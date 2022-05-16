Літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину, - ОК "Південь". ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації РФ, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне повідомлення ОК "Південь".

На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждали 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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