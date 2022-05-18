Війська РФ обстріляли Сумщину із "Градів". Пошкоджено приватний будинок, - Держприкордонслужба. ФОТО
Сьогодні вночі ворог із "Градів" обстріляв село в Сумській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, російські війська здійснили обстріл із реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури. Нараховано біля десятка пострілів.
"Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне помешкання в одному з населених пунктів Великописарівської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.
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Будь-яку іншу реакцію вони сприймають як слабкість і будуть далі херачити по нам.
На жаль так склалось, що наше керівництво розуміє психологію мокши лише на рівні корпоративних концертів на дачах у підмосков'ї та банкетів після підписання бізнес-контрактів на випуск телевізійної продукції...
Я бы отправил туда скрытно спецназ, чтобы ночью тихо разобрались с личным составом артиллерийской батареи, которая обстреливает.