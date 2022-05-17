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Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 17 травня 7 разів вели вогонь на ділянці кордону в Сумській області та два рази на Чернігівщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після обіду від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околиці одного з прикордонних населених пунктів у Шосткинському районі.

Також зафіксовано мінометний обстріл прикордоння у Городнянському районі Чернігівщини. В районі дачного масиву розірвалося два десятки мінометних мін, випущених з боку села зерново брянської області росії. Цей обстріл супроводжувався стрільбою з крупнокаліберних кулеметів ворожої бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Загалом, сьогодні прикордонниками уже зафіксовано 7 випадків застосування рашистами зброї на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, та у 2 випадках обстрілювали Чернігівщину. В тому числі вівся мінометний обстріл української території з боку російського села локоть, звідки вчора намагалися зайти ворожі диверсанти на Сумщині, але наткнулися на опір прикордонників та відступили.

У двох випадках рашисти вели стрільбу по прикордонній території своєї країни.

Також сьогодні військовослужбовці Держприкордонслужби України спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.

Також читайте: Росіяни ще не обстрілювали Сумщину так масовано, як сьогодні, - Живицький

Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ 01
Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ 02
Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ 03
Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6205) обстріл (29558) Сумська область (3960) Чернігівщина (1585)


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Надо демилитаризировать брянскую, курскую и белгородскую области
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17.05.2022 20:10 Відповісти
Треба признати БНР, та ввести війська від кацапського геноциду.
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17.05.2022 20:50 Відповісти
хай їбашать по своїх, мені не жалко.
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17.05.2022 22:15 Відповісти
Може просто "пєрєстать стрєлять"?
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17.05.2022 22:32 Відповісти
 
 