УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5070 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 592 3

Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція. ФОТО

Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів. Є поранені та загиблі. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

"Упродовж минулої доби російські війська завдали удару по таких населених пунктах: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Ворог обстрілював мирне населення із авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також ракетами", - йдеться у повідомленні..

За даними правоохоронців, воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Рашисти на Донеччині вбили трьох цивільних, 13 людей отримали поранення, - ОВА

Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція 01
Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція 02
Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція 03
Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція 04
Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція 05
Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Вдарили авіабомбами, ракетами та реактивними системами, - Нацполіція 06

Автор: 

армія рф (18043) обстріл (29540) Нацполіція (15325) Донецька область (8942)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
​Показан идеальный поезд Киев - Москва: на Киевщине собрали тела оккупантов в вагоны-рефрижераторы
https://www.dialog.ua/war/251910_1652676291 https://www.dialog.ua/war/251910_1652676291

показати весь коментар
16.05.2022 09:40 Відповісти
Що ми бачимо на цих фото,так звана росармія це військо-боягузів які тільки вміють залякувати та вбивати цивільних,руйнувати житлові будинки,школи та лікарні.У чесному бою вони тікають кидаючи свою техніку, вбитих та поранених.
показати весь коментар
16.05.2022 09:46 Відповісти
битва за Северодонецк
показати весь коментар
16.05.2022 09:55 Відповісти
 
 