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Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко. ФОТО
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, поранено жінку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Резніченко у телеграмі.
"Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила.
Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки. Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано", - йдеться в повідомленні.
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Колега щойно скинула ось таке у корпоративний чат... Я зазвичай людина проста: бачу кицю - ставлю вподобайку... Але тут той випадок, коли кицю треба рятувати від ОТОГО, що на задньому плані... 🙀
один так, що аж вікна тряслися, а другий - слабший