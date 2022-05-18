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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли Сумщину із "Градів". Пошкоджено приватний будинок, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні вночі ворог із "Градів" обстріляв село в Сумській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, російські війська здійснили обстріл із реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури. Нараховано біля десятка пострілів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне помешкання в одному з населених пунктів Великописарівської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Сумщину із Градів. Пошкоджено приватний будинок, - Держприкордонслужба 01
Війська РФ обстріляли Сумщину із Градів. Пошкоджено приватний будинок, - Держприкордонслужба 02
Війська РФ обстріляли Сумщину із Градів. Пошкоджено приватний будинок, - Держприкордонслужба 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються "промацати" нашу оборону на кордоні, - голова Сумської ОВА Живицький

Автор: 

армія рф (18060) Держприкордонслужба ДПСУ (6208) обстріл (29575) Сумська область (3967) ГРАД (147)


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Головне перестати стріляти. Ми не можемо відповісти, бо там Сватів перестануть дивитись.
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18.05.2022 09:43 Відповісти
Да ****** вы уже по Брянску и Курску, хватит сопли жевать
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18.05.2022 09:54 Відповісти
Тільки удари вглиб мокшанської території градами на відстань до 35-40 км по об'єктах їхньої інфраструктури заспокоїть орків. Ж/д станції, ЛЕП та електропідстанції, водогони та насосні станції, мости, шляхопроводи, склади ГСМЯ та міндобрив.

Будь-яку іншу реакцію вони сприймають як слабкість і будуть далі херачити по нам.

На жаль так склалось, що наше керівництво розуміє психологію мокши лише на рівні корпоративних концертів на дачах у підмосков'ї та банкетів після підписання бізнес-контрактів на випуск телевізійної продукції...
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18.05.2022 10:00 Відповісти
А стріляти у відповідь на територію балалайні найвеличнійший лідор заборонив.
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18.05.2022 10:07 Відповісти
Спецом провоцируют для ответного обстрела, чтобы был повод подключить ОДКБ (Беларусь в основном) - типа "караул, на нас напали".

Я бы отправил туда скрытно спецназ, чтобы ночью тихо разобрались с личным составом артиллерийской батареи, которая обстреливает.
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18.05.2022 10:32 Відповісти
Була Саур-Могила. І знову повторюється історія. Мабуть знову в глаза таваріщю путєну пасматрєть
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18.05.2022 12:17 Відповісти
Ответка запрещена?.. ((
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18.05.2022 12:45 Відповісти
 
 