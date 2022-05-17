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Новини Фото Війна
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Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю "Імпульсу". Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА. ФОТО

У два корпуси лікарні та будівлю "Імпульсу" війська РФ влучили в Сєверодонецьку, зафіксовані авіаудари по Попаснянщині. За добу на Луганщині10 загиблих та троє поранених.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.

"Зранку вогонь артилерії ворог знов спрямував на Сєверодонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксоване влучання в будівлю Сєверодонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс", відомого своїми розробками на увесь світ. Також у Сєверодонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську", - інформує Гайдай.

Щонайменше два авіаційні удари завдали росіяни по селам Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому. Три – у Тошківці Гірської громади.

"Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’ятьом будинкам у Гірському та шістьом – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєверодонецька. Втрати ворога – чисельні", – додав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно наступав на Кам’янку та Вугледар. Неподалік Сєверодонецька окупанти зазнали втрат і відступили, - Генштаб

Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю Імпульсу. Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА 01
Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю Імпульсу. Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА 02
Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю Імпульсу. Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА 03
Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю Імпульсу. Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА 04
Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю Імпульсу. Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА 05
Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю Імпульсу. Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА 06

Загалом на фронті упродовж 16 травня відбито 11 атак росіян. Знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Автор: 

армія рф (18036) обстріл (29527) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4899)


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17.05.2022 08:11 Відповісти
щось дорожче за життя,мабуть є...холодильник?телевізор?можливо мебель в квартирі?
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17.05.2022 08:13 Відповісти
Що там з хлопцями з азовсталі?
Чекати поки найосяйніший від барбера вийде?
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17.05.2022 08:22 Відповісти
треба дивитися,що там в іноЗМІ буде,бо нам з затримкою повідомлять..
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17.05.2022 10:15 Відповісти
А коли його небуло?За останнє століття,відтяли Стародубщину,частину Слобожанщини,частину Донбасу..
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17.05.2022 10:22 Відповісти
Знову звертаю увагу на назву міста, неправильно переведену "знатоками" історії і мови. Якщо місто названо в честь річки Сіверський Донець, то має бути назва Сіверськодонецьк. А якщо по іншому, наприклад розташуванні міста в якомусь напрямку від Донецька - то Північодонецьк, бо Сєвер то є Північ в перекладі на українську.
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17.05.2022 10:07 Відповісти
 
 