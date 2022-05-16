В окупованому Криму одну з будівель "адміністрації" облили жовтою і блакитною фарбою, - Чубаров. ФОТО

У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. На фотографії: будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторії, яка цієї ночі була пофарбована кримськими партизанами кольорами державного прапора України. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали", - йдеться у повідомленні Рефата Чубарова.

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Голова Меджелісу кримськотатарського народу висловив сподівання, "що наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".