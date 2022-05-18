Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко. ФОТО

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, поранено жінку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Резніченко у телеграмі.

"Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила.

Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки. Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано", - йдеться в повідомленні.

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