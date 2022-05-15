УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6747 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 830 31

В Росії за дві останні доби намагалися підпалити військкомати в трьох різних регіонах. ФОТО

Військкомати намагалися підпалити в Ростовській та Рязанській областях а також у Волгограді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Так, Близько 1 години ночі (за київським часом) 15 травня невідомі спробували підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді.

Вогонь охопив приміщення площаю 20 квадратних метрів. Коли його загасили, поліцейські знайшли пляшку з ганчіркою, як для "коктейля Молотова". Поруч лежала літрова пляшка об’ємом 1 л.

Дивіться: У Росії підпалили сьомий військкомат. ВIДЕО

В Росії за дві останні доби намагалися підпалити військкомати в трьох різних регіонах 01

Військкомат у Волгограді, який намагалися підпалити

Близько 2 години ночі в селищі Пронськ Рязанської області невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату, проте вогонь не поширився на решту будівлі.

Також читайте: В Придністров’ї невідомі намагалися підпалити "військкомат" і нафтобазу, - окупанти

В Росії за дві останні доби намагалися підпалити військкомати в трьох різних регіонах 02

Військкомат у Пронську

У ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий кинув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Однак пожежу відразу загасили.

У жодному з трьох перелічених випадків російські силовики не знайшли людей, причетних до спроб підпалу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ до України в Росії здійснили 11 спроб підпалу військкоматів у різних регіонах.

Автор: 

підпал (725) росія (68043) коктейль Молотова (34) військкомат (435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Вроджена рукожопість лапатніків дається взнаки...
показати весь коментар
15.05.2022 16:22 Відповісти
+16
Прямо флешмоб у них хто останній спалить воєнкомат той лох
показати весь коментар
15.05.2022 16:24 Відповісти
+15
Белгород сегодня.....
показати весь коментар
15.05.2022 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вроджена рукожопість лапатніків дається взнаки...
показати весь коментар
15.05.2022 16:22 Відповісти
Прямо флешмоб у них хто останній спалить воєнкомат той лох
показати весь коментар
15.05.2022 16:24 Відповісти
А что дает подпал в военкоматах?
показати весь коментар
15.05.2022 16:24 Відповісти
мабуть хочуть спалити особові справи призовників та вже відслуживших , щоб уникнути мобілізації.
показати весь коментар
15.05.2022 16:26 Відповісти
Там знаходяться мобілізаційні списки.
показати весь коментар
15.05.2022 16:31 Відповісти
Знищення особовх справ військовозобов"язаних! Там вказано ВУС - "військово-облікову спеціальність" за якою вони проходили строкову службу та мають відповідну підготовку Саме так формуються команди під мобілізацію
показати весь коментар
15.05.2022 16:34 Відповісти
криворукі зайвохромосомні потвори, як вони збираються палити українців, якщо вони навіть власний військкомат, який не чинить опору, спалити не можуть?
показати весь коментар
15.05.2022 16:24 Відповісти
Чому лише військомати,є ще ментовки вселякі ради,є навіть Держдура !!!)))
показати весь коментар
15.05.2022 16:28 Відповісти
НА росіі!!!
показати весь коментар
15.05.2022 16:31 Відповісти
Правильно. Писав Нєкрасов "Кому НА Русі жить хорошо?..", а росія - це Русь по грецьки, от і мають правила вєлікомогучєго так само діяти: НА росії
показати весь коментар
15.05.2022 17:11 Відповісти
Зараз Кісельов з Солов"йовим і Скабєїха з "Боброєдкою" почнуть розказувать, що це протести добровольців, яким відмовили у відправці на "спецоперацію" в Україну!!!
показати весь коментар
15.05.2022 16:32 Відповісти
Або українська дрг із купою специфічної літератури (куди ж диверсантам і терористам на завдання - без книжок?), наприклад, Поварьонная кніга анархіста, з рецептами коктейлів Молотова, ну й Майн кампф, Донцов...
показати весь коментар
15.05.2022 17:16 Відповісти
Довго і придумувати не будуть - скажуть що то Бандера пройшовся. Це у них хіт - Бандеру всюди бачать.
показати весь коментар
15.05.2022 20:59 Відповісти
Це як розуміти , а за родіну за путєна за сталєна здохнути вже не хочеться ?
показати весь коментар
15.05.2022 16:33 Відповісти
99,99% зиганутых рашистов предпочитают воевать с дивана. Так что удивляться нечему.
показати весь коментар
15.05.2022 17:24 Відповісти
Кремль паліть, дегенерати кацапськи!
показати весь коментар
15.05.2022 16:35 Відповісти
Чтобы сжечь военкомат нужно сначала в окно бросать камень чтобы разбить стекло а потом бутылку с бензином. Толку что вы только двери обсмалили
показати весь коментар
15.05.2022 16:38 Відповісти
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
показати весь коментар
15.05.2022 16:39 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 16:40 Відповісти
не знал, что мосейчук лесбиянка.....
показати весь коментар
15.05.2022 16:47 Відповісти
Белгород сегодня.....
показати весь коментар
15.05.2022 16:45 Відповісти
От дебільні кацапи, не приміщення паліть а военкомов.
показати весь коментар
15.05.2022 16:45 Відповісти
треба їм інструкцію написати як робити коктейль, куди кидати
щоб результати покращити
показати весь коментар
15.05.2022 17:00 Відповісти
Одним словом кацапи .Руки з дупи ростуть-навіть підпалити по людськи не вміють.Чи скрєпи мішають?
показати весь коментар
15.05.2022 17:03 Відповісти
Кто нибудь поедте инструктором в рашу и покажите этим недоумкам
как пользоватся коктейлем молотова.
показати весь коментар
15.05.2022 17:12 Відповісти
военкоматы какие-то обосранные, как сама рашка-говняшка.))
показати весь коментар
15.05.2022 17:29 Відповісти
навчаться..у них ще все попереду.
показати весь коментар
15.05.2022 17:31 Відповісти
Ну, нічого нездатні зробити. Рукосракі
показати весь коментар
15.05.2022 18:03 Відповісти
Нема розуму бруківкою розбити,пляшки нонадрізати,пінопласт й алюміній,бітум використати. Невиліковні
показати весь коментар
15.05.2022 18:07 Відповісти
продолжайте
показати весь коментар
15.05.2022 18:51 Відповісти
Вже сам факт, що кацапи вчаться палити вожнкомати, то не дуже то і дивує. Але в статті є інша цікава інфо - силовики не знайшли винуватців. Тобто, це дуже добре що їх не шукають, бо інакше дуже важко не знайти. Навіть будь-кого тай могли би підставити - це у них виходить дуже добре. Але навіть і так вони не стараються когось засудити. І це - повірте - дуже, ну дуже добре.
показати весь коментар
15.05.2022 21:04 Відповісти
 
 