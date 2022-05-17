У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбувається церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, церемонія відбувається в Українському домі.
Попрощатися з політиком прийшли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов, міністр оборони Олексій Резніков, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз.
Крім того, на церемонію прощання прийшли другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п'ятий президент України Петро Порошенко.
Нинішній президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідали церемонію прощання з Леонідом Кравчуком в "Українському домі". Подружжя Зеленських поклало квіти до труни першого президента України та вшанувало його пам'ять хвилиною мовчання.
Серед тих, хто прийшов попрощатися з політиком, помітили Ірену Кільчицьку, Ганну Герман та Дмитра Гордона.
Люди стоять у довгій черзі, яка простягається на сходи перед Українським домом, щоб попрощатися з Кравчуком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видатна людина із своїми плюсами і мінусами.
Як казав Леонід Макарович - "маємо те, що маємо".
Він ніколи не бажав шкоди Україні і українському народу. І ніколи не шукав для себе чи родичів вигоди.
На жаль, підтримка цього коменту відображає рівень коментаторів і читачів ЦН.
просто процент ****** обоих полов в украинском обществе стабильно высокий
Да ******** пишуть россійською....гадаете...
Йще перші вибори в Вєрховний Сафєт показали , що ну нема у НР шикокої підтримки .
Знали можливо Чорновола десь так 60-65% , але довіряли галичанам десь так 20% .
Навіть в рідному Київі так було . Тому тоді був вибір виклчлючно між Кравчуком й умовний щербицьким №2 ... Тобто могли б обрати й коммуняку типо Лукашенка .
До речі не Ющ перший згадав Голодомор , а Кравчук . В Україні вгазалом дуже пощастило , що перші три презідента в тій чи іншій мірі були україноцентричними .
Й Кравчук був більший , ніж Кучмо .
Просто Кравчук був усе життя функціонером теоретиком й погано розумівся в економічному управлінні ...
Але й Ющ який був візуально найбільш проукраїнським просто його егоїзм й недалекооглядність (можливо це наслідки отруєння) довели Країну до стану , що він підтримав в другому турі 2010 року московсько-єнакієвське банд-угрупування . А Кравчук ніколи не підтримував Ібуковича . Бо був майстером спорта по шахам .
Так что и за все наши провали, и за наши успехи отвечаем мы с вами - украинский народ! Поставили Шапкокрада и отразили российскую агрессию в 2014 - это все мы. Выбрали Зеленского и защитили Киев вопреки всем планам ОП и Кремля.
Віталій Портников: Президент "між крапельками"
Серед людей, які не дуже розуміють політичні реалії 90-х років минулого століття, прийнято розповідати про те, яким невдалим українським президентом був Леонід Кравчук, як Україна "помилилася", коли не обрала В'ячеслава Чорновола і як "комуніст завжди лишається комуністом" - а Кравчук був не просто комуністом, а ще й секретарем ЦК Компартії України з ідеології. Ну і, звісно, політична біографія Кравчука наступних років - не найкраще резюме
Скажу одразу, що всі ці наступні десятиліття мене не дуже цікавили. Я не вважав, що перший президент мав співпрацювати з будь-ким із політиків, які не дотягували навіть до цоколя його постаменту і не раз про це Леонідові Макаровичу говорив - втім, скажу відразу, що він ніколи до мене не прислуховувався і взагалі мало до кого прислуховувався. Політика завжди цікавила його як гра, він не був людиною з енциклопедії - а я дуже хотів, щоб він нею залишився.
Тепер про енциклопедію. 1991 року у нас не було жодного реального вибору між Кравчуком та Чорноволом. В Українській РСР жило населення, яке ще влітку 1991 року голосувало за "оновлений Союз" та й батьківщиною своєю вважало СРСР, а не Україну. Електорат Руху був зосереджений у західних областях країни, в інших регіонах рухівців вважали маргіналами. Навіть коли перед президентськими виборами я доводив В'ячеславу Максимовичу Чорновілу, що йому, киянину, слід відмовитись від посади голови Львівської ради заради кращого результату на виборах, на мене дивилися з подивом. Львів був форпостом, фортецею націонал-демократів, фортеці не здають.
Вибір у нас був не між Кравчуком та Чорноволом. А між Кравчуком та Станіславом Гуренком, останнім першим секретарем ЦК КПУ, противником не лише незалежності, а й перебудови - і дуже сильним номенклатурником. Те, що у боротьбі за владу Кравчук обійшов Гуренко ще перед путчем 1991 року та став безальтернативним лідером номенклатури - не просто успіх Кравчука. Це наше щастя. Завдяки цьому у нас з'явилася держава, яка не стала знову російською колонією - хоча багато хто потім і дуже хотів.
Так, Кравчук був професійним маніпулятором - а чого ви хотіли від партійного ідеолога? Він маніпулював депутатами-комуністами 24 серпня 1991 року, ці дурні щиро вірили, що незалежністю вони врятуються від Росії Єльцина та збережуть комуністичний заповідник - а він заборонив КПУ вже наступного дня. Він маніпулював українськими виборцями 1 грудня 1991 року - вони не дуже розуміли, що таке незалежність, але вірили в багату Україну, яку він їм обіцяв - при цьому він взагалі не розбирався в економіці. Він маніпулював честолюбством Єльцина в Біловезькій пущі - Борис Миколайович повірив, що стане царем, причому не тільки Великої, а й Білої, і Малої Русі - треба лише прибрати Горбачова та позбутися СРСР. А в результаті Кравчук використав СНД як інструмент для розлучення. У Москві були шоковані, коли в Україні з'явилася своя армія та своя валюта, але було вже пізно.
Чи хотіли б ви, щоб він не маніпулював? Щоб був кришталево чесним? Так, мабуть, також можна було - не з Кравчуком. Не виключаю, що й війна була б уже тоді, тільки воювала б Радянська Армія, яка була б у наших казармах - якщо хтось забув, жодних своїх військ Україна тоді просто не мала. І Крим могли б відібрати вже тоді, а не 2014 року - Росія заявила про свої права на нього 24 серпня 1991 року, а очолював делегацію з Москви, яка приїхала до Києва після проголошення незалежності політичний вчитель Путіна Анатолій Собчак, мер Петербурга. І так, він уже тоді думав так, як Путін зараз - я добре це пам'ятаю.
Леонід Кравчук зразка 1991 року - один із найсильніших навіть не українських, а пострадянських політиків. Кремль не міг його обіграти. Горбачов його ненавидів, а потім зненавидів і Єльцин - ясна річ, за обман, за те, що не отримав Україну в посаг.
І вони його скинули - вибори 1994 року це була російська політтехнологічна конструкція. Про те, що Леонід Кучма переможе на виборах я дізнався від президента Узбекистану Іслама Карімова, здається, за тиждень до голосування - Іслам Абдуганійович мені навіть відсоток у другому турі назвав і підтвердив: "ми так вирішили з Єльциним, Кравчук занадто незалежно поводиться:.
Але, звісно, не від них все залежало. Від українського народу. У 1991 року особливого вибору у народу не було. У 1994 році вибір був: між Україною та Росією.
Як це вже неодноразово згодом буде у нашій історії, "більша половина" народу візьме курс на схід. Електоральні помилки одних відшкодовуватимуться повстаннями інших. Обманювати Росію буде вже нікому.
На жаль, Україна тоді програла. Я пам'ятаю багатоденний шок після оголошення результатів вибору українського насєлєнія
Таке враження, що коментують похорон жиріновськага!
Невже Кравчук нічого доброго не зробив для України?
Як на мене, один його підпис на бєловєзьких угодах вартий того, щоб не вправлятися у виставленні рахунків цій людині. Почитайте уважніше попередній коментар з цитатою Портнікова.
Найлегше сидіти на дивані, й виставляти рахунки: те не зробив, а те зробив не так.
От підніми свою дупу з дивану, піди і зроби так, як треба, тоді будеш виливати свою жовч на сторінках мемуарів!
то ніякої війни б і не не було.
P. S.
Навіть дружок шуфрич не дочекався похорону і втік напередодні до Румунії (паспорт якої раніше завбачливо купив)! 👀
Для похорону людини такого статусу потрібно не день і не два.
До того ж, тіло треба було перевезти з німецької клініки.
А помер він, бо був патріотом і довіряв українським лікарям, а його тупо "залікували".
Німецьким лікарям не вдалося виправити те, що наробили наші хвахівці. Перевезли у Німеччину хворого вже у такому стані, що витягти не вдалося.
А українці запам'ятали кравчучки і ваучерний обман.
P. S.
Про його дружбу з медведчуком (кумом путіна), та про інші його злодіяння (наприклад розкрадання ЧМП - чорноморського морського пароплавства - найбільшого торгового флоту ссср, роззброєння армії та ін.), я вже мовчу!