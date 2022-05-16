Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Ворог атакував у напрямку Тошківки, - Луганська ОВА. ФОТО

Вчора, 15 травня, близько 16:00 війська РФ обстріляли будинок у старих районах Сєверодонецька.

Чоловік і жінка загинули на місці. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він також нагадав, що дев’ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєверодонецьку.

До дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізовано 15-річного жителя Лисичанська, який отримав травми під час обстрілу міста російською армією.

"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки. Крім того, вчора вдень зафіксовані потрапляння в сім багатоповерхівок в нових районах Сєверодонецька, а ще пошкоджена будівля професійного училища", - інформує Гайдай.

За його словами, із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка.













На фронті за учора відбито 17 атак ворога. Знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, один ворожий автомобіль.

Читайте також: Успішні влучання ЗСУ по ворожій техніці під час переправи через Сіверський Донець. ВIДЕО

Підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".