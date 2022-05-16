Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару окупантів по Одеській області важко поранено 6-річну дівчинку, поранень також дістали троє дорослих. Зруйновано будівлі баз відпочинку та понад 15 приватних будинків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

"Вранці 16 травня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали чергового удару по об’єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетної атаки четверо мирних мешканців отримали множинні поранення, зокрема 6-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні з тяжкими пораненнями, загиблих немає", - йдеться у повідомленні.







Дивіться: Літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину, - ОК "Південь". ФОТО

У повідомленні наголошується, що, за попередніми даними, зруйновано та пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, суттєво зруйновано понад 15 приватних будинків.











"Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні", - наголошують в прокуратурі.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).