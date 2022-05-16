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Новини Фото Війна
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В окупованому Криму одну з будівель "адміністрації" облили жовтою і блакитною фарбою, - Чубаров. ФОТО

У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. На фотографії: будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторії, яка цієї ночі була пофарбована кримськими партизанами кольорами державного прапора України. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали", - йдеться у повідомленні Рефата Чубарова.

В окупованому Криму одну з будівель адміністрації облили жовтою і блакитною фарбою, - Чубаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активістів, вивезених у окупований Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків, - Джемілєв

Голова Меджелісу кримськотатарського народу висловив сподівання, "що наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".

Крим (14199) окупація (6762) Чубаров Рефат (565)


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Топ коментарі
+13
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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16.05.2022 11:08 Відповісти
+11
Позитивна картинка з пророчим написом на капоті.
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16.05.2022 11:01 Відповісти
+10
Кримські партизани могли б і підірвати цю будівлю. Було б ефектніше, війна ж в Україні йде, тому Крим теж повинен піднятися на боротьбу з окупантом, бо нам же у наступному році Євробачення у Ялті проводити, треба вже починати визволення півострова від одічалих.
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16.05.2022 11:04 Відповісти
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Позитивна картинка з пророчим написом на капоті.
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16.05.2022 11:01 Відповісти
Кримські партизани могли б і підірвати цю будівлю. Було б ефектніше, війна ж в Україні йде, тому Крим теж повинен піднятися на боротьбу з окупантом, бо нам же у наступному році Євробачення у Ялті проводити, треба вже починати визволення півострова від одічалих.
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16.05.2022 11:04 Відповісти
Ну підірвати - треба вибухівку. Де її взяти? А от замутити пару коктейлів "бандерівське смузі" і жбурнути туди...
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16.05.2022 11:09 Відповісти
"Живий" анекдот:
Крим Курортний сезон Кацап пливе в морі Пропливає повз якогось чоловіка і радісно проголошує:
- Как харашо в нашем рассийскам Крыму!
У відповідь:
- А Вы "бандеровцев" не боитесь?
- Так их же всех из Крыма выгнали! Где ани сейчас?
- Ну - меня же вы видите...
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16.05.2022 12:06 Відповісти
Є такі добрива, як аміачна селітра. А далі вже хай самі.
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16.05.2022 18:52 Відповісти
Шукайте відео. Там видно, що і бандер-смузі було. Просто не попав чолов'яга у вікно.
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16.05.2022 19:01 Відповісти
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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16.05.2022 11:08 Відповісти
БРАВО!!!!
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16.05.2022 12:23 Відповісти
Фарбу везли на кравчучці. Лошари. По ній можуть знайти.
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16.05.2022 11:09 Відповісти
по номеру кузова?
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16.05.2022 11:17 Відповісти
Кацапи сбирайте манатки і нахер на болота з українського Криму
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16.05.2022 11:16 Відповісти
И явно это сделали не татары,им как всегда очень тяжело..
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16.05.2022 11:58 Відповісти
Крим має палати!
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16.05.2022 21:00 Відповісти
Крим має жити, а не палати!

Палати має каряченський міст, расєйський флот та дупи кацапів!
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17.05.2022 01:32 Відповісти
 
 