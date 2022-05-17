ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля. ФОТО

Державне бюро розслідувань встановило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники ДБР встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ. Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що у 2018 році Міністерство фінансів США внесло цю російську компанію та її генерального директора до т. зв. "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.

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Працівники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.Триває досудове слідство.

