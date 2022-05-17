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"Кожен із нас "Азовсталь", - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 травня, в Маріїнському парку, навпроти посольства Китаю в Києві відбулась мирна акція на підтримку захисників Маріуполя.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час акції активісти, небайдужі до долі українських Героїв, закликали владу Китаю докласти зусиль для порятунку заблокованих на "Азовсталі" воїнів.

Крім того, вони закликали долучитися до порятунку українських воїнів Папу Римського.

Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 01
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 02
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 03
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 04
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 05
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 06
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 07
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 08
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 09
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 10
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 11
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 12
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 13
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 14
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 15
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 16
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 17
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 18
Кожен із нас Азовсталь, - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя 19

Читайте також: Гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває, - Верещук заявила, що обмін відбудеться після стабілізації поранених

Автор: 

акція (1461) Китай (4739) Маріуполь (3254) Папа Римський (336) посольство (950) Азов (794) Богачук Олег (1457) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+12
Вся Україна в шоковому стані після такого "обміну", хто дає гарантію, що вони всі повернуться живі і без ушкоджень після допитів і моральних, і фізичних.
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17.05.2022 14:15 Відповісти
+11
ЗЕ пропіарився на Маріуполі який він крутий поц і всьо. Що там буде далі йому по барабану.
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17.05.2022 13:59 Відповісти
+9
Це на камеру, потім будуть розповіді що когось не довезли, хтось втекти намагався і т.д., більше того зараз вони легалізують лугандон, коротше всі хто допустив щоб це сталося мають нести відповідальність.
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17.05.2022 14:08 Відповісти
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китайцы такие же фашисты как русня...хотя русня ещё вдобавок народ-*******
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17.05.2022 13:56 Відповісти
Вже без толку. Схоже зелень їх злила.
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17.05.2022 13:57 Відповісти
россия страна террорист и она должна быть признана таковой на международном уровне.
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17.05.2022 13:58 Відповісти
кожен з нас презедент
кожен з нас азовсталь
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17.05.2022 13:58 Відповісти
ЗЕ пропіарився на Маріуполі який він крутий поц і всьо. Що там буде далі йому по барабану.
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17.05.2022 13:59 Відповісти
Є такий фільм - "Людина зі сталі". Ось такі всі справжні українці, згуртовані Азовсталлю. Це сила! Слава Україні!
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17.05.2022 14:00 Відповісти
Но главное, что все живы-здоровы.
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17.05.2022 14:01 Відповісти
Це на камеру, потім будуть розповіді що когось не довезли, хтось втекти намагався і т.д., більше того зараз вони легалізують лугандон, коротше всі хто допустив щоб це сталося мають нести відповідальність.
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17.05.2022 14:08 Відповісти
Китайцям насрати на протести. В них партія.
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17.05.2022 14:04 Відповісти
Совсем у вас мозгов нету к китаёзам обращаться.
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17.05.2022 14:05 Відповісти
Ну вот, сволота и зашевелилась? - Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «защитников Мариуполя нельзя обменивать, их необходимо судить». Интересно, Гитлер судил пленных красноармейцев?
А ведь мужественных азовцев, по сути сдали в плен. Это ужасно, учитывая звериный нрав орков.
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17.05.2022 14:09 Відповісти
Вся Україна в шоковому стані після такого "обміну", хто дає гарантію, що вони всі повернуться живі і без ушкоджень після допитів і моральних, і фізичних.
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17.05.2022 14:15 Відповісти
Захисники Маріуполя як кість у горлі для зеленої влади. Бо захисники зараз дуже сильно портять рейтинг найвеличнішого довпойопа **********. Якщо їх не буде там взагалі, то у зебілів не буде проблем зе рейтингами. Тому зеленим гнидам вигідно здати всіх азовців хоч у полон, хоч на цвинтар і як можна швидше
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17.05.2022 14:46 Відповісти
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17.05.2022 16:31 Відповісти
Свого часу Китай підтримував режим червоних кхмерів в Камбоджі, де вони за 4 роки правління знищили 3 мільйони людей власного народу, а ви тут людяності у Китаю шукаєте. Це як до сатани молитись і благати рятувати невинних
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17.05.2022 16:46 Відповісти
Ваааа у людей на цій акції замість мізків вата!!! Звертатися до комуністів ???? Серйозно??? До тих, хто у своєму Китаї влаштовує політичні і не тільки репресії ???? Фуу які кончені!!! Акцію хочете? То пишіть на плакатах 'імпічмент зеленському за здачу півдня!' 'ні підвищенню податків' 'економіку на воєнні рельси' 'арешт верховної ради за зраду захисту країни!'
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17.05.2022 17:22 Відповісти
А чому це на колінах стоять ? пустоголові ???
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17.05.2022 21:03 Відповісти
Нашли у кого просить, ещё бы у северной Кореи попросили б. Китай ещё более тоталитарное государство чем рф. Это как за арестованных в Китае членов Фалуньгун просят по всему миру у которых принудительно отбирают органы. Сильно их освобождают? Еще по происхождению ковида много вопросов. Ну один раз помитинговать можно
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18.05.2022 03:04 Відповісти
 
 