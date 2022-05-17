Окупанти обстріляли з "Градів" автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька та Лисичанська. ФОТО

Сьогодні, 17 травня, з Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивести 36 осіб, зокрема 6 дітей. Дорогою окупанти обстріляли автобус з евакуйованими з "Градів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Зазначається, що з Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 30 дорослих та 6 дітей. Росіяни обстріляли автобус "градами".

"В складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. 17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти. Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці", - написав Гайдай.

Також він повідомив, що сьогодні врятовано 8 жителів Врубівки та 32 - із Гірської громади. Загалом - 73 особи.





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