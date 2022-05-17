Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Пошкоджені будинки, школа, перебиті лінії електропередач, - Кириленко. ФОТО

Оперативна ситуація щодо російського вторгнення на Донеччині станом на середину дня 17 травня залишається напруженою.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає. У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше", - йдеться у повідомленні.





За інформацією Донецької ОВА у Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів.

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"Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання. Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає. У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт", - додав Павло Кириленко.



