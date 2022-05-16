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Новини Фото Війна
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Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА. ФОТО

Вчора, 15 травня, близько 16:00 війська РФ обстріляли будинок у старих районах Сєверодонецька.

Чоловік і жінка загинули на місці. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він також нагадав, що дев’ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєверодонецьку.

До дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізовано 15-річного жителя Лисичанська, який отримав травми під час обстрілу міста російською армією.

"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки. Крім того, вчора вдень зафіксовані потрапляння в сім багатоповерхівок в нових районах Сєверодонецька, а ще пошкоджена будівля професійного училища", - інформує Гайдай.

За його словами, із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка.

Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА 01
Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА 02
Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА 03
Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА 04
Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА 05
Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА 06

На фронті за учора відбито 17 атак ворога. Знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, один ворожий автомобіль.

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Підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Автор: 

армія рф (18043) обстріл (29540) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Селище Борівське("Ворівське") належить до найстаріших поселень Луганщини. Назва Ворівське дійсно говорить про історію виникнення селища (згадується 1550 рік). А розпочалась ця історія задовго до появи поселення. Ще до появи постійних поселень на Дінці певними територіями, які називали юртом, володіли і контролювали «вільні козаки». Їх називали воровські козаки за те, що втекли від влади. У 1670-80 рр. лави воровських козаків поповнили розкольники або ж старообрядці, які втікали з Московської держави. Їх теж називали ворами. Сьогодні «вор» означає «злодій, лиходій». У книзі історика козацтва Савельєва дається пояснення, що в XVIі XVIIстоліттях слова воровать і воровской означали ослушный - неслухняний, той хто чинить не по закону.Тож назва Воровський - відгомін «воровського періоду» Боровського. Після 1675 року за городком уже закріпилася офіційна назва Боровський, бо його жителі несли службу на Боровському перевозі Кальміуської сакми.
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16.05.2022 11:18 Відповісти
 
 