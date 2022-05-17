"Кожен із нас "Азовсталь", - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 травня, в Маріїнському парку, навпроти посольства Китаю в Києві відбулась мирна акція на підтримку захисників Маріуполя.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час акції активісти, небайдужі до долі українських Героїв, закликали владу Китаю докласти зусиль для порятунку заблокованих на "Азовсталі" воїнів.
Крім того, вони закликали долучитися до порятунку українських воїнів Папу Римського.
Топ коментарі
+12 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар17.05.2022 14:15 Відповісти Посилання
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показати весь коментар17.05.2022 13:59 Відповісти Посилання
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показати весь коментар17.05.2022 14:08 Відповісти Посилання
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кожен з нас презедент
кожен з нас азовсталь
А ведь мужественных азовцев, по сути сдали в плен. Это ужасно, учитывая звериный нрав орков.