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Згадав провал росіян у 1939: фінський генерал жорстко відповів на погрози РФ щодо вступу країни в НАТО. ФОТО

Фінський генерал Гаміс Ставрідіс відреагував на погрози Росії щодо вступу країни в НАТО.

Про це генерал Ставрідіс написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Запрошуємо вас приєднатися до 200 тисяч росіян, які вже зариті в землю у Фінляндії на глибині декількох метрів після вашої останньої спроби в 1939 році", - написав він.

Згадав провал росіян у 1939: фінський генерал жорстко відповів на погрози РФ щодо вступу країни в НАТО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує посилити угруповання на кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе (Sauli Niinisto) і прем'єр-міністр Санна Марін (Sanna Marin) виступили зі спільною заявою, в якій висловилися за пріоритетний вступ країни в НАТО.

НАТО (6635) путін володимир (24219) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1756)


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Топ коментарі
+81
Ай молодець!
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16.05.2022 12:03 Відповісти
+47
Ви повторюєте наративи совкової пропаганди. Совку важко признати, що їм наваляли фінни, от вони шукають винуватого - то мороз, то ще що. Тоді була звичайна для тої місцевості зима, до якої звикли і фінни, і росіяни по ту сторону кордону (до Ленінграду рукою подати. То ви що, думаєте що зима в Ленінграді чимось відрізнялася від зими на лінії Маннегрейма? )))
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16.05.2022 12:22 Відповісти
+46
Якщо дійсно фінни поклали двісті тисяч кацапів, які до них полізли, то нашим ЗСУ ще працювати і працювати...
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16.05.2022 12:04 Відповісти
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Ай молодець!
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16.05.2022 12:03 Відповісти
Якщо дійсно фінни поклали двісті тисяч кацапів, які до них полізли, то нашим ЗСУ ще працювати і працювати...
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16.05.2022 12:04 Відповісти
есть над чем подумать, ход ведения войн значительно сменился, от миллионных потерь в первую мировую до десятков тысяч сейчас
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16.05.2022 12:11 Відповісти
Не применшуючи заслуг мужніх фінських воїнів, слід все ж зазначити, що значна частина втрат совка там була не безпосередньо від фінських куль та снарядів, а від обморожень. Тому що зима була сувора, а з теплим обмундируванням командування червоної армії, як би сказав Арестович, трохи прокохалось.
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16.05.2022 12:15 Відповісти
Ви повторюєте наративи совкової пропаганди. Совку важко признати, що їм наваляли фінни, от вони шукають винуватого - то мороз, то ще що. Тоді була звичайна для тої місцевості зима, до якої звикли і фінни, і росіяни по ту сторону кордону (до Ленінграду рукою подати. То ви що, думаєте що зима в Ленінграді чимось відрізнялася від зими на лінії Маннегрейма? )))
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16.05.2022 12:22 Відповісти
Дуже велика частина красноармійців полягла тоді на лінії Маннергейма. Але ж совок ніколи в цьому не признається. Як і ******* Росія - виплодок совка, яка постійно бреше про свої "перемоги", і поразки видає за перемоги.
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16.05.2022 12:24 Відповісти
Лінію Маннергейма вигала пропаганда совка, щоб хоч якось виправдати свої провали, самі фіни ніколи не вважали лінію Маннергейма чимось видатним.
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16.05.2022 13:03 Відповісти
Не "фантазуй" Ти бував зимою в Карелії? Я - був У лютому 1983-го І на навчання виїжджали Трьох днів вистачило "по самі ніздрі" Так ми ще ж у "КУНГу" ночували - з "буржуйкою"! Поки стоїш у черзі за кашею - вона вже насилу "дихає" Наклали в казанок - вона вже трохи інеєм не вкривається! Захочеш посрать - стрибаєш у сніг А він - по пояс! Кілька хвилин "окопчик" витоптуєш, сніг розгрібаєш Потім сідаєш "Зробив справу" - шматком газети підтерся і бігом штани натягуєш, бо температура -15 і вологість висока І все у тебе вже в паху вихололо Ще добре коли вітру нема!
А "сталінські полководці" кинули легко вдягнутих людей з України І коли бійці 44 дивізії (в основному, полтавці) стали масово в полон здаваться - Сталін наказав закінчить війну Бо багато хто з тих, що здавалися, почали стрілять командирів А прийшовши до фіннів, просилися до них в армію (Горліс-Горського читав? Він там воював у складі батальйону ОУН)
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16.05.2022 12:48 Відповісти
В ту мясорубку було кинуто якраз багато вихідців з України, для яких фінська зима дійсно була незвичною.
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16.05.2022 13:00 Відповісти
Тоді було б справедливо, якби Україна вибачилася перед Фінляндією за свою вимушену, проте все-таки участь в загарбницькому нападі СРСР на їх країну.
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16.05.2022 22:44 Відповісти
Так сейчас Рашка далеко не советский союз ни по военнотехническим возможностям ни по людским ресурсам. Именно поэтому ***** захватывает соседние страны чтобы с их помощью создать большую армию и начать настоящую войну против Запада
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16.05.2022 12:19 Відповісти
это будет истинная бойня. Десятки тысяч Томагавков и прочих ракет будут безжалостно уничножены кацапской техникой и наземными объектами методом тарана
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16.05.2022 12:34 Відповісти
Всегда задавался целями этой войны с Западом.
Ну,допустим,взяты Лондон,Париж,Рим,Лиссабон,Мадрид..
Вырезан цветмет,обосраны,обосцаны и обрыганы Марсово Поле,Пикадилли и Колизей, порезаны на портянки средневековые гобелены,на разбитых Мерсах написано "Шольц - 3,14дор,на Реношках "Макрон- чмо ".
Перетраханы и перерезаны бурятами половина европеек,мужики,кто выжил,согнаны в концлагеря.
Службы в Кёльнском Соборе и в католической Саграда Фамилии ревут дурными голосами пузатые православные схизматы.
Вывозится в Усть- ************* ***** всё,что можно вывезти,остальное сжигается и взрывается.
На разбитых улицах проводится Парад Победы,потом недельная пьянка..
Цель великой спецоперации достигнута.
Вопрос - что дальше ? Дальше что ??
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16.05.2022 13:59 Відповісти
Москалі як пліснява. Воно просто розповзається, заражуючи все, до чого дотягнеться. Це спосіб існування.
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16.05.2022 14:17 Відповісти
от ради цього процесу все і буде. А далі будуть 70 років марширувати як вони "перемогли" і "можемо повторити"
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16.05.2022 14:46 Відповісти
Budet leztj dalshe. Bolshe interesujet, chto budet, kogda Kremlj zavojujet vesj zemnoj shar. Zvezdnih korablej dlja zavojevanija inoplanetjan onji stroitj tochno nje budet. Etji skazochki ostavtje, kremlevskaja oprichnina na eto umstvenno nje sposobna. Navernoe okuklitsja i budet pitj i sratj povsjudu, poka degradiruetsja i vimret kak mamonti.
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16.05.2022 17:01 Відповісти
Американцу пох, как живет его сосед, главное чтобы он жил лучше. Кацапу пох, как живет он сам, главное чтобы сосед жил хуже
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16.05.2022 17:38 Відповісти
Офіційно - жертв війни з боку СРСР було 137 тисяч за приблизно 11 місяців боїв.Але що до техніки - то ми вже поклали набагато більше
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16.05.2022 12:40 Відповісти
Википедия знает все

126 875 безвозвратные потери:
71 214 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации,
16 292 умерло от ран и болезней в госпиталях,
39 369 пропало без вести
264 908 санитарных потерь
6116 пленных

считаем
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16.05.2022 12:55 Відповісти
Дуже велика кількість кацапів просто померла від переохолодження чи нестачі їжі, тоді логіста у кацапів була тако ж як зараз.
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16.05.2022 13:01 Відповісти
Там мабуть половина просто перетворилась в заморожені тушки.
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16.05.2022 15:05 Відповісти
То тільки солдатів вбитих у боях, загальна цифра втрат там під 400 тисяч
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16.05.2022 18:41 Відповісти
Финны могут повторить, причём на раз:
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16.05.2022 12:04 Відповісти
Обратите внимание на то, что у него даже не было оптического прицела. Дело в том, что его винтовка была сделана не каZZапами, а людьми, и била очень точно и так.
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16.05.2022 12:06 Відповісти
У него оптика вмонтирована в маску.
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16.05.2022 12:17 Відповісти
Великий снайпер Симо Хяюйня не пользовался оптикой, чтобы не отбрасывать бликов. Тем более респект!
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16.05.2022 12:17 Відповісти
Финны сделали из трехлинейки относительно пригодную винтовку. Самый лучший из вариантов был именно финский, послереволюционный.
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16.05.2022 12:18 Відповісти
А кацапы нет. У них столько техники нет и шинелки придется просить у Монголии)
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16.05.2022 12:09 Відповісти
Нет у Рашки столько туристов,вся ленинградская 6-я армия нюхает корни около Киева.
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16.05.2022 12:05 Відповісти
а таманская и кантемировская дивизии))
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16.05.2022 20:46 Відповісти
voimme toistaa, venäläiset huorat (с) Suomen käkiä
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16.05.2022 12:06 Відповісти
Якби я був кацапом, то у відповідь нагадав би генералу, що, попри значні втрати радянських військ, Фінляндія програла обидві війни з СРСР, втратила половину територій та одне з найбільших в світі родовищ нікеля.
Але я не кацап, тому бажаю фінам успіху у протистоянні з ордою.
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16.05.2022 12:08 Відповісти
тоді фіни були один на один з жорстоким підступним ворогом, а зараз з ними весь цивілізований світ! я к і з нами, та з ними ще більщ щільно, вони для них свої!
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16.05.2022 12:10 Відповісти
їх тоді ніхто не підтримав фактично
як і Грузію у 2008, як Україну у 2014
всі сиділи і їли попкорн, всіх все влаштовувало.
то й дочекалися серйозних подій, що були далі

зараз світ так само на тоненькій волосині
вон французи та німці вже говорять що не треба принижувати путю
паралелі у цмх війнах настільки паралельні...
тільки раша зара відігрує і за гітлера і за сталіна
досі верещить "можєм повторіть"
і повторюють, у погіршеному, звірячому, найбільш жорстокому варіанті

сподіваємося, що світова спільнота не дасть задньої, бо повторення 1939- 1945 + ЯЗ - це не те, що світ переживе
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16.05.2022 12:27 Відповісти
Згадуючи про те, що фіни втратили тоді, в 39-40 році, все ж таки треба мати на увазі не тільки те, що втратили, а що могли б втратитиу разі поразки .
Совети тоді йшли не Карельський перешийок відвойовувати, а встановлювати радянську владу на всю Фінляндію та створювати ФССР. І в обозі навіть тягли за собою депутатів верховної ради та вже готового "президента фінляндії" - Отто Куусінена.
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16.05.2022 12:56 Відповісти
11 % території а не половину втратила Фінляндія
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16.05.2022 16:21 Відповісти
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16.05.2022 12:09 Відповісти
На місці пуйла треба наступати на Фінляндію
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16.05.2022 12:11 Відповісти
Пока рановато. Надо подождать официального вступления финнов в НАТО. Тогда пускай и наступает. Дня через три москва с уже разрушенным кремлем будет сдаваться.
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16.05.2022 12:15 Відповісти
По фэншую в Финляндию вступают поздней осенью, поближе к морозам.
ДЕДОВСКИЕ ЯЙЦА "ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН" ИСПОЛНЯЛИ! (с)
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16.05.2022 12:20 Відповісти
Фіни мають бути для нас прикладом, як утілізувати східних варварів, а Густав Маннергейм, який доречі деякий час будував свою військову кар*єру у Харкові, заслуговує, щоб його ім*ям була названа якась вулиця у Харкові, наприклад "Целиноградская", "Краснодарская", "Тимуровцев" і т.п.
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16.05.2022 12:13 Відповісти
Фінляндія відбилася, бо ще при розвалу рос імперії, коли почалася "буза" на її колишніх околицях, Маннергейм розстріляв в себе в Фінляндії десь біля 20 тисяч російських офіцерів, чи щось таке. Щоби не було "сюрпризів" на майбутнє. Плюс Фінляндія 20 років потім будувала укріплення, ту ж таки "лінію Маннергейма", готувалася. Порівняйте з Україною.
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16.05.2022 12:36 Відповісти
Не бреши! Він розстрілював не "російських офіцерів" бо сам був "російським офіцером - випускником Пажеського корпусу Він навіть усю блокаду Ленінграду забороняв артилеристам і льотчикам стрілять по місту - бо він там вчився! Багато російських офіцерів служили у фінській армії і воювали проти "червоних" до 1945-го року
А розстрілювали "червоногвардійців" фінських - коли в Росії ішла Громадянська війна! Оце - дійсно було!
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16.05.2022 12:59 Відповісти
Россия по возможностям, как оказалось, это голимое говно.
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16.05.2022 12:14 Відповісти
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16.05.2022 12:15 Відповісти
Как мясо?
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16.05.2022 12:23 Відповісти
Рєпін, масло, 1851.
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16.05.2022 12:24 Відповісти
не масло, а олія, масло мастять на хлі
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16.05.2022 14:28 Відповісти
То вазелін.
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16.05.2022 15:19 Відповісти
Ну ща начнется. Треск и фейерверки из кацапских задниц на гавношоу скабеихи.))
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16.05.2022 12:15 Відповісти
З профілю:
"Джеймс Ставрідіс, віце-голова групи Карлайла, доктор філософії, адмірал ВМС США (у відставці), колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в НАТО"

Для адмірала стати раптом, з волі необізнаної людини, генералом, та ще й з спотвореним ім'ям, мабуть образливо...
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16.05.2022 12:15 Відповісти
редакторы Цензора знают лучше, как подать новость, шоб лучше зашла. Адмирал переживёт, пусть по-философски к этому отнесётся.
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16.05.2022 12:32 Відповісти
А я дивуюсь, чого це чолов'яга з грецьким призвіщем і сам, мабуть, грек, служив від дзвінка до дзвінка у Фінляндії? В Штатах це, звісно, часто-густо трапляється, в Фінляндії - малоймовірно,
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16.05.2022 15:18 Відповісти
Ставрідіс - адмірал США у відставці
https://en.wikipedia.org/wiki/James_G._Stavridis
Це він цитує свого фінського неназваного колегу, приаттачив до цього анонімного коментаря ще свою березневу колонку, де цієї цитати про "200 тисяч під землею" немає
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-20/russia-invades-ukraine-lessons-of-finland-s-winter-war-against-soviets
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16.05.2022 12:16 Відповісти
А я ще й думаю: призвіще ніби грецького походження у фінського генерала?Ну хай би там якийсь швед . Наприклад:Нільсен- СтернерЮханссон.
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16.05.2022 16:04 Відповісти
Уважаемый генерал Гамис Ставридис, слишком много чести тратить столько букв! В руSSком языке есть идеально подходящая к данному смыслу фраза "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ"!
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16.05.2022 12:17 Відповісти
Слава богу, хоть у финов историю учат. А то лапеногие видать школу прогуливают, когда им убогим за бухлом...
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16.05.2022 12:21 Відповісти
Chotkij general, moje uvazhenije jemu 👍 S gopnikami mozhno toljko tak.
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16.05.2022 12:24 Відповісти
внезапно американский адмирал стал финским генералом
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16.05.2022 12:39 Відповісти
вот так надо отвечать *****, а не пытаться заглянуть то в глаза, то в задницу и что то там увидеть
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16.05.2022 12:59 Відповісти
Terve, Suomi!
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16.05.2022 13:16 Відповісти
Фіни готувались до війни. Була створена Лінія Маннергейма. А у нас розмінували Чонгар. От і вся різниця. Звідси захоплені Херсон, Бердянськ, Мелітополь та Маріуполь.
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16.05.2022 13:22 Відповісти
Взагалі-то, Фінляндія може згадати що в неї також є «Исконно финские земли». Раз вже почали пересувати кордони, то чому б ні. Не ми це почали.
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16.05.2022 13:40 Відповісти
Приклад для наших керманичів, як слід говорити з рашистською мерзотою.
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16.05.2022 14:26 Відповісти
Розповідав батько мого друга. Їх возили за Лінію Маннергейма на, так собі мовити, екскурсію - це було вже після розвалу совка. Так ось, по ходу, тіх трупаків ніхто не збирав, вони і досі там знаходяться, заморожені. Казав, що нарахував приблизно три, декілька чотири ряди, один на одному. Тобто коли була атака і їх косили, вони вже падали мертві/поранені на своїх товаришів, так і мерли.... Жах...
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16.05.2022 15:22 Відповісти
То він просто не в курсі, що кацапи то великою перемогою вважають
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16.05.2022 18:40 Відповісти
 
 