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Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко. ФОТО

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, поранено жінку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Резніченко у телеграмі.

"Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила.
Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки. Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко 01

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Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко 02

Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко 03

Автор: 

Дніпро (3323) обстріл (29575) ракети (4099) Резніченко Валентин (518)


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Основні новини кожен день - куди втрапила ракета рашафашистів.
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18.05.2022 07:59 Відповісти
Нова реальність
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18.05.2022 10:12 Відповісти
твари из говени.... сами не жили и не живут и другим жизнь потрят...
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18.05.2022 08:32 Відповісти
З "добрим вутром", так би мовити... (((
Колега щойно скинула ось таке у корпоративний чат... Я зазвичай людина проста: бачу кицю - ставлю вподобайку... Але тут той випадок, коли кицю треба рятувати від ОТОГО, що на задньому плані... 🙀

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18.05.2022 08:46 Відповісти
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18.05.2022 09:46 Відповісти
я увидел атомный взрыв слева и справа перепуганную кошку....
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18.05.2022 23:21 Відповісти
так, сьогодні близько шостої таки довбануло два рази
один так, що аж вікна тряслися, а другий - слабший
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18.05.2022 08:53 Відповісти
 
 