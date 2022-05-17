Захисник Маріуполя Козацький про атаки на "Азовсталь": Спочатку йде авіабомбардування, а далі обстріл із кораблів. Це безперервний жах. Чи витримає бункер - велика вдача
Дмитро Козацький з 2015-го служить у Маріуполі. Широкомасштабну війну Росії проти України він зустрів там же, і з 1 березня разом із іншими українськими військовими тримає оборону на заводі "Азовсталь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
10 травня на своїй фейсбук-сторінці Козацький виклав серію світлин, яку підписав: "Мій найболючіший фоторепортаж з "Азовсталі"". На фото — поранені українські військові. Ті знімки захисників Маріуполя миттю розійшлися українськими і світовими ЗМІ.
Мама Дмитра Ірина Юрченко — провідниця "Укрзалізниці". Щоранку вона пише синові повідомлення, аби той не сумнівався: за ситуацією на "Азовсталі" стежать і переживають. Дмитро завжди був патріотично налаштованим хлопцем — у 2014-му він покинув навчання у польському університеті і пішов на Майдан. Згодом приєднався до лав Нацгвардії, а ще за якийсь час вступив до полку "Азов".
"Я був військовим і ми готувалися до оборони міста, але я взагалі не чекав, що з Маріуполем буде така ситуація. Ми очікували, що вони можуть піти зі східного боку, з так званої "ДНР" або з моря. Однак не думали, що вони настільки зруйнують місто. З березня ми перебуваємо на "Азовсталі", і якщо Маріуполь зруйнуваний на 90-95%, то завод вони знищили вщент. Тут настільки глибокі вирви від снарядів, що шансів, що хоч якесь приміщення вціліє, нема", - розповів виданню Козацький.
За його словами, щодня російські військові працюють за певним циклом: спочатку йде авіабомбардування, далі артобстріл з корабельної артилерії, а потім — зі ствольної.
"Це безперервний жах. Перерви між обстрілами були лише тоді, коли відбувалася евакуація цивільного населення, але ввечері вони знову продовжували. Витримає бункер чи ні — це велика вдача. Я був у сховищах, які пробивала авіабомба. Коли ми забирали цивільних на евакуацію, то спершу не могли вивести їх через обстріли. Вирішили залишитися в них, трохи перечекати. І саме туди впала авіабомба. Вона частково пробила конструкцію сховища, завалило сходи, нам довелося виводити людей через дірку від бомби. Тож я думаю, що ці бомбосховища були побудовані для того, щоб пережити один удар, але не призначені, щоб по них постійно гатили", - продовжує оборонець Маріуполя.
Він додає, що з часом звикаєш навіть до цього.
"Ми маємо тримати оборону, у нас тут є поранені бійці, яких ми оберігаємо. Ми не можемо здатися в полон, не можемо їх покинути, адже вони зробили свій максимальний внесок у цю війну — хтось ціною власного життя, хтось — здоров'я. Є побратими, які потребують належного лікування, але вони не можуть його отримати. Ліки давно закінчилися. Якось я приходив у те місце, де в нас був польовий госпіталь, і один з військових розповів, що їм роздали останнє знеболювальне. Він береже його, поки не стане нестерпно боляче. Люди інколи на кращі часи бережуть щось смачне або алкоголь, а тут вимушені берегти знеболювальне", - розповідає Козацький.
"Особисто мене мотивують і тримають думки про краще майбутнє для всіх нас, про перемогу. Також приємно, що всі захисники Маріуполя та "Азовсталі" зараз є символом стійкості не лише для України, а й для світової спільноти. Я сподіваюсь, що інші наші військові дивляться на нас, мотивуються і продовжують тримати оборону далі. Мені здається, що важливо говорити не лише про жертовність військових, а й про їхніх рідних та батьків. Важко уявити, що відчувають батьки, які по 2-3 тижні не можуть зв'язатися з синами та доньками. Це також приклад мужності", - додає він.
Герой розповідає, що з мамою зідзвонюється рідко, але вони обмінюються повідомленнями щодня, коли є зв'язок.
"Вона розуміє, що мене не треба зайвий раз турбувати чи плакати в слухавку. У мене мама справжнього військового, завжди намагається підтримувати", - резюмував воїн.
"Я б хотіла, щоб влада використала всі важелі та зусилля, щоб витягнути наших військових. Вони не вороги нікому, не нацисти, вони просто люблять свою Україну, вони патріоти своєї держави і захисники своїх сімей. Маріуполь стримує наступ", - розповіла його мама Ірина Юрченко.
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Поэтому если путин ссылается на Косовский прецедент, то прокурор уголовного суда и суд ООН ждут доказательств. Не может же так быть, чтобы геноцид был, а доказательств не было🤔
то що наміняли суки зелені???
(с)
Лахта, ты мне будешь рассказывать, что происходит в моей стране? Нуну.
Большинство жителей Луганской и Донецкой областей Украины - этнические украинцы, никакого конфликта между ними и жителями других украинских регионов никогда не было и быть не могло.
Путин осуществляет в Крыму и на Донбассе тот же самый геноцид, который его собрат по преступлениям Милошевич творил в Косово
После российского вторжения в 2014 году сотни тысяч жителей оккупированных территорий - как Донбасса, так и Крыма - были вынуждены покинуть родные места, стать внутренними беженцами или переехать в другие страны. Оставшиеся превратились в заложников агрессивной политики российского режима: сейчас его представители буквально гоняются за жителями Донбасса и Крыма с целью https://ru.krymr.com/a/rossiya-ukraina-voyna-krym-prizyv-mobilizatsiya-srochnaya-sluzhba/31816315.html мобилизации их в российскую армию или «армии» «народных республик» - то есть по сути превращают людей в «пушечное мясо».
Правозащитная организация Крым SOS сhttps://krymsos.com/ru/v-kr%d1%8bmsos-sozdaly-reestr-*****%d1%8bh-komyssarov-nezakonno-pryz%d1%8bvayushhyh-kr%d1%8bmchan-v-armyyu-rf/ оздала реестр российских военных комиссаров Крыма, в него включены 18 человек. «Чем отличается незаконный призыв в оккупационную армию от других военных преступлений? Тем, что это - одно из тех военных преступлений, которые легче всего доказать.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович https://www.youtube.com/watch?v=faLPrqD0AL0&t=2s&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE заявил в эфире "Фейгин live".
Он считает, что свидетельством этого является недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о так называемом "территориальном споре" с Украиной.
"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - сказал Арестович.
Территориальные споры решаются в ООН и в суде ООН, а не на поле боя. Думаю что пока суд будет рассматривать территориальный спор в Крым нужно ввести голубые каски.