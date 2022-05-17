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Новини Фото Війна
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Захисник Маріуполя Козацький про атаки на "Азовсталь": Спочатку йде авіабомбардування, а далі обстріл із кораблів. Це безперервний жах. Чи витримає бункер - велика вдача

Дмитро Козацький з 2015-го служить у Маріуполі. Широкомасштабну війну Росії проти України він зустрів там же, і з 1 березня разом із іншими українськими військовими тримає оборону на заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

10 травня на своїй фейсбук-сторінці Козацький виклав серію світлин, яку підписав: "Мій найболючіший фоторепортаж з "Азовсталі"". На фото — поранені українські військові. Ті знімки захисників Маріуполя миттю розійшлися українськими і світовими ЗМІ.

Мама Дмитра Ірина Юрченко — провідниця "Укрзалізниці". Щоранку вона пише синові повідомлення, аби той не сумнівався: за ситуацією на "Азовсталі" стежать і переживають. Дмитро завжди був патріотично налаштованим хлопцем — у 2014-му він покинув навчання у польському університеті і пішов на Майдан. Згодом приєднався до лав Нацгвардії, а ще за якийсь час вступив до полку "Азов".

Захисник Маріуполя Козацький про атаки на Азовсталь: Спочатку йде авіабомбардування, а далі обстріл із кораблів. Це безперервний жах. Чи витримає бункер - велика вдача 01

"Я був військовим і ми готувалися до оборони міста, але я взагалі не чекав, що з Маріуполем буде така ситуація. Ми очікували, що вони можуть піти зі східного боку, з так званої "ДНР" або з моря. Однак не думали, що вони настільки зруйнують місто. З березня ми перебуваємо на "Азовсталі", і якщо Маріуполь зруйнуваний на 90-95%, то завод вони знищили вщент. Тут настільки глибокі вирви від снарядів, що шансів, що хоч якесь приміщення вціліє, нема", - розповів виданню Козацький.

За його словами, щодня російські військові працюють за певним циклом: спочатку йде авіабомбардування, далі артобстріл з корабельної артилерії, а потім — зі ствольної.

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"Це безперервний жах. Перерви між обстрілами були лише тоді, коли відбувалася евакуація цивільного населення, але ввечері вони знову продовжували. Витримає бункер чи ні — це велика вдача. Я був у сховищах, які пробивала авіабомба. Коли ми забирали цивільних на евакуацію, то спершу не могли вивести їх через обстріли. Вирішили залишитися в них, трохи перечекати. І саме туди впала авіабомба. Вона частково пробила конструкцію сховища, завалило сходи, нам довелося виводити людей через дірку від бомби. Тож я думаю, що ці бомбосховища були побудовані для того, щоб пережити один удар, але не призначені, щоб по них постійно гатили", - продовжує оборонець Маріуполя.

Він додає, що з часом звикаєш навіть до цього.

"Ми маємо тримати оборону, у нас тут є поранені бійці, яких ми оберігаємо. Ми не можемо здатися в полон, не можемо їх покинути, адже вони зробили свій максимальний внесок у цю війну — хтось ціною власного життя, хтось — здоров'я. Є побратими, які потребують належного лікування, але вони не можуть його отримати. Ліки давно закінчилися. Якось я приходив у те місце, де в нас був польовий госпіталь, і один з військових розповів, що їм роздали останнє знеболювальне. Він береже його, поки не стане нестерпно боляче. Люди інколи на кращі часи бережуть щось смачне або алкоголь, а тут вимушені берегти знеболювальне", - розповідає Козацький.

"Особисто мене мотивують і тримають думки про краще майбутнє для всіх нас, про перемогу. Також приємно, що всі захисники Маріуполя та "Азовсталі" зараз є символом стійкості не лише для України, а й для світової спільноти. Я сподіваюсь, що інші наші військові дивляться на нас, мотивуються і продовжують тримати оборону далі. Мені здається, що важливо говорити не лише про жертовність військових, а й про їхніх рідних та батьків. Важко уявити, що відчувають батьки, які по 2-3 тижні не можуть зв'язатися з синами та доньками. Це також приклад мужності", - додає він.

Герой розповідає, що з мамою зідзвонюється рідко, але вони обмінюються повідомленнями щодня, коли є зв'язок.

"Вона розуміє, що мене не треба зайвий раз турбувати чи плакати в слухавку. У мене мама справжнього військового, завжди намагається підтримувати", - резюмував воїн.

"Я б хотіла, щоб влада використала всі важелі та зусилля, щоб витягнути наших військових. Вони не вороги нікому, не нацисти, вони просто люблять свою Україну, вони патріоти своєї держави і захисники своїх сімей. Маріуполь стримує наступ", - розповіла його мама Ірина Юрченко.

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Захисник Маріуполя Козацький про атаки на Азовсталь: Спочатку йде авіабомбардування, а далі обстріл із кораблів. Це безперервний жах. Чи витримає бункер - велика вдача 02

Автор: 

армія рф (18036) Маріуполь (3254) обстріл (29527) бомбардування (341) Азов (794) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+15
Больше всего взбесило когда сдачу в плен стали называть успешной спецоперацией и чуть ли не перемогой.
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17.05.2022 09:39 Відповісти
+14
А шо ти кацапский свино-поцреот срёшь из Гармании а не из радного свинарника-Мухасранска Задрищинска или Зажопинска???
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17.05.2022 09:44 Відповісти
+13
Ми не чекали,що будуть руйнувать....До нас прийшла новенька з Тібету. Розказує,як активно вивчає Китай війну в Україні. Для вас був прикладом Алеппо. За три роки не було зроблено нічого,розвідка ,СБУ усе було забруднено стосунками з ворогом і до сьогодні теж. Не хочу навіть даму з зонтиком згадувати з її позицією 2014 року. Україна вибрала сценарій доріг з слугами,а получила війну з розрухою.
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17.05.2022 09:45 Відповісти
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А шо ти кацапский свино-поцреот срёшь из Гармании а не из радного свинарника-Мухасранска Задрищинска или Зажопинска???
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17.05.2022 09:44 Відповісти
Ашот твой анус разве что пропенетрирует.
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17.05.2022 09:47 Відповісти
Вообще то, руссский военный корабль, иди на ***!
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17.05.2022 09:49 Відповісти
Недобіо, домой, в морг!
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17.05.2022 10:03 Відповісти
Ты хоть бы смайлик поставил.
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17.05.2022 10:27 Відповісти
Больше всего взбесило когда сдачу в плен стали называть успешной спецоперацией и чуть ли не перемогой.
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17.05.2022 09:39 Відповісти
А по переправе доблестных "ванек" через Северский Донец как там тяга?)
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17.05.2022 09:48 Відповісти
Навіщо при здачі у полон віддавати кацапських військовополонених? Щось тут не так.
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17.05.2022 09:46 Відповісти
А что непонятного, будет обмен пленными. Вопрос только отдадут ли всех или только тех кто им неинтересен для их судов, там ведь не только азовцы.
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17.05.2022 09:52 Відповісти
тут вопрос в другом, у них только морпехов более 1000 сдавшихся еще в апреле, что подтвердили азовцы, помимо того были и другие ранее пленные с других фронтов, получается , что мы 1 к 1 не сможем поменять даже при всем желании, т.к. у нас около 1000 пленных, у кацапов больше. Поэтому они могут поменять , например не на азовцев, а на морпехов, а нам преподнести как будто на азовцев поменяли.
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17.05.2022 09:56 Відповісти
Что за ничем не обоснованная эквилибристика с цифрами пленных?
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17.05.2022 09:59 Відповісти
Ой,иди отсюда.
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17.05.2022 10:10 Відповісти
По судам. Никто решения их судов не признает, они для внутреннего пользования. Если кацапы хотят кому то что то доказать, то есть международный уголовный суд. Прецедент Косово это когда был международный уголовный суд, который признал действия сербов геноцидом, а потом был суд ООН, который признал отделение Косово на основании решения уголовного суда.

Поэтому если путин ссылается на Косовский прецедент, то прокурор уголовного суда и суд ООН ждут доказательств. Не может же так быть, чтобы геноцид был, а доказательств не было🤔
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17.05.2022 10:01 Відповісти
Да какая разница тем кто получит лет по 15 признает ли кто решения их судов или нет.
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17.05.2022 10:07 Відповісти
Тут все связано. Без Китая в первую очередь они потерпят крах в экономике. Кольцо сжимается. Война идёт на всех фронтах.
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17.05.2022 10:13 Відповісти
Кизяк ты наркоман?
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17.05.2022 10:53 Відповісти
Ми не чекали,що будуть руйнувать....До нас прийшла новенька з Тібету. Розказує,як активно вивчає Китай війну в Україні. Для вас був прикладом Алеппо. За три роки не було зроблено нічого,розвідка ,СБУ усе було забруднено стосунками з ворогом і до сьогодні теж. Не хочу навіть даму з зонтиком згадувати з її позицією 2014 року. Україна вибрала сценарій доріг з слугами,а получила війну з розрухою.
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17.05.2022 09:45 Відповісти
Війну Україна не обирала. Ані 2014-го року, ані зараз. Паскудний фашистський сусід прийшов в Україну війною. І якщо нічого не було зроблено і все так погано, то чому на теперешній час такі втрати у ворога? Щось не дуже перемог у них. Про Київ за три дні, а Україну за тиждень взяти взагалі вже ніхто не згадує. Так само як за денацифікацію з демілітаризацією.
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17.05.2022 10:13 Відповісти
Хоть бы власть догадалась направить в ОРДЛО к раненым и относительно целым наших квалифицированных хирургов и врачей разного профиля с нужными лекарствами и оборудованием... Осмотреть надо ВСЕХ и сделать своё заключение.
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17.05.2022 09:46 Відповісти
Вы прикалываетесь или в засланный казачек? Отправить в плен оркам еще и лучших хирургов? Этих пленных сейчас бросят на подвалы и пыточные камеры, многие которых не переживут, а вы еще хотите оркам подарок сделать
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17.05.2022 10:01 Відповісти
Дружина Зелі евакуювалася закордон і рятується в Італії, а бійців Маріуполя "евакуювали" в ОРДЛО в окупацію, тобто в стан ворога проти якого вони воювали !!!
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17.05.2022 09:47 Відповісти
Си Дзеньпинь выступает за территориальную целостность Украины, а если у путина прецедент Косова, это нужно доказать. Где ваши доказательства?
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17.05.2022 10:04 Відповісти
Есть решение международного уголовного суда о том, что сербы совершали геноцид. А если путин впоймал на заводе главных укронацистских преступников, то уже пора их в Гаагу экстра... дировать. Все мировые лидеры просто ждут когда. Уже и корабль в порт подогнали. Где ваши доказательства?
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17.05.2022 10:48 Відповісти
щось мені підказує що хлопців міняти не будуть. скажуть "не шмогли".
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17.05.2022 09:51 Відповісти
Так нечего было всем кричать власти что сделайте что нибудь. Вот ЗЕ шта шмог то и сделал. Будете кричать прекратите войну он возьмет и прекратит етим же методом
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17.05.2022 10:20 Відповісти
держдура вже готує закон про заборону обміну азовців на кацапів

то що наміняли суки зелені???
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17.05.2022 17:38 Відповісти
Марик сопротивлялся в три раза дольше чем Брестская крепость. Дольше держались только Киборги ДАПА, которые вообще держали аж 240 дней оборону в самих руинах простреливаемых насквозь и так и не сдались
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17.05.2022 09:57 Відповісти
Ну есть полно примеров продолжительной обороны, например Ленинград около 900 дней продержался.
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17.05.2022 10:13 Відповісти
Ленинград не был в окружении если не считать что НКВД специально не выпускало гражданских людей с города чтобы они не убежали и работали на заводах и защищали город.
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17.05.2022 10:16 Відповісти
уезжавшие рисковали на свой страх и риск, ибо многих расстреливали как дыверсантив
(с)

Лахта, ты мне будешь рассказывать, что происходит в моей стране? Нуну.
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17.05.2022 10:50 Відповісти
Цапюра, розкажи ще про "восімь баз НАТИ", клонів Степана Андрійовича, і "двєсті тисяч плєнних нациків"
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17.05.2022 11:00 Відповісти
Слушай, *************, это вас путлер держит в качестве заложников, отправив на переработку сотни тысяч твоих собратьев в Украину и убивая мордорскую экономику, чтобы ослабить твою страну и поделить ее между США и Китаем. А ты со своими эротическими фантазиями просто идешь за русским кораблем.
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17.05.2022 11:03 Відповісти
Рашистская логика - разбомбить НПЗ и все нафтобази, а топливный дефицит это украинская власть организовала
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17.05.2022 11:10 Відповісти
Ну до ДАПу не 100 км фронту відділяло і його не бомбила авіація та кораблі. Плюс ротації були можливі.
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17.05.2022 10:17 Відповісти
Кізячок, зараз тобі буде хрестик.
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17.05.2022 11:02 Відповісти
Героическая оборона когда сдалось 7 тыс с 9 тыс?
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17.05.2022 11:08 Відповісти
не Марик, а защитники Мариуполя, которых очень мало
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17.05.2022 11:53 Відповісти
при том что в Брестской был огромный гарнизон,а не сотни на одного, как орки нападают.
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17.05.2022 12:35 Відповісти
"Косово наоборот " Портников автор термина. Тоже прецедент. Всегда что то случается в первый раз и становится прецедентом для Грузии и Молдовы.

Большинство жителей Луганской и Донецкой областей Украины - этнические украинцы, никакого конфликта между ними и жителями других украинских регионов никогда не было и быть не могло.

Путин осуществляет в Крыму и на Донбассе тот же самый геноцид, который его собрат по преступлениям Милошевич творил в Косово

После российского вторжения в 2014 году сотни тысяч жителей оккупированных территорий - как Донбасса, так и Крыма - были вынуждены покинуть родные места, стать внутренними беженцами или переехать в другие страны. Оставшиеся превратились в заложников агрессивной политики российского режима: сейчас его представители буквально гоняются за жителями Донбасса и Крыма с целью https://ru.krymr.com/a/rossiya-ukraina-voyna-krym-prizyv-mobilizatsiya-srochnaya-sluzhba/31816315.html мобилизации их в российскую армию или «армии» «народных республик» - то есть по сути превращают людей в «пушечное мясо».
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17.05.2022 10:11 Відповісти
Призыв на воинскую службу на временно оккупированной территории - это нарушение не только украинского национального, но и международного права. Набор призывников в аннексированном Крыму России запрещают Четвертая Женевская конвенция (ст. 51, ст. 147) и Римский Устав Международного уголовного суда (ст. 8(2)(a)(v)).

Правозащитная организация Крым SOS сhttps://krymsos.com/ru/v-kr%d1%8bmsos-sozdaly-reestr-*****%d1%8bh-komyssarov-nezakonno-pryz%d1%8bvayushhyh-kr%d1%8bmchan-v-armyyu-rf/ оздала реестр российских военных комиссаров Крыма, в него включены 18 человек. «Чем отличается незаконный призыв в оккупационную армию от других военных преступлений? Тем, что это - одно из тех военных преступлений, которые легче всего доказать.
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17.05.2022 10:57 Відповісти
Нужно объявить, что те кацапы, которые сдадутся в плен получат нормальные условия и возможность обмена. А вот те части, которые оккупировали территории и творили там беспредел, должны понимать, что их солдат будут перед смертью пытать и рвать живыми на части, отрезая носы, уши и половые органы. Вот тогда кацапские солдаты начнут думать, стоит ли им убивать гражданских и обменный фонд будет пополняться быстрее.
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17.05.2022 11:07 Відповісти
Нужно объявить что граждане Украины, которые сдаются в плен являются жертвами военного преступления. Нельзя граждан с оккупированных территорий использовать в войне против своего государства.
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17.05.2022 11:36 Відповісти
это еще нужно доказать что ты не предатель
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17.05.2022 11:46 Відповісти
Власти РФ начали морально готовить россиян к тому, что полуостров Крым снова будет украинским.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович https://www.youtube.com/watch?v=faLPrqD0AL0&t=2s&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE заявил в эфире "Фейгин live".

Он считает, что свидетельством этого является недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о так называемом "территориальном споре" с Украиной.

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - сказал Арестович.

Территориальные споры решаются в ООН и в суде ООН, а не на поле боя. Думаю что пока суд будет рассматривать территориальный спор в Крым нужно ввести голубые каски.
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17.05.2022 11:29 Відповісти
Значит тут важно понимать. По Крыму оказывается территориальный спор. Это что то про пьяного Хрущева, который отдал Крым хохлам в 1954 году. Что по остальным территориям. Прецедент Косово вроде нет, потому что в суд ООН по использованию конвенции о предупреждении геноцида, кацапы подавали возражения что цель их спецоперации это не предупреждение геноцида, как первоначально было заявлено, а право на самооборону. Т.е. если это имеется ввиду Крым, то тогда давно пора понять, что не может быть самообороны на спорных территориях, не может быть самообороны там, где территория не твоя, как не может быть прецедента Косова без геноцида.
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17.05.2022 11:52 Відповісти
А геноцид украинского народа как раз и есть тот самый прецедент Косово, на который ссылается путин и тем самым это отвергает все имеющиеся в кацапии претензии на отделение Украины от советского союза, которые у них имеются. Это картина маслом. Многоходовочка. Путин сам себя переиграл. Пора на погост истории.
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17.05.2022 12:02 Відповісти
Мы все украинцы такие красивые и привлекательные... война и коррупция изорудовали нашу жизнь. Слава Украине!
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17.05.2022 13:35 Відповісти
 
 