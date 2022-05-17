Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай. ФОТО

Окупанти атакують села на підступах до Сєверодонецька. У Борівському та Сиротиному ворога відкинули.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти намагаються підійти ближче до Сєверодонецька. Вечірній бій у Борівському приніс ворогу лише втрати, вночі у Сиротиному рашистів спіткало те саме, орки відійшли. Тривають бої в Гірській громаді, зокрема гаряче в Тошківці. А в самому Гірському ворог також відійшов, зазнавши втрат", - зазначив Гайдай.

"Росіяни більше "воюють" з місцевим населенням, ворог майже безкінечно гатить по вільних містах та селах з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію", - додає очільник регіону.

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