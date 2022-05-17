УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4939 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 888 0

Врятовано дитину з-під завалів житлового будинку після ракетного обстрілу РФ у Бахмуті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Працівники ДСНС врятували з-під завалів будинку у Бахмуті дитину.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"17 травня о 13:30 у м. Бахмут внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого в другому під’їзді відбувся обвал конструктивних елементів будинку з п’ятого по перший поверхи з послідуючим загоранням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу у будинку локалізували. ДСНС вртяували з-під завалів дитину 2013 р.н. та вилучено тіло 1 особи, роботи тривають.

Читайте: Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Пошкоджені будинки, школа, перебиті лінії електропередач, - Кириленко. ФОТО

Врятовано дитину з-під завалів житлового будинку після ракетного обстрілу РФ у Бахмуті, - ДСНС 01
Врятовано дитину з-під завалів житлового будинку після ракетного обстрілу РФ у Бахмуті, - ДСНС 02
Врятовано дитину з-під завалів житлового будинку після ракетного обстрілу РФ у Бахмуті, - ДСНС 03
Врятовано дитину з-під завалів житлового будинку після ракетного обстрілу РФ у Бахмуті, - ДСНС 04

Автор: 

обстріл (29540) Донецька область (8942) ДСНС (5192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 