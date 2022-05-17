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Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 травня, близько п'ятої години ранку ворог завдав ракетного удару по Охтирці. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань.

Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків.
Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".

У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від сьогоднішнього удару по місту щонайменше п'ятеро осіб поранено.

Також читайте: Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини, - Живицький

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 01

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 02

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 03

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Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 04

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 05

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 06

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький 07

Автор: 

ракети (4093) Сумська область (3957) Живицький Дмитро (466) Охтирка (29)


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Пора #башити по територіям орків.
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17.05.2022 09:55 Відповісти
Так будет продолжаться до тех пор, пока свинарнику не нанесут сокрушительное поражение. Никакой безопасности Украине не будет, если остановиться на полумерах.
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17.05.2022 10:00 Відповісти
Тут в коментах є один хлопець, він постійно пояснює відсутність ударів у відповідь тим, що в нас немає на цих ділянках чи радарів контрбатарейних, чи то дальнобійної артилерії. Тому ми не відповідаємо.

Як на мій розсуд, то треба підгоняти до кордону три гради і херачити по курській і бєлгородській, куди долетить. Там є і залізничні станції, і склади ГСМ, і електропідстанції.

Все інше москалі сприймають як слабкість і лише будуть нарощувати кількість обстрілів...
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17.05.2022 10:10 Відповісти
Максимальну дальність залпу Граду пам'ятаєте? Треба щось серйозніше...
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17.05.2022 11:19 Відповісти
Треба виходити з того, що у нас є. Орки шмаляють по нашому прикордонню з "Градів" і навіть звичайних мінометів.
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17.05.2022 11:29 Відповісти
не буде ответочки буде біда
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17.05.2022 12:32 Відповісти
орочьи но врядли это крылатые торпедки как в киеве в марте где кратер и во дворе вообще апокалипсис скорее миномет какой то
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17.05.2022 19:00 Відповісти
 
 