Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині. Злочини задокументовано

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти вбили мирних жителів, є поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, промислові, тягова електрична станція, медичний заклад.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, смт. Очеретино, смт. Дробишево, смт. Північне, смт. Керамік, с. Берестове, с. Бородичне, с.Новокалинове. Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 01
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 02
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 03
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 04
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 05
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 06
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 07
Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини окупантами, 4 особи отримали поранення, - ОВА

Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

армія рф (18832) обстріл (31050) Нацполіція (15514) Донецька область (9677)
Правила форума Рада форумчан
Защіта народа Дамбаса,Дамбас тепер стирають з лиця землі..іронія долі що саме Донбас завжди найбільше топив за рюсскій мір
15.05.2022 12:43 Відповісти
За що боролись, на те і напоролись.
15.05.2022 12:49 Відповісти
тут хоча б воюють, а південь віддали без бою
15.05.2022 12:52 Відповісти
На пропагандисткой помойке Минубийства ₚосии опубликовали фотографии якобы уничтоженного украинского десанта на Змеином Только на этом видео присутствует очень интересная деталь - на трупе ремень военно-морского флота россии, орки как всегда тупят безгранично!
15.05.2022 13:00 Відповісти
15.05.2022 13:01 Відповісти
 
 