь коментар
15.05.2022 12:50 Відповісти
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена москва:

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
15.05.2022 12:56 Відповісти
Фахівці підрахували, що 1000 забитих орків на добу є для них неприйнятною ціною війни, бо не встигнуть поповнювати військо. Може з новою зброєю вдасться цю цифру досягнути на щоденній основі. Поки що таке було лише у перші дні вторгнення в Україну.
показати весь коментар
15.05.2022 17:03 Відповісти
ВСЕМ пора понять ,что много оружия для Украины не бывает !!!!
показати весь коментар
15.05.2022 12:58 Відповісти
В каждую хату - по джавелину, в каждую торбу - по NLAW!
показати весь коментар
15.05.2022 14:42 Відповісти
і решту в сільпо - набоями
показати весь коментар
15.05.2022 19:32 Відповісти
Так а що з тим ленд-лізом?
показати весь коментар
15.05.2022 13:04 Відповісти
Що з німецькими гаубицями? Хтось щось знає? Таке враження, що німці пообіцяли, щоб від них відчепилися. А тепер сподіваються, що може і не прийдеться поставляти їх сюди?
показати весь коментар
15.05.2022 13:06 Відповісти
"⚡️Германия задерживает передачу оружия Украине.

Речь идет о немецких зенитных самоходных установках Gepard. Немецкое правительство не проинформировало Киев о необходимости самостоятельно заказать Gepard в KMW, - Welt"
показати весь коментар
15.05.2022 14:40 Відповісти
есть целый дивизион, на паях с голландцами.
показати весь коментар
15.05.2022 15:21 Відповісти
Кулеба вызывает доверие,кроме некоторых моментов скорее связанных с давлением на него Зе и ОП.
Все делаешь правильно,продолжай в том же духе
показати весь коментар
15.05.2022 13:07 Відповісти
добрий піар пан міністр , ще список додайте і де їхати буде..
показати весь коментар
15.05.2022 13:53 Відповісти
Хипстер и представитель Держдепа. Все поняли о чем я
показати весь коментар
15.05.2022 14:13 Відповісти
заздрість на загал то руйнівне почуття
показати весь коментар
15.05.2022 19:51 Відповісти
Де ракетні системи залпового вогню HAMARS ? В Азовсталь можна випалити коридор.
показати весь коментар
15.05.2022 14:39 Відповісти
За моєї молодості в порядний ресторан в джинсах не пускали а Кулеба собі дозволяє такий зовішній вигляд на запланованій зустрічі невже не розуміє хто поруч з ним. він же не на приватній вечірці у ОП.
показати весь коментар
15.05.2022 14:50 Відповісти
 
 