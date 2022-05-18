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Новини Фото Війна
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Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО

За добу на Луганщині четверо загиблих через ворожі обстріли, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вкотре постраждав Сєверодонецький "Азот".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав’язати "руський мир", який знищує все на своєму шляху. Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній", - зауважив він.

Очільник Луганщини повідомив, що зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

Крім того, вчора осколкового поранення зазнав житель Сєверодонецька.

"Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по "Азоту" – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак витримав наш обласний центр протягом 18 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста", – зазначив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зосередив до 15 вертольотів на Луганщині для повітряної підтримки наступальних дій на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по Азоту, - Гайдай 01
Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по Азоту, - Гайдай 02
Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по Азоту, - Гайдай 03
Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по Азоту, - Гайдай 04
Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по Азоту, - Гайдай 05

По селах Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

За інформацією Гайдая, для авіаційної підтримки наступальних дій агресор зосередив у Луганській області близько п’ятнадцяти вертольотів, намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

Також він нагадуєа, що на фронті Луганщини і Донеччини за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили дев’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти відмовляються йти до Білогорівки. Знають, що на них там чекає смерть, - Гайдай

Автор: 

армія рф (18060) обстріл (29575) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+15
З Маріуполя ворог перемістив удар, звільнених терористів з Маріуполя на цей участок. Пане Президенте, де наші ракети, якими ми будемо збивати їхні СУ-35? Вам не чути які бомби і ракети вони скидають? В Київському бункері тихо і ситно? Як Ви думаєте, комфортно там нашим захисникам, на яких Ви особисто економили і всі гроші зарили в асфальт? Як Ви думаєте, можуть хлопці асфальтом збивати літаки? Не могли б Ви показати приклад? Не могли б відправити туди асфальтоукладчики і спецтехніку "великого крадівництва" для жбурляння асфальту по ворогу? Юзіки, Лисі і тамбовські вовки заняли позиції на передовій, щоб допомогти нашим військовим, чи обгадили всі бункери від вибуху ракети ворога за 100 кілометрів від них? Я дуже переживаю, що Юзік схуд, в нього пропав апетит, як він там бідненький?
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18.05.2022 08:37 Відповісти
+5
Тей самий сценарій розруха і смерть. Високі слова про подвиг Маріуполя потрібно діями підтвердить, а не новим містом чи селом,зруйнованими до останнього. Скільки Резніченко говорив нараховує ЗСУ? Яку зброю одержали?.Так боріться і перемагайте а не маніпуляції і зомбування проводьте. І я згодна з тим,що Україна це не тільки Київ з зе і його нікчемнимофісом.
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18.05.2022 08:52 Відповісти
+5
Якраз таки заперечують.
Щоб не розпочався срач українців треба було об'єднувати навколо України, але реб'ята з ОПе вирішили єднати всіх навколо президента. Це є стратегічна помилка. Бо так чи інакше , на тлі здорозання всього, економічного провалля, винуватим назвуть його.
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18.05.2022 09:37 Відповісти
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Там теж нацисти? Руйнують самий прокацапський регіон.
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18.05.2022 08:32 Відповісти
Бьют-значит любят.🤷
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18.05.2022 08:37 Відповісти
по їх плану 2 млн. українців потрібно знищити, от і виконують, маньяки, самі в г живуть і хочуть, щоб Україна так жила
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18.05.2022 08:48 Відповісти
З Маріуполя ворог перемістив удар, звільнених терористів з Маріуполя на цей участок. Пане Президенте, де наші ракети, якими ми будемо збивати їхні СУ-35? Вам не чути які бомби і ракети вони скидають? В Київському бункері тихо і ситно? Як Ви думаєте, комфортно там нашим захисникам, на яких Ви особисто економили і всі гроші зарили в асфальт? Як Ви думаєте, можуть хлопці асфальтом збивати літаки? Не могли б Ви показати приклад? Не могли б відправити туди асфальтоукладчики і спецтехніку "великого крадівництва" для жбурляння асфальту по ворогу? Юзіки, Лисі і тамбовські вовки заняли позиції на передовій, щоб допомогти нашим військовим, чи обгадили всі бункери від вибуху ракети ворога за 100 кілометрів від них? Я дуже переживаю, що Юзік схуд, в нього пропав апетит, як він там бідненький?
показати весь коментар
18.05.2022 08:37 Відповісти
Які наші ракети? Тієї ракетної програми яку напольйончик зарубав? Тому що вона порошенківська.
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18.05.2022 09:02 Відповісти
Нащо ставити питання на які і так всі знають відповідь,але головне як нам це зараз допоможе?Росія чекала на те що всередині України почнеться срач яким вони скористаються,але не почався.Ніхто не заперечує того ,що останні роки бюджетні гроші які повинні були йди до війська спрямовувалися на самі знаєте що,але давайте дочекаємося нашої перемоги,коли оголосять припинення ВЧ. який між іншим.накладає обмеження для ЗМІ та свободи слова.
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18.05.2022 09:24 Відповісти
Якраз таки заперечують.
Щоб не розпочався срач українців треба було об'єднувати навколо України, але реб'ята з ОПе вирішили єднати всіх навколо президента. Це є стратегічна помилка. Бо так чи інакше , на тлі здорозання всього, економічного провалля, винуватим назвуть його.
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18.05.2022 09:37 Відповісти
І буде певне розчарування.
ЯК так ? Ми ж у нього вірили. Ми ж за нього боролись. Так, так.. державу підмінили президентом.
Була занадто велика спокуса штовхнути в маси - Зеленський = Україна.
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18.05.2022 09:39 Відповісти
Ви запитали, як це нам допоможе? Дуже просто, змусить Боневтіка переситати піаритися на горі людей, а його зелених баранів не вихваляти те, що не є таким і не милитися йому на другий термін. Про@об вже нічим не виправити, можна на майбутнє цього не допустити. Так зрозуміло?
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18.05.2022 09:42 Відповісти
Це не реально. Вони піащики, це їх хліб. Змусити їх перестати піарити себе неможливо. Зменшити можливості для піару стане можливим лише тоді, коли вони втратять владу через відсторонення від безкоштовного для них зараз державного ресурсу.
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18.05.2022 12:06 Відповісти
выкуривают гражданку, потом ровнять будут... и так до самого Львова
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18.05.2022 08:43 Відповісти
че так мало до львова? сразу до лондона,сиднея)))
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18.05.2022 08:51 Відповісти
а ты шо, ****, в Германии спрятался, думаешь ***** там не достанет?
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18.05.2022 09:11 Відповісти
Тей самий сценарій розруха і смерть. Високі слова про подвиг Маріуполя потрібно діями підтвердить, а не новим містом чи селом,зруйнованими до останнього. Скільки Резніченко говорив нараховує ЗСУ? Яку зброю одержали?.Так боріться і перемагайте а не маніпуляції і зомбування проводьте. І я згодна з тим,що Україна це не тільки Київ з зе і його нікчемнимофісом.
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18.05.2022 08:52 Відповісти
Так, продовжують…
І що, мовчати, бо «неначасі» і «просто вірити, що Вова занімаєцца»?!
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18.05.2022 09:10 Відповісти
За 8 лет луганда наконец увидит бомбардировки ))
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18.05.2022 09:54 Відповісти
 
 