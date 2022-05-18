Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО

За добу на Луганщині четверо загиблих через ворожі обстріли, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вкотре постраждав Сєверодонецький "Азот".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав’язати "руський мир", який знищує все на своєму шляху. Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній", - зауважив він.

Очільник Луганщини повідомив, що зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

Крім того, вчора осколкового поранення зазнав житель Сєверодонецька.

"Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по "Азоту" – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак витримав наш обласний центр протягом 18 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста", – зазначив Гайдай.

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По селах Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

За інформацією Гайдая, для авіаційної підтримки наступальних дій агресор зосередив у Луганській області близько п’ятнадцяти вертольотів, намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

Також він нагадуєа, що на фронті Луганщини і Донеччини за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили дев’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

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