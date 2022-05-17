ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Молчанова, наближеного до Кремля. ФОТО
Державне бюро розслідувань встановило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.
Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівники ДБР встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ. Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.
У ДБР нагадали, що у 2018 році Міністерство фінансів США внесло цю російську компанію та її генерального директора до т. зв. "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.
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Працівники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.Триває досудове слідство.
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ну й ДШК нештатні )) теж понти безтолкові
Я б не здивувався...
Недвижимостью не хотите заняться? Особенно коммерческой. Ооочень удивитесь ... Сорян, ***** спорол. Там же в совладельцах очень серьезные люди из Украины. Туда низя.
16.04.21
Підсанкційний депутат Держдуми РФ , який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію. Отримав дозвіл від АМКУ на + 2 готелі за цей тиждень.Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні? Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстоп-менеджер Борис Баум. Чому небезпечно віддавати контроль за обігом цього "наркотику" агентам Кремля, думаю, зрозуміло. Ось такий у нас вийшов легалайз", - зазначила Загребельська.
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Черти сбушные, как оно на бабле мокшанском?