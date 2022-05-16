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Російський снаряд влучив у склад на Харківщині, ймовірно, з аміачною селітрою. Загрози місцевому населенню немає. ФОТО

За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Російський снаряд влучив у склад на Харківщині, ймовірно, з аміачною селітрою. Загрози місцевому населенню немає 01

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"Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють", - йдеться у повідомленні.

Павло Кириленко зазначив, що наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.

вибух (4532) Харківщина (6054) Донецька область (8932) Кириленко Павло (910)


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знищать всі міндобрива навмисно, це спланована акція на виснаження і підрив економіки, злам волі людей
чому Україні заборонено аналогічно відповідати
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16.05.2022 15:13 Відповісти
Це вже котрий склад з селітрою знищено?
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16.05.2022 15:15 Відповісти
Российские хакеры Killnet объявили кибератаку против стран, поддерживающих «нацистов и русофобов». В список вошли США, Британия, Германия, Италия, Польша, Румыния, Латвия, Эстония, Литва и Украина.
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16.05.2022 15:17 Відповісти
Хакерская группировка "Анонимус" обьявила бессрочную войну России и лично путину, Ультимативно требует его отставки иначе положат всю рашу!!! Атакуют хакеры 57 стран..
И тебя тоже положат, титушка позорный!
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16.05.2022 16:24 Відповісти
А чого український снаряд досі не влучив у склад з міндобривами на території бєлгородської області?
Путєн нападе?
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16.05.2022 15:27 Відповісти
Руда хмара - діоксид азоту. Доволі отруйна хріновина, краще не дихати, щоб не уразити легені. Димеризована його молекула (все залежить лише від температури) - тетраоксид діазоту - окислювач в рідинно-реактивних двигунах стратегічних ракет. військова назва "аміл". А паливо в цих ракетах - несиметричний диметил гідразин, назва "гептил". Гептил токсичніший за "аміл", але й "аміл" - ще те щастя.
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16.05.2022 20:34 Відповісти
 
 