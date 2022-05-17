Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли. ФОТО
Рятувальники за добу загасили шість пожеж, які виникли через обстріли Миколаєва та області російськими військами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 17 травня у фейсбуці Головне управління ДСНС в Миколаївській області.
Зазначається, що за добу пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж, 6 з яких виникли внаслідок російської агресії та обстрілів територій Миколаєва та області.
Зокрема чергові караули загасили пожежу покрівлі меблевого салону на проспекті Центральному м. Миколаєва на площі 100 кв. м, а також автомобіля Daewoo, припаркованого у дворі за цією ж адресою на площі 5 кв. м.
Також вогнеборці ліквідували пожежу веранди приватного житлового будинку та автомобіля ВАЗ на вул. Березнегуватська смт Березнегувате Баштанського району на площі 20 кв. м.
Рятувальники ліквідували три пожежі на території Миколаївського району, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, зокрема у с. Шевченкове ліквідували пожежу двох гаражів та господарчої споруди на території двох приватних домоволодінь на площі 60 кв.м, пожежу 6 гаражів на території гаражного кооперативу "Луч", пожежу складу на одному з підприємств на площі 1 000 кв. м.
Також сталося займання літньої кухні на території приватного домоволодіння мкр Тернівка м. Миколаєва. Пожежу на площі 20 кв. м ліквідували, її причина встановлюється.
Рятувальники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення надавали допомогу співробітникам поліції у вилученні тіла загиблої жінки 1939 р. н., яка впала у колодязь глибиною 5 м на території приватного домоволодіння на вул. Сагайдачного м. Миколаєва.
Також повідомляється, що піротехнічні групи впродовж 16 травня відпрацювали 26 звернень і вилучили 37 боєприпасів. Загалом, від початку війни, вилучено 1844 боєприпаси та відреаговано на 2818 заявок, з 3007 наданих.
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