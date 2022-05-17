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Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай. ФОТО

Окупанти атакують села на підступах до Сєверодонецька. У Борівському та Сиротиному ворога відкинули.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти намагаються підійти ближче до Сєверодонецька. Вечірній бій у Борівському приніс ворогу лише втрати, вночі у Сиротиному рашистів спіткало те саме, орки відійшли. Тривають бої в Гірській громаді, зокрема гаряче в Тошківці. А в самому Гірському ворог також відійшов, зазнавши втрат", - зазначив Гайдай.

"Росіяни більше "воюють" з місцевим населенням, ворог майже безкінечно гатить по вільних містах та селах з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію", - додає очільник регіону.

Читайте також: Внаслідок ворожого вогню у Сєверодонецьку пошкоджено лікарню та будівлю "Імпульсу". Два авіаудари по Попаснянщині. За добу в регіоні 10 загиблих, - ОВА. ФОТО

Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай 01
Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай 02
Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай 03
Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай 04
Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай 05

Автор: 

армія рф (18036) Сєверодонецьк (508) бойові дії (4184) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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А є сенс коментувати, коли пишуть усі часто не об'єктивно і часто з запізненням. Приклад це інформація про захисників Маріуполя, в Україну інформація зайшла на сутки пізніше,хотя усі смі Європи про це озвучили. Цензура.
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17.05.2022 09:20 Відповісти
Запізнення дійсно постійно занадто велике...
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17.05.2022 09:27 Відповісти
На відміну від попередніх місяців у травні поки що не один російський генерал не загинув в Україні..
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17.05.2022 09:22 Відповісти
Читав, що розвідка США обмежила надання нам інформації про розташування кацапського командування. Не розумію чому, їм що москалів шкода? Але писало про це наче CNN
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17.05.2022 09:32 Відповісти
Щоб не було загострень між Вашингтоном та Московією
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17.05.2022 10:34 Відповісти
США перестали надавати інформацію про місцезнаходження вищих командирів орків
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17.05.2022 09:33 Відповісти
З чого б це раптом?
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17.05.2022 11:43 Відповісти
Кончились генералы. Паркетники пока к нам не едут.
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17.05.2022 09:35 Відповісти
Так відступили чи відбиті. Бо це принциповов.
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17.05.2022 09:29 Відповісти
 
 