В Росії за дві останні доби намагалися підпалити військкомати в трьох різних регіонах. ФОТО
Військкомати намагалися підпалити в Ростовській та Рязанській областях а також у Волгограді.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".
Так, Близько 1 години ночі (за київським часом) 15 травня невідомі спробували підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді.
Вогонь охопив приміщення площаю 20 квадратних метрів. Коли його загасили, поліцейські знайшли пляшку з ганчіркою, як для "коктейля Молотова". Поруч лежала літрова пляшка об’ємом 1 л.
Військкомат у Волгограді, який намагалися підпалити
Близько 2 години ночі в селищі Пронськ Рязанської області невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату, проте вогонь не поширився на решту будівлі.
Військкомат у Пронську
У ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий кинув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Однак пожежу відразу загасили.
У жодному з трьох перелічених випадків російські силовики не знайшли людей, причетних до спроб підпалу.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ до України в Росії здійснили 11 спроб підпалу військкоматів у різних регіонах.
