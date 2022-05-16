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Росіяни усі вихідні обстрілювали Гірську громаду. Є один загиблий, 9 поранено, - Луганська ОВА. ФОТО

Гірська громада, що на Луганщині, під постійними обстрілами російських окупантів. Руйнувань зазнав житловий сектор, комунікації відсутні.

Про це на своїй сторінці у Fаcebook повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти щодня штурмують села та містечка Гірської громади. Росіяни намагаються прорватися в Тошківці, Катеринівці та Золотому. Уся громада потерпає від артилерійських обстрілів. Масові руйнації житлового сектору, комунікації відсутні. За вихідні внаслідок обстрілів загинула одна людина, дев’ятеро поранено (їх евакуйовано, всі отримали меддопомогу)", - пише Сергій Гайдай.

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Очільник ОВА зазначає, що вдалось евакуювати сімох людей, з них двоє з пораненнями. Завтра евакуація має продовжитися.

Росіяни усі вихідні обстрілювали Гірську громаду. Є один загиблий, 9 поранено, - Луганська ОВА 01

"Бої не припиняються. Наполегливо прошу,  хто залишився - знаходьтеся в укриттях!", - підкреслив Сергій Гайдай.

обстріл (29527) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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