Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви та руйнування, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині. Злочини задокументовано

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти вбили мирних жителів, є поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, промислові, тягова електрична станція, медичний заклад.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, смт. Очеретино, смт. Дробишево, смт. Північне, смт. Керамік, с. Берестове, с. Бородичне, с.Новокалинове. Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град", - йдеться у повідомленні.

















Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.