Кулеба зустрівся у Берліні із Блінкеном: Більше зброї прямує до України. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", - цитує Кулебу зовнішньополітичне відомство.