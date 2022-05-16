Російський снаряд влучив у склад на Харківщині, ймовірно, з аміачною селітрою. Загрози місцевому населенню немає. ФОТО
За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.
Про це у своєму Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють", - йдеться у повідомленні.
Павло Кириленко зазначив, що наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.
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чому Україні заборонено аналогічно відповідати
И тебя тоже положат, титушка позорный!
Путєн нападе?