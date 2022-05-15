В Росії за дві останні доби намагалися підпалити військкомати в трьох різних регіонах. ФОТО

Військкомати намагалися підпалити в Ростовській та Рязанській областях а також у Волгограді.

Так, Близько 1 години ночі (за київським часом) 15 травня невідомі спробували підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді.

Вогонь охопив приміщення площаю 20 квадратних метрів. Коли його загасили, поліцейські знайшли пляшку з ганчіркою, як для "коктейля Молотова". Поруч лежала літрова пляшка об’ємом 1 л.

Близько 2 години ночі в селищі Пронськ Рязанської області невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату, проте вогонь не поширився на решту будівлі.

У ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий кинув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Однак пожежу відразу загасили.

У жодному з трьох перелічених випадків російські силовики не знайшли людей, причетних до спроб підпалу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ до України в Росії здійснили 11 спроб підпалу військкоматів у різних регіонах.