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ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля. ФОТО

Державне бюро розслідувань встановило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники ДБР встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ. Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що у 2018 році Міністерство фінансів США внесло цю російську компанію та її генерального директора до т. зв. "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.

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ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля 01
ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля 02
ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля 03

Працівники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.Триває досудове слідство.

Київська область (4132) кремль (531) олігарх (936) ДБР (3590)


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Топ коментарі
+18
Все що належить кацапським свиням в Україні має бути передано українській громаді.Крапка.
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17.05.2022 15:35 Відповісти
+14
а бізнес гундяєва в Україні упц мп не наближений до крємля, його закривати не треба, хай працює і далі?
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17.05.2022 15:52 Відповісти
+12
Какая "неожиданность"! ГБР обнаружили российский бизнес из сотен работавших и продолжающих работать в Украине.
Недвижимостью не хотите заняться? Особенно коммерческой. Ооочень удивитесь ... Сорян, ***** спорол. Там же в совладельцах очень серьезные люди из Украины. Туда низя.
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17.05.2022 15:42 Відповісти
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Все що належить кацапським свиням в Україні має бути передано українській громаді.Крапка.
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17.05.2022 15:35 Відповісти
КАНстрой, ну Чисто і Прозоро "український". Отой гадючник тре давно вже рознести на друзки.
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17.05.2022 15:50 Відповісти
А також посадка і конфіскація всієї багатотисячної кацапської агентури (від депутата олігарха до колаборантів депутата району)
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17.05.2022 17:38 Відповісти
Бизнес отдать мне ,Молчанова с подельниками повесить !
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17.05.2022 15:35 Відповісти
На Вєталя КАНстройського натяк?))))
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17.05.2022 15:52 Відповісти
амуницию отобрать в ДБР и отдать воинам на нуле !
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17.05.2022 15:38 Відповісти
шось не бачу я у них якоїсь навороченої снаряги. Тор на бійці - на фіга йому?

ну й ДШК нештатні )) теж понти безтолкові
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17.05.2022 15:45 Відповісти
та вы и раньше обо всем знали! та только откаты, суки, получали. мразь зеленая, чтоб вы все суки на обмен пошли в подвалы дыныры. *****, нненавижу!
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17.05.2022 15:40 Відповісти
Пишут что этой ночью, бункерному нацисту делали операцию в результате которой, требуется более серьезное хирургическое вмешательство. Кто что слышал по этому поводу?
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17.05.2022 15:40 Відповісти
Источник - "генерел СВР" с нулевой репутацией.
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17.05.2022 15:56 Відповісти
Гетманцева слід там не знайшли?..
Я б не здивувався...
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17.05.2022 15:41 Відповісти
Я б удивился: не искали и нашли.
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17.05.2022 15:57 Відповісти
Какая "неожиданность"! ГБР обнаружили российский бизнес из сотен работавших и продолжающих работать в Украине.
Недвижимостью не хотите заняться? Особенно коммерческой. Ооочень удивитесь ... Сорян, ***** спорол. Там же в совладельцах очень серьезные люди из Украины. Туда низя.
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17.05.2022 15:42 Відповісти
Йшов третій день війни. ДБР спрацювало. Молодці.
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17.05.2022 15:47 Відповісти
тварины ******
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17.05.2022 17:04 Відповісти
а бізнес гундяєва в Україні упц мп не наближений до крємля, його закривати не треба, хай працює і далі?
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17.05.2022 15:52 Відповісти
ніколи.....там усім занесено....
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17.05.2022 16:00 Відповісти
Ось ще інформація.
16.04.21
Підсанкційний депутат Держдуми РФ , який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію. Отримав дозвіл від АМКУ на + 2 готелі за цей тиждень.Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні? Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстоп-менеджер Борис Баум. Чому небезпечно віддавати контроль за обігом цього "наркотику" агентам Кремля, думаю, зрозуміло. Ось такий у нас вийшов легалайз", - зазначила Загребельська.
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17.05.2022 16:00 Відповісти
С законом об игральном бизнесе нужно будет разбираться отдельно. Там было 8 или 9ь законопроектов, у каждого из которых были свои лоббисты. И я так понял, что выбрали тот, который отстаивал интересы группы российских олигархов. При этом еще и бюджет потерял огромные деньги. Лучше бы они аваковские лохотроны оставили.
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17.05.2022 16:33 Відповісти
Загуглил. Производитель газоблока "Аэрок". Почему это сразу не указывать? Газоблок, кстати, был неплохой, но это значения не имеет...
Все полки в Форе и АТБ завалены майонезами и соусами "Торчин" от торговой марки "Nestle", которая продолжает вести бизнес в рашке. Не покупайте их!
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17.05.2022 16:27 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3341577/***********************************************************************************
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17.05.2022 16:44 Відповісти
Ага...там еще пару генералов, полковников и харкивских пИтушар есть! Харкивских питушар даже больше!

Черти сбушные, как оно на бабле мокшанском?
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17.05.2022 16:46 Відповісти
"у 2018 році Міністерство фінансів США внесло цю російську компанію та її генерального директора до т. зв. "кремлівського списку" - переліку суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна. " В 2018 !!!!!!! А украинское ДБР в 2022г., после, почти 3-х месяцев войны, очнулось !! Кто там руководятел в ДБРе ?
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17.05.2022 16:56 Відповісти
Хоч побачили на четвертий рік свого існування, а то все бігали за Порошенко, тирили документи на картини в мізеї, щоб хоч щось пришити, а під носом реальний ворог. Який піп - такий прихід. Адвокати Овоща знайшли друзів Овоща!
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17.05.2022 16:59 Відповісти
 
 