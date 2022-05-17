На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Надійшла інформація про 11 загиблих мирних жителів, ще 8 поранено. Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, інститут, заводи, об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляють у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Дружківка, Соледар, Авдіївка, Мар’їнка, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Неліпівка, Бахмутське, Клинове, Нью-Йорк, Дробишеве, Очеретине, Адамівка, Сидорове.
Російські війська обстріляли мирне населення авіабомбами, ракетами "повітря-земля", реактивними системами "Ураган", з важкої артилерії та ракетних комплексів "Іскандер".
У Бахмуті один зі снарядів розірвався поруч із квартирою, де в цей час перебувала трирічна дівчинка.
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