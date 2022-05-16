Російський снаряд влучив у склад на Харківщині, ймовірно, з аміачною селітрою. Загрози місцевому населенню немає. ФОТО

За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

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"Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють", - йдеться у повідомленні.

Павло Кириленко зазначив, що наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.