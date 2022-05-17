Захисник Маріуполя Козацький про атаки на "Азовсталь": Спочатку йде авіабомбардування, а далі обстріл із кораблів. Це безперервний жах. Чи витримає бункер - велика вдача

Дмитро Козацький з 2015-го служить у Маріуполі. Широкомасштабну війну Росії проти України він зустрів там же, і з 1 березня разом із іншими українськими військовими тримає оборону на заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

10 травня на своїй фейсбук-сторінці Козацький виклав серію світлин, яку підписав: "Мій найболючіший фоторепортаж з "Азовсталі"". На фото — поранені українські військові. Ті знімки захисників Маріуполя миттю розійшлися українськими і світовими ЗМІ.

Мама Дмитра Ірина Юрченко — провідниця "Укрзалізниці". Щоранку вона пише синові повідомлення, аби той не сумнівався: за ситуацією на "Азовсталі" стежать і переживають. Дмитро завжди був патріотично налаштованим хлопцем — у 2014-му він покинув навчання у польському університеті і пішов на Майдан. Згодом приєднався до лав Нацгвардії, а ще за якийсь час вступив до полку "Азов".

"Я був військовим і ми готувалися до оборони міста, але я взагалі не чекав, що з Маріуполем буде така ситуація. Ми очікували, що вони можуть піти зі східного боку, з так званої "ДНР" або з моря. Однак не думали, що вони настільки зруйнують місто. З березня ми перебуваємо на "Азовсталі", і якщо Маріуполь зруйнуваний на 90-95%, то завод вони знищили вщент. Тут настільки глибокі вирви від снарядів, що шансів, що хоч якесь приміщення вціліє, нема", - розповів виданню Козацький.

За його словами, щодня російські військові працюють за певним циклом: спочатку йде авіабомбардування, далі артобстріл з корабельної артилерії, а потім — зі ствольної.

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"Це безперервний жах. Перерви між обстрілами були лише тоді, коли відбувалася евакуація цивільного населення, але ввечері вони знову продовжували. Витримає бункер чи ні — це велика вдача. Я був у сховищах, які пробивала авіабомба. Коли ми забирали цивільних на евакуацію, то спершу не могли вивести їх через обстріли. Вирішили залишитися в них, трохи перечекати. І саме туди впала авіабомба. Вона частково пробила конструкцію сховища, завалило сходи, нам довелося виводити людей через дірку від бомби. Тож я думаю, що ці бомбосховища були побудовані для того, щоб пережити один удар, але не призначені, щоб по них постійно гатили", - продовжує оборонець Маріуполя.

Він додає, що з часом звикаєш навіть до цього.

"Ми маємо тримати оборону, у нас тут є поранені бійці, яких ми оберігаємо. Ми не можемо здатися в полон, не можемо їх покинути, адже вони зробили свій максимальний внесок у цю війну — хтось ціною власного життя, хтось — здоров'я. Є побратими, які потребують належного лікування, але вони не можуть його отримати. Ліки давно закінчилися. Якось я приходив у те місце, де в нас був польовий госпіталь, і один з військових розповів, що їм роздали останнє знеболювальне. Він береже його, поки не стане нестерпно боляче. Люди інколи на кращі часи бережуть щось смачне або алкоголь, а тут вимушені берегти знеболювальне", - розповідає Козацький.

"Особисто мене мотивують і тримають думки про краще майбутнє для всіх нас, про перемогу. Також приємно, що всі захисники Маріуполя та "Азовсталі" зараз є символом стійкості не лише для України, а й для світової спільноти. Я сподіваюсь, що інші наші військові дивляться на нас, мотивуються і продовжують тримати оборону далі. Мені здається, що важливо говорити не лише про жертовність військових, а й про їхніх рідних та батьків. Важко уявити, що відчувають батьки, які по 2-3 тижні не можуть зв'язатися з синами та доньками. Це також приклад мужності", - додає він.

Герой розповідає, що з мамою зідзвонюється рідко, але вони обмінюються повідомленнями щодня, коли є зв'язок.

"Вона розуміє, що мене не треба зайвий раз турбувати чи плакати в слухавку. У мене мама справжнього військового, завжди намагається підтримувати", - резюмував воїн.

"Я б хотіла, щоб влада використала всі важелі та зусилля, щоб витягнути наших військових. Вони не вороги нікому, не нацисти, вони просто люблять свою Україну, вони патріоти своєї держави і захисники своїх сімей. Маріуполь стримує наступ", - розповіла його мама Ірина Юрченко.

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