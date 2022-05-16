Згадав провал росіян у 1939: фінський генерал жорстко відповів на погрози РФ щодо вступу країни в НАТО. ФОТО

Фінський генерал Гаміс Ставрідіс відреагував на погрози Росії щодо вступу країни в НАТО.

Про це генерал Ставрідіс написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Запрошуємо вас приєднатися до 200 тисяч росіян, які вже зариті в землю у Фінляндії на глибині декількох метрів після вашої останньої спроби в 1939 році", - написав він.

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Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе (Sauli Niinisto) і прем'єр-міністр Санна Марін (Sanna Marin) виступили зі спільною заявою, в якій висловилися за пріоритетний вступ країни в НАТО.