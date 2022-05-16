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Новини Фото Війна
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Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 16 травня Інгульський район Миколаєва обстріляли війська РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сталася пожежа магазину меблів та припаркованого поруч легкового автомобіля. Неподалік місця вибуху знайдені залишки від касетної бойової частини ракети системи залпового вогню.

Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 01
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 02
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 03
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 04
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 05
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 06
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 07
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 08
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 09
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 10
Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, - мер Сєнкевич

Автор: 

армія рф (18043) Миколаїв (1819) обстріл (29540) ДСНС (5192)


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А ви як відповіли? Знову про наболіле, зброї уже багато, нової і вона поступає і поступає,так використовуйте її так,щоб жоден орок не подумав навіть дихать в вашу сторону а не то що стрілять.
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16.05.2022 10:12 Відповісти
Хто вам сказав, що зброї багато? Наявний дефіцит тільки поглиблюється.
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16.05.2022 10:56 Відповісти
Не плутайте рамси - дефіцит зброї скорочується.
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16.05.2022 11:45 Відповісти
 
 