Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю "Імпульсу". Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА. ФОТО

У два корпуси лікарні та будівлю "Імпульсу" війська РФ влучили в Сєверодонецьку, зафіксовані авіаудари по Попаснянщині. За добу на Луганщині10 загиблих та троє поранених.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.

"Зранку вогонь артилерії ворог знов спрямував на Сєверодонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксоване влучання в будівлю Сєверодонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс", відомого своїми розробками на увесь світ. Також у Сєверодонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську", - інформує Гайдай.

Щонайменше два авіаційні удари завдали росіяни по селам Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому. Три – у Тошківці Гірської громади.

"Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’ятьом будинкам у Гірському та шістьом – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєверодонецька. Втрати ворога – чисельні", – додав Гайдай.

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Загалом на фронті упродовж 16 травня відбито 11 атак росіян. Знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".