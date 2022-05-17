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Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли. ФОТО

Рятувальники за добу загасили шість пожеж, які виникли через обстріли Миколаєва та області російськими військами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 17 травня у фейсбуці Головне управління ДСНС в Миколаївській області.

Зазначається, що за добу пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж, 6 з яких виникли внаслідок російської агресії та обстрілів територій Миколаєва та області.

Зокрема чергові караули загасили пожежу покрівлі меблевого салону на проспекті Центральному м. Миколаєва на площі 100 кв. м, а також автомобіля Daewoo, припаркованого у дворі за цією ж адресою на площі 5 кв. м.

Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли 01

Також вогнеборці ліквідували пожежу веранди приватного житлового будинку та автомобіля ВАЗ на вул. Березнегуватська смт Березнегувате  Баштанського району на площі 20 кв. м.

Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли 02

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Рятувальники ліквідували три пожежі на території Миколаївського району, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, зокрема у с. Шевченкове  ліквідували пожежу двох гаражів та господарчої споруди на території двох приватних домоволодінь на площі 60 кв.м, пожежу 6 гаражів на території гаражного кооперативу "Луч", пожежу складу на одному з підприємств на площі 1 000 кв. м.

Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли 03
Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли 04

Також сталося займання літньої кухні на території приватного домоволодіння мкр Тернівка м. Миколаєва. Пожежу на площі 20 кв. м ліквідували, її причина встановлюється.

Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли 05
Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли 06

Рятувальники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення надавали допомогу співробітникам поліції у вилученні тіла загиблої жінки 1939 р. н., яка впала у колодязь глибиною 5 м на території приватного домоволодіння на вул. Сагайдачного м. Миколаєва.

Також повідомляється, що піротехнічні групи впродовж 16 травня відпрацювали 26 звернень і вилучили 37 боєприпасів. Загалом, від початку війни, вилучено 1844 боєприпаси та відреаговано на 2818 заявок, з 3007 наданих.

Автор: 

Миколаїв (1819) Миколаївська область (2304) пожежа (4365) ДСНС (5192)


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Ага, а также в пятый раз была полностью уничтожена вся авиация и ППО Украины, верим)))
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17.05.2022 15:19 Відповісти
Ответка будет - корабли которые наносили удары, будут уничтожены в крымской акватории. От украинских ракет им не спрятаться.
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17.05.2022 15:21 Відповісти
https://www.kp.ru/online/news/4749812/ https://www.kp.ru/online/news/4749812/

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17.05.2022 15:24 Відповісти
кацапванька иди домой
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17.05.2022 15:25 Відповісти
Вот читаю названия заголовок статеек. А в голове трёхмесячные статьи, как нам рассказывали о войне, которой почему-то в юридическую плоскость до сих не ввели. Ясное дело, - почему. Ведь нужно будет национализировать предприятия олигархов и групп влияния в государственное. А кто же такого куша (лакомого пирога) захочет позбавится. А ведь в законе об обороне Украины там прямо таки написано, что и как делать и откуда грошi брати. Только то другая краiна наверное ? Так? И вот тут возникаем питання, якшо гарант целостности страны не выполнил обязанности возложившиеся на него, что с ним делать? А территория сужается ,люди гибнут и лишаются всего, мало того, за восемь лет граждан не могут защитить, тысячи смертей, это как, кто в ответе?
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17.05.2022 15:29 Відповісти
 
 