Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Російські окупанти 17 травня 7 разів вели вогонь на ділянці кордону в Сумській області та два рази на Чернігівщині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після обіду від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околиці одного з прикордонних населених пунктів у Шосткинському районі.
Також зафіксовано мінометний обстріл прикордоння у Городнянському районі Чернігівщини. В районі дачного масиву розірвалося два десятки мінометних мін, випущених з боку села зерново брянської області росії. Цей обстріл супроводжувався стрільбою з крупнокаліберних кулеметів ворожої бронетехніки", - йдеться в повідомленні.
Загалом, сьогодні прикордонниками уже зафіксовано 7 випадків застосування рашистами зброї на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, та у 2 випадках обстрілювали Чернігівщину. В тому числі вівся мінометний обстріл української території з боку російського села локоть, звідки вчора намагалися зайти ворожі диверсанти на Сумщині, але наткнулися на опір прикордонників та відступили.
У двох випадках рашисти вели стрільбу по прикордонній території своєї країни.
Також сьогодні військовослужбовці Держприкордонслужби України спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.
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