Врятовано дитину з-під завалів житлового будинку після ракетного обстрілу РФ у Бахмуті, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Працівники ДСНС врятували з-під завалів будинку у Бахмуті дитину.
Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"17 травня о 13:30 у м. Бахмут внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого в другому під’їзді відбувся обвал конструктивних елементів будинку з п’ятого по перший поверхи з послідуючим загоранням", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу у будинку локалізували. ДСНС вртяували з-під завалів дитину 2013 р.н. та вилучено тіло 1 особи, роботи тривають.
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