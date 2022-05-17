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Окупанти обстріляли з "Градів" автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька та Лисичанська. ФОТО

Сьогодні, 17 травня, з Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивести 36 осіб, зокрема 6 дітей. Дорогою окупанти обстріляли автобус з евакуйованими з "Градів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Зазначається, що з Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 30 дорослих та 6 дітей. Росіяни обстріляли автобус "градами".

"В складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. 17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти. Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці", - написав Гайдай.

Також він повідомив, що сьогодні врятовано 8 жителів Врубівки та 32 - із Гірської громади. Загалом - 73 особи.

Окупанти обстріляли з Градів автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька та Лисичанська 01
Окупанти обстріляли з Градів автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька та Лисичанська 02

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Автор: 

обстріл (29540) евакуація (2358) ГРАД (147) Гайдай ЛОГА (921)


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Дотянули, бл...
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17.05.2022 16:43 Відповісти
Надіялись, що без бою здадуть мабуть...
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17.05.2022 17:19 Відповісти
на лицах застыл русский мир ... или мне кажется
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17.05.2022 16:55 Відповісти
Посидите месяц в подвалах под обстрелами, бросите дом и будете радостно улыбчивый. По европейски.
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17.05.2022 17:02 Відповісти
Йди далі бігай собі на востокє, хрінь блохава, і не тявкай отут. В спам сєпарню.
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17.05.2022 17:21 Відповісти
а что рожи недовольные ожиданчики?
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17.05.2022 18:36 Відповісти
 
 