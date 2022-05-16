Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 16 травня Інгульський район Миколаєва обстріляли війська РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сталася пожежа магазину меблів та припаркованого поруч легкового автомобіля. Неподалік місця вибуху знайдені залишки від касетної бойової частини ракети системи залпового вогню.























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