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Новини Фото Війна
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Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару окупантів по Одеській області важко поранено 6-річну дівчинку, поранень також дістали троє дорослих. Зруйновано будівлі баз відпочинку та понад 15 приватних будинків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 01

"Вранці 16 травня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали чергового удару по об’єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетної атаки четверо мирних мешканців отримали множинні поранення, зокрема 6-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні з тяжкими пораненнями, загиблих немає", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 02
Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 03
Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 04

Дивіться: Літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину, - ОК "Південь". ФОТО

У повідомленні наголошується, що, за попередніми даними, зруйновано та пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, суттєво зруйновано понад 15 приватних будинків.

Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 05

Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 06
Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 07
Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 08

"Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні", - наголошують в прокуратурі.

Дивіться: Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 09
Внаслідок ракетного удару рашистів на Одещині важко поранено 6-річну дівчинку, – прокуратура 10

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

діти (5182) обстріл (29527) Одеська область (3344) поранення (2824)


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Ну , що Василь?

Немає від тебе жодного коменту дій кацапів, чи все норм?
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16.05.2022 18:15 Відповісти
А какашенков скаже, що там було 100500 найманців з Ліхтенштейну.
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16.05.2022 19:07 Відповісти
Путлєр , щоб ти здох , окурок клятий😠
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16.05.2022 20:17 Відповісти
То что эта тварь сдохнет, это точно, но только когда?
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16.05.2022 20:28 Відповісти
 
 