На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Надійшла інформація про 11 загиблих мирних жителів, ще 8 поранено. Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, інститут, заводи, об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляють у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Дружківка, Соледар, Авдіївка, Мар’їнка, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Неліпівка, Бахмутське, Клинове, Нью-Йорк, Дробишеве, Очеретине, Адамівка, Сидорове.

Російські війська обстріляли мирне населення авіабомбами, ракетами "повітря-земля", реактивними системами "Ураган", з важкої артилерії та ракетних комплексів "Іскандер".

У Бахмуті один зі снарядів розірвався поруч із квартирою, де в цей час перебувала трирічна дівчинка.









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