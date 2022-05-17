У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувається церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, церемонія відбувається в Українському домі.

Попрощатися з політиком прийшли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов, міністр оборони Олексій Резніков, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз.

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Крім того, на церемонію прощання прийшли другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нинішній президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідали церемонію прощання з Леонідом Кравчуком в "Українському домі". Подружжя Зеленських поклало квіти до труни першого президента України та вшанувало його пам'ять хвилиною мовчання.

Серед тих, хто прийшов попрощатися з політиком, помітили Ірену Кільчицьку, Ганну Герман та Дмитра Гордона.

Люди стоять у довгій черзі, яка простягається на сходи перед Українським домом, щоб попрощатися з Кравчуком.

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