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На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Надійшла інформація про 11 загиблих мирних жителів, ще 8 поранено. Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, інститут, заводи, об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляють у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Дружківка, Соледар, Авдіївка, Мар’їнка, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Неліпівка, Бахмутське, Клинове, Нью-Йорк, Дробишеве, Очеретине, Адамівка, Сидорове.

Російські війська обстріляли мирне населення авіабомбами, ракетами "повітря-земля", реактивними системами "Ураган", з важкої артилерії та ракетних комплексів "Іскандер".

У Бахмуті один зі снарядів розірвався поруч із квартирою, де в цей час перебувала трирічна дівчинка.

На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 01
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 02
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 03
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вбили 9 цивільних на Донеччині, шестеро осіб отримали поранення, - ОВА


На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 05
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 06
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 07
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 08
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 09
На Донеччині за добу росіяни вбили 11 мирних жителів. Нацполіція показала жахливі наслідки обстрілів окупантами 10

обстріл (29527) Нацполіція (15320) Донецька область (8932)


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тварюки
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17.05.2022 10:46 Відповісти
так выглядит защита рускоязычных жителей домбаса... а можно было построить за 30 лет государство, где всякие каламойшы, мердтвердчуки и шуфричи былы бы зажмуренные. Не будем цитировать арестовича. Когда говорили, что порнов ****, а мердтвердчук с его ОПЗЖдецом гребаное кодла, которое нужно отправить к оленю бузине, то никто и пальцем не пошевелил. Тут нужно брать кирпич и проламывать череп, и пох шо у королевской нету члена
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17.05.2022 10:52 Відповісти
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17.05.2022 10:59 Відповісти
жители Донбасса думали ято колбаса будет по 2-20
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17.05.2022 11:05 Відповісти
Все помнят вкус пломбира, но никто не помнит запах хлорки в толчках-лунках...
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17.05.2022 11:35 Відповісти
..і вєчнозєльоних помідОров в банках..(
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17.05.2022 14:00 Відповісти
 
 