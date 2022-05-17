Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 травня, близько п'ятої години ранку ворог завдав ракетного удару по Охтирці. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань.



Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".



У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від сьогоднішнього удару по місту щонайменше п'ятеро осіб поранено.

Також читайте: Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини, - Живицький











Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький. ФОТО















