Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція. ФОТО
Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, за добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів. Є поранені та загиблі. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.
"Упродовж минулої доби російські війська завдали удару по таких населених пунктах: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Ворог обстрілював мирне населення із авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами", - йдеться у повідомленні..
За даними правоохоронців, воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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