УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9088 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 686 79

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувається церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, церемонія відбувається в Українському домі.

Попрощатися з політиком прийшли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов, міністр оборони Олексій Резніков, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз.

Також читайте: Прощання з Кравчуком відбудеться 17 травня в Українському домі

Крім того, на церемонію прощання прийшли другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нинішній президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідали церемонію прощання з Леонідом Кравчуком в "Українському домі". Подружжя Зеленських поклало квіти до труни першого президента України та вшанувало його пам'ять хвилиною мовчання.

Серед тих, хто прийшов попрощатися з політиком, помітили Ірену Кільчицьку, Ганну Герман та Дмитра Гордона.

Люди стоять у довгій черзі, яка простягається на сходи перед Українським домом, щоб попрощатися з Кравчуком.

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 01

Також читайте: Кравчук завжди залишався з Україною, - Зеленський

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 02

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 03

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 04

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 05

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 06

Також читайте: Помер перший президент України Леонід Кравчук

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 07

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 08

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 09

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 10

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 11

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 12

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком 13

Автор: 

Київ (19793) Кравчук Леонід (546)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
мені тільки видали паспорт. і я проголосував за Вячеслава Чорновола, але прибититий на всю голову наріт проголосував за це убожество як кравчук.
показати весь коментар
17.05.2022 14:20 Відповісти
+21
Прощавай найбатша країна Східної Європи! Прощавай ЧМП! Прощавай 3-й ядерний арсенал в світі! "Дякуємо" за комсомольсько-баньдюківське олігархічне ярмо!
показати весь коментар
17.05.2022 14:23 Відповісти
+16
Давайте відверто - про Чорновола не знали тільки кишківники.
показати весь коментар
17.05.2022 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В совке была экономика?) А чего же магазины пустые были?)
показати весь коментар
17.05.2022 15:18 Відповісти
Можете это доказать на примере зерна? Или подсолнечного масла?)
показати весь коментар
17.05.2022 19:55 Відповісти
Давайте будем честными... Он был одним из тех кто РАЗВАЛИЛ совок и пропетлял от войны с рашкой на тот момент... Только за развал той ТЮРЬМЫ народов ему можно простить все остальные его грехи... Если у кого с памятью плохо, то еще в марте 91-го украинцы проголосовали за сохранение совка, а через полгода проголосовали за развал... При этом большинство голосовавших даже не понимали, что они разваливают совок... Как сверху сказали, так и голосовали)))
показати весь коментар
17.05.2022 15:16 Відповісти
100% підтримую. Молодь сьогодні дуже категорична і не знає, як це було насправді.
Видатна людина із своїми плюсами і мінусами.
Як казав Леонід Макарович - "маємо те, що маємо".
Він ніколи не бажав шкоди Україні і українському народу. І ніколи не шукав для себе чи родичів вигоди.
показати весь коментар
17.05.2022 17:50 Відповісти
Ганебний коментар у день похорону першого президента України!
На жаль, підтримка цього коменту відображає рівень коментаторів і читачів ЦН.
показати весь коментар
17.05.2022 15:31 Відповісти
20 лайков это разве поддержка? Да и из постоянных комментаторов там пара человек... И сравните с количеством посетителей и комментаторов сайта... Не нужно по одному коменту про всех судить) И тем более делать на основании этого выводы... Ибо вы тогда ничем не отличаетесь от того кого критикуете)
показати весь коментар
17.05.2022 16:13 Відповісти
Про покійника нічого поганого, багато чого гарного зробив Кравчук і в ті часи, коли це було зробити неможливо в кублі комуняк і КДБ. Навіть розвивав демократію, коли відмовився від президенства і пішов сам на перевибори. Але дуже велика помилка - віддати ядерну зброю кацапам. Якби США, то нічого страшного, ті б точно захистили від ворога, а то кацакпні. І друга помилка - це підтримка діючого президента, який розпочинав політику "какая разніца", тобись в бік мосвки і товаришував із Суркісами! Царство Небесне!
показати весь коментар
17.05.2022 17:12 Відповісти
мені тільки видали паспорт. і я проголосував за Вячеслава Чорновола, але прибититий на всю голову наріт проголосував за це убожество як кравчук.
показати весь коментар
17.05.2022 14:20 Відповісти
давайте вдверто, про Чорновола тоді мало хто знав. Не готові тоді були за нього проголосувати, народ тільки відійшов від радянського союзу.
показати весь коментар
17.05.2022 14:24 Відповісти
Давайте відверто - про Чорновола не знали тільки кишківники.
показати весь коментар
17.05.2022 14:28 Відповісти
У нас сейчас есть 73%, которые голосовали за любое опудало с наклейкой зе, а вы хотели от совков, привыкших голосовать по указке, чтобы они проголосовали за Черновола)
показати весь коментар
17.05.2022 15:32 Відповісти
ага, и про Рух тоже никто не знал да им пугали совков еще со времен махрового СССР!

просто процент ****** обоих полов в украинском обществе стабильно высокий
показати весь коментар
17.05.2022 14:36 Відповісти
\\просто процент ****** обоих полов в украинском обществе стабильно высокий\\

Да ******** пишуть россійською....гадаете...
показати весь коментар
17.05.2022 14:39 Відповісти
Шо значить не знали? Засідання Верховної Ради не бачили? Ну нехай вживу його небачили, але по телевізору, газет та радіо його його діяльність висвітлювали.
показати весь коментар
17.05.2022 14:37 Відповісти
ядобре пам*ятаю ті часи, люди по Польшам та по базарам торгували. Політикою мало хто переймався. У нас і зараз достатньо людей "вне политики", а тоді мало хто розбирався чим Чорновол відрізняється від Кравчука.
показати весь коментар
17.05.2022 14:46 Відповісти
Паспорт видають в 16, а голосувати можна тільки з 18
показати весь коментар
17.05.2022 14:35 Відповісти
ВыдаваЛИ в 16) Сейчас в 14-ть)
показати весь коментар
17.05.2022 15:01 Відповісти
а я так и не успел, т.к. только в 2001 году мне исполнилось 18, а его уже не было
показати весь коментар
17.05.2022 14:57 Відповісти
Опуститеся зі хмар на грішну землю . Я був у Народному Русі йще з 1989 року .
Йще перші вибори в Вєрховний Сафєт показали , що ну нема у НР шикокої підтримки .
Знали можливо Чорновола десь так 60-65% , але довіряли галичанам десь так 20% .
Навіть в рідному Київі так було . Тому тоді був вибір виклчлючно між Кравчуком й умовний щербицьким №2 ... Тобто могли б обрати й коммуняку типо Лукашенка .

До речі не Ющ перший згадав Голодомор , а Кравчук . В Україні вгазалом дуже пощастило , що перші три презідента в тій чи іншій мірі були україноцентричними .
Й Кравчук був більший , ніж Кучмо .
Просто Кравчук був усе життя функціонером теоретиком й погано розумівся в економічному управлінні ...
Але й Ющ який був візуально найбільш проукраїнським просто його егоїзм й недалекооглядність (можливо це наслідки отруєння) довели Країну до стану , що він підтримав в другому турі 2010 року московсько-єнакієвське банд-угрупування . А Кравчук ніколи не підтримував Ібуковича . Бо був майстером спорта по шахам .
показати весь коментар
18.05.2022 08:20 Відповісти
А ти здриснув до Хранції і розпинаєшся тут? Чому не в Україні хоча б в теробороні?
показати весь коментар
17.05.2022 14:27 Відповісти
Небагато наріду прийшло...
показати весь коментар
17.05.2022 14:21 Відповісти
только те, кто от него зависел. для них это действительно горе - теперь от них начнут откусывать со всех сторон
показати весь коментар
17.05.2022 14:37 Відповісти
Наріду там немає взагалі,є кому добре красти при ньому було ну і чия присутніть обовязкова .
показати весь коментар
17.05.2022 14:52 Відповісти
Прощавай найбатша країна Східної Європи! Прощавай ЧМП! Прощавай 3-й ядерний арсенал в світі! "Дякуємо" за комсомольсько-баньдюківське олігархічне ярмо!
показати весь коментар
17.05.2022 14:23 Відповісти
Найбагатіша країна Європи за жебраками. Магазини в яких не було товарів, у людей були гроші які не можна було витратити, промисловість яка виробляла речі, які нікому не були потрібні... Такий собі успіх
показати весь коментар
17.05.2022 14:33 Відповісти
В кого були гроші, а в кого й не було...
показати весь коментар
17.05.2022 14:37 Відповісти
А что же эта найбагатейшая страна производила? Что в магазинах можно было купить?)
показати весь коментар
17.05.2022 15:04 Відповісти
Коли це Украіна була найбагатшою краіною Європи ? для чого писати цю дичину ,так була розвинена промисловість ,так всі мали роботу і невисоку зарплату і пусті полки магазинів .
показати весь коментар
17.05.2022 15:51 Відповісти
Щодо ядерного потенціалу не згоден. Кравчук тут не до чого. Будапештський меморандум оформив Кучма, який цього не заперечує. Проте, по всіх каналах передається повідомлення про те, що Кравчук мав відношення до ядерного роззброєння України. Очевидно, хочуть усе списати на покійника і обілити Кучму.
показати весь коментар
18.05.2022 00:27 Відповісти
Інформація для тупих: ракети Х-55 віддав за газ в 1999 році Л. Кучма.
показати весь коментар
17.05.2022 15:04 Відповісти
Нічого він(Кравчук) не віддавав.Це твій Кучма повністю розброїв Україну.
показати весь коментар
18.05.2022 00:31 Відповісти
Ключове слово - "Порошенко".
показати весь коментар
17.05.2022 14:25 Відповісти
А КТО развалил совок? Только за одно это он не заслуживает уважение?
показати весь коментар
17.05.2022 15:08 Відповісти
Цю фразу Хілона Діоген Лаертський в трактаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B2%C2%BB «Про життя, вчення та висловлювання славетних філософів» подає як «τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν». В пізніх римських авторів вона перетворилася на вислів «De mortuis aut bene, aut nihil» (про мертвих - або добре, або нічого). Популярна легенда додає до цього вислову ще й завершення «окрім правди», яке, однак, не згадане в жодному з давніх джерел. (С)
показати весь коментар
17.05.2022 14:30 Відповісти
Ну давайте тоді нити про харошого Льоню.
показати весь коментар
17.05.2022 14:50 Відповісти
10 липня 1994 року в Україні пройшов другий тур виборів президента, в якому переміг Леонід Данилович Кучма, котрий набрав 52,15% голосів (14 016 850) проти 45,06% (12 111 603) у чинного президента Леоніда Кравчука - ти тоді за кого голосував?
показати весь коментар
17.05.2022 14:29 Відповісти
Вообще-то все наши политики за 30 лет блестяще справились со своей задачей - обеспечили себе и своим наследниками безбедное существование на много лет вперед. Ни у одного из них не было задачи сделать Украину богатой и процветающей - только личный успех и близкого круга подельников.
Так что и за все наши провали, и за наши успехи отвечаем мы с вами - украинский народ! Поставили Шапкокрада и отразили российскую агрессию в 2014 - это все мы. Выбрали Зеленского и защитили Киев вопреки всем планам ОП и Кремля.
показати весь коментар
17.05.2022 17:16 Відповісти
Брешеш. Паспорт видавали з 16 років, а право обирати Президента ти набув у 18-ть.
показати весь коментар
17.05.2022 14:30 Відповісти
Ну и *** с тобой, отдал нашу бімбу, а мы теперь страдай. Надеюсь подобие ада таки є.
показати весь коментар
17.05.2022 14:31 Відповісти
« Мы будем, есть сало и мясо, а москалям отдадим хвосты и зубы Они нам газ сами принесут от голода» Кравчук 1991 г Всё предвидел!
показати весь коментар
17.05.2022 14:34 Відповісти
А коли він свого першого російськомовного вбив, Кравчук не казав?
показати весь коментар
17.05.2022 14:43 Відповісти
То шо, галя герман приповзла в окулярах? То це треш-похорон? В шуфрич де? А ,забув..він же спетляв за кордон в Чернівецькій області. По рило не скоро тепер отримає.
показати весь коментар
17.05.2022 14:35 Відповісти
Завтра забудуть ,ну і хер з ним.
показати весь коментар
17.05.2022 14:37 Відповісти
Збіговисько некрофілів
показати весь коментар
17.05.2022 14:43 Відповісти
Жиріновський, ще у 1991 р. казав: "Украины не будет...", то можливо всі наші президенти, здаючи заводи і пароплави на металобрухт, теж мали подібні думки???
показати весь коментар
17.05.2022 14:50 Відповісти
Залишу це тут.

Віталій Портников: Президент "між крапельками"

Серед людей, які не дуже розуміють політичні реалії 90-х років минулого століття, прийнято розповідати про те, яким невдалим українським президентом був Леонід Кравчук, як Україна "помилилася", коли не обрала В'ячеслава Чорновола і як "комуніст завжди лишається комуністом" - а Кравчук був не просто комуністом, а ще й секретарем ЦК Компартії України з ідеології. Ну і, звісно, політична біографія Кравчука наступних років - не найкраще резюме

Скажу одразу, що всі ці наступні десятиліття мене не дуже цікавили. Я не вважав, що перший президент мав співпрацювати з будь-ким із політиків, які не дотягували навіть до цоколя його постаменту і не раз про це Леонідові Макаровичу говорив - втім, скажу відразу, що він ніколи до мене не прислуховувався і взагалі мало до кого прислуховувався. Політика завжди цікавила його як гра, він не був людиною з енциклопедії - а я дуже хотів, щоб він нею залишився.

Тепер про енциклопедію. 1991 року у нас не було жодного реального вибору між Кравчуком та Чорноволом. В Українській РСР жило населення, яке ще влітку 1991 року голосувало за "оновлений Союз" та й батьківщиною своєю вважало СРСР, а не Україну. Електорат Руху був зосереджений у західних областях країни, в інших регіонах рухівців вважали маргіналами. Навіть коли перед президентськими виборами я доводив В'ячеславу Максимовичу Чорновілу, що йому, киянину, слід відмовитись від посади голови Львівської ради заради кращого результату на виборах, на мене дивилися з подивом. Львів був форпостом, фортецею націонал-демократів, фортеці не здають.

Вибір у нас був не між Кравчуком та Чорноволом. А між Кравчуком та Станіславом Гуренком, останнім першим секретарем ЦК КПУ, противником не лише незалежності, а й перебудови - і дуже сильним номенклатурником. Те, що у боротьбі за владу Кравчук обійшов Гуренко ще перед путчем 1991 року та став безальтернативним лідером номенклатури - не просто успіх Кравчука. Це наше щастя. Завдяки цьому у нас з'явилася держава, яка не стала знову російською колонією - хоча багато хто потім і дуже хотів.

Так, Кравчук був професійним маніпулятором - а чого ви хотіли від партійного ідеолога? Він маніпулював депутатами-комуністами 24 серпня 1991 року, ці дурні щиро вірили, що незалежністю вони врятуються від Росії Єльцина та збережуть комуністичний заповідник - а він заборонив КПУ вже наступного дня. Він маніпулював українськими виборцями 1 грудня 1991 року - вони не дуже розуміли, що таке незалежність, але вірили в багату Україну, яку він їм обіцяв - при цьому він взагалі не розбирався в економіці. Він маніпулював честолюбством Єльцина в Біловезькій пущі - Борис Миколайович повірив, що стане царем, причому не тільки Великої, а й Білої, і Малої Русі - треба лише прибрати Горбачова та позбутися СРСР. А в результаті Кравчук використав СНД як інструмент для розлучення. У Москві були шоковані, коли в Україні з'явилася своя армія та своя валюта, але було вже пізно.

Чи хотіли б ви, щоб він не маніпулював? Щоб був кришталево чесним? Так, мабуть, також можна було - не з Кравчуком. Не виключаю, що й війна була б уже тоді, тільки воювала б Радянська Армія, яка була б у наших казармах - якщо хтось забув, жодних своїх військ Україна тоді просто не мала. І Крим могли б відібрати вже тоді, а не 2014 року - Росія заявила про свої права на нього 24 серпня 1991 року, а очолював делегацію з Москви, яка приїхала до Києва після проголошення незалежності політичний вчитель Путіна Анатолій Собчак, мер Петербурга. І так, він уже тоді думав так, як Путін зараз - я добре це пам'ятаю.

Леонід Кравчук зразка 1991 року - один із найсильніших навіть не українських, а пострадянських політиків. Кремль не міг його обіграти. Горбачов його ненавидів, а потім зненавидів і Єльцин - ясна річ, за обман, за те, що не отримав Україну в посаг.

І вони його скинули - вибори 1994 року це була російська політтехнологічна конструкція. Про те, що Леонід Кучма переможе на виборах я дізнався від президента Узбекистану Іслама Карімова, здається, за тиждень до голосування - Іслам Абдуганійович мені навіть відсоток у другому турі назвав і підтвердив: "ми так вирішили з Єльциним, Кравчук занадто незалежно поводиться:.

Але, звісно, ​​не від них все залежало. Від українського народу. У 1991 року особливого вибору у народу не було. У 1994 році вибір був: між Україною та Росією.

Як це вже неодноразово згодом буде у нашій історії, "більша половина" народу візьме курс на схід. Електоральні помилки одних відшкодовуватимуться повстаннями інших. Обманювати Росію буде вже нікому.
показати весь коментар
17.05.2022 14:53 Відповісти
Все вірно, на виборах 1994 року ми вибирали між Україною і росією.
На жаль, Україна тоді програла. Я пам'ятаю багатоденний шок після оголошення результатів вибору українського насєлєнія
показати весь коментар
17.05.2022 15:28 Відповісти
Я пришел был только с армии, первый тур не помню(наверное был на работе), а на второй тур к нам прям на работу приезжали голосовать) Какая там тайна выборов) Помню на меня еще все вызверились, как ты можешь за Кравчука голосовать, он бЕндеровцам продался)))
показати весь коментар
17.05.2022 20:22 Відповісти
Звиздец сколько, *********, он столько гадости сделал для Украины, а для него такие почести, . Мы сейчас воюем ,в том числе из-за него . Он виноват , что Украина оказалась, слабой , поэтому расия и напала . На Финов не напали ,они сильные , напали на слабую Украину . В 1991-м повернули не туда .
показати весь коментар
17.05.2022 14:53 Відповісти
В 91-м могли вообще никуда не повернуть... Просто подписать новый союзный договор...
показати весь коментар
17.05.2022 20:26 Відповісти
Просрав ВСЮ ядерну зброю, віддав москалям всі ТУ-160 та ТУ-95, віддав паРаші 500 крилатих ракет, якими вони тепер нас ********, НЕ ХОТІВ незалежності України, адже комуняка сраний був проти, а хотів новий срср. Зрадник, який посприяв вбивству В. Черновола. Перегляньте шикарний фільм: https://youtu.be/3X-jou18qKU
показати весь коментар
17.05.2022 15:03 Відповісти
Не будь дурнем і поцікався, хто і коли віддав ракети, і чий підпис під будапештським меморандумом.
показати весь коментар
17.05.2022 15:10 Відповісти
Гонки на кравчучках начались. потом передут на кучмовозы и так по нарастающей до четвёртого, пятый и шестой на пожизненное. НАХЕРА УВЕКОВЕЧИВАТЬ ВОТ ЦЕ ?
показати весь коментар
17.05.2022 15:07 Відповісти
Если бы негодяй-президент не отдал все Ядерное оружие а оставил хотя бы тактическое ,не было бы сегодня войны,он нас считал недолюдьми,мол не смогли бы содержать,хотя наш Народ талантлив во всем,все смогли бы,кровь украинцев и на его совести,непонятно кто организовал этот шабаш с похоронами антихриста в это тяжелое для страны время?Осиновый кол в догонку ему..
показати весь коментар
17.05.2022 15:14 Відповісти
Людоньки добрі, а ви можете хоч у день похорону не обсирати першого президента України?
Таке враження, що коментують похорон жиріновськага!
Невже Кравчук нічого доброго не зробив для України?
Як на мене, один його підпис на бєловєзьких угодах вартий того, щоб не вправлятися у виставленні рахунків цій людині. Почитайте уважніше попередній коментар з цитатою Портнікова.
Найлегше сидіти на дивані, й виставляти рахунки: те не зробив, а те зробив не так.
От підніми свою дупу з дивану, піди і зроби так, як треба, тоді будеш виливати свою жовч на сторінках мемуарів!
показати весь коментар
17.05.2022 15:23 Відповісти
Чи хоч би мужики,ці що тут сидять,строчать з дивану,підняли свої дупи і пішли би зробили для своєї краіни що не будь.Хоча би мову українську вивчили для початку,пішли в тероборону чи на війну,чи волонтером .Язиком когось полоскати простіше.Саме більше худа для Украіни зробив чучма.
показати весь коментар
17.05.2022 15:41 Відповісти
Якби Кравчук не почав підкладати Україну під Росію,
то ніякої війни б і не не було.
показати весь коментар
17.05.2022 17:06 Відповісти
Зі всіх президентів незалежної України, починаючм з 1991 року по сьогоднішний день, единий Дійсно Президент з великої літери.Про всіх інших не можу згадати нічого поганого, але ще менше доброго.
показати весь коментар
17.05.2022 15:51 Відповісти
В Останніх пів року його не було видно і чути
показати весь коментар
17.05.2022 16:23 Відповісти
А чого так довго (цілий тиждень) "квасили"?! Думали, що воскресне, як Христос?! 🤔🤣
P. S.
Навіть дружок шуфрич не дочекався похорону і втік напередодні до Румунії (паспорт якої раніше завбачливо купив)! 👀
показати весь коментар
17.05.2022 16:36 Відповісти
Не квасили, а готували церемонію похорону. До чого тут ці цинічні коменти про воскресіння?
Для похорону людини такого статусу потрібно не день і не два.
До того ж, тіло треба було перевезти з німецької клініки.
А помер він, бо був патріотом і довіряв українським лікарям, а його тупо "залікували".
Німецьким лікарям не вдалося виправити те, що наробили наші хвахівці. Перевезли у Німеччину хворого вже у такому стані, що витягти не вдалося.
показати весь коментар
17.05.2022 23:25 Відповісти
На прощання прийшли Германи, Кучми і Гордони - для кого він старався.
А українці запам'ятали кравчучки і ваучерний обман.
показати весь коментар
17.05.2022 17:08 Відповісти
От Мороза не треба було пускати. Гидота ще та!
показати весь коментар
17.05.2022 17:32 Відповісти
Все (довге) життя, цей персонаж всіх обдурював: вчасно перефарбовувався і проходив крізь дощові краплі, щоб залишатися на вершині влади! Він був ще й великим словоблудом (не дарма очолював ідеологічний відділ (агітації і пропаганди) цк кпу) і так "запудрив" мозок людям, що багато ще й досі вважають його великим державним діячем і патріотом України! В реальному житті він робив все навпаки до того, що говорив і обіцяв, (згадайте його першу брехливу передвиборчу програму пять "Д")!
P. S.
Про його дружбу з медведчуком (кумом путіна), та про інші його злодіяння (наприклад розкрадання ЧМП - чорноморського морського пароплавства - найбільшого торгового флоту ссср, роззброєння армії та ін.), я вже мовчу!
показати весь коментар
17.05.2022 18:03 Відповісти
***********! А чи не забагато честі!?!?! Кинути в яму та засипати як собаку. Тьху!
показати весь коментар
17.05.2022 18:55 Відповісти
ганночка герман зв'явилася нарешті...і звідки вона виповзла??
показати весь коментар
17.05.2022 21:50 Відповісти
Це тільки у мене таке відчуття, чи ні? Більшість коментаторів або вороги України (ДНРівці, ЛНРрівці, кацапи, або безграмотні неуки, або базарники, або бездарні піарники). Що ви в своєму житті зробили доброго для своєї країни? У вас ні совісті, ні честі, ні людяності. Леонід Кравчук є першим президентом України. Якщо самі ніколи нічого розумного за все своє життя не написали, то хоч почитайте, що пише про нього Портников. Кожен із шести президентів робив хороші справи (не віддав Україну назад у рабство росії ), але робив і помилки. В 1991 році суспільство було зовсім інше (комуністи, комсомольці, громадяни СРСР). Хто міг тоді стати першим президентом? Звичайно - комуніст. Добре, що хоч не росіянин. Чому ж ви навіть зараз не виберете президентом українця і патріота, а вибираєте все тих же совкових друзів росії?
показати весь коментар
18.05.2022 00:30 Відповісти
 
 